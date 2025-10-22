โรบินสันไลฟ์สไตล์ ผนึกกำลังพันธมิตร เปิดแคมเปญ “SALE CELEBRATION FESTIVE STARTER SALE” ลดทั้งศูนย์การค้าฯ สูงสุด 80%

ศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์ ในเครือเซ็นทรัล รีเทล พร้อมด้วยพันธมิตรทางธุรกิจและร้านค้าแบรนด์ดัง เชิญทุกท่านร่วมเฉลิมฉลองเทศกาลแห่งความสุข ช้อปเต็มพิกัดแบบ NON-STOP ไปกับแคมเปญ “SALE CELEBRATION FESTIVE STARTER SALE” ที่พร้อมให้คุณได้ส่งความสุขแบบล้นใจ เปลี่ยนทุกโมเมนต์ให้จอยได้ทุกวัน ไม่ว่าจะเป็น “โมเมนต์ ช้อป” ที่ชวนเพื่อนๆ มาช้อปของขวัญสุดพิเศษจากแบรนด์ดัง ตอบทุกไลฟ์สไตล์, “โมเมนต์ อีท” ที่รวมร้านอร่อยไว้ให้ทุกครอบครัวและแก๊งค์เพื่อนมาฟินกันให้พุงกาง และ “โมเมนต์ เพลย์” ที่พร้อมชวนทุกคนมาปลดปล่อยความสนุกได้ที่ Sunday Playland และโซนเอนเตอร์เทนต่างๆ ภายในศูนย์การค้าฯ ให้คุณออกสตาร์ตความสุขและความคุ้มค่าจัดเต็มกับ ส่วนลดทั้งศูนย์การค้าฯ สูงสุดถึง 80% พร้อมสิทธิ์ลุ้นรับของรางวัลใหญ่ และรางวัลพิเศษฟรี! รวมมูลค่ากว่า 5 ล้านบาท ตั้งแต่วันที่ 23 ต.ค. 68 – 11 พ.ย. 68 ที่ โรบินสันไลฟ์สไตล์ ทุกสาขาทั่วประเทศ
ลดทั้งศูนย์การค้าฯ สูงสุด 80% : โรบินสันไลฟ์สไตล์พร้อมมอบความสุขให้ลูกค้าทุกคนได้ช้อปเพลินกันแบบ NON-STOP ทุกโมเมนต์ ด้วยโปรแรงสุดคุ้มจากทั้งศูนย์การค้าฯ กับส่วนลดสูงสุดถึง 80% จากร้านค้าพันธมิตรภายในศูนย์การค้าฯ ที่พร้อมจัดโปรโมชันเฉพาะช่วงแคมเปญ ทั้งของขวัญพิเศษ ของพรีเมียม และร้านค้าชั้นนำอื่นๆ ครอบคลุมทุกหมวดหมู่ทั้ง แฟชั่น บิวตี้ โซนเอนเตอร์เทน ไอที และสินค้าตกแต่งบ้าน ที่ขนดีลเด็ดมาจัดเต็มเอาใจนักช้อปทุกกลุ่มวัย นอกจากนี้ ยังมีความพิเศษจากร้านอาหารที่ยกทัพเมนูอาหารสุดคุ้มมาให้ลูกค้าทุกคนได้เติมเต็มทุกโมเมนต์แห่งความสุขในช่วงเวลาแห่งการเฉลิมฉลองนี้
ลุ้นและรับฟรี! รวมมูลค่ากว่า 5 ล้านบาท : โรบินสันไลฟ์สไตล์ขอส่งต่อความสุขล้นใจ เพียงกิน - ช้อป ภายในศูนย์การค้าฯ ครบทุก 1,000 บาท รับทันที 1 สิทธิ์ร่วมลุ้นของรางวัลใหญ่รวมมูลค่ากว่า 1 ล้านบาท ได้แก่
-สร้อยคอทองคำหนัก 1 บาท จากห้างทองพรีเมี่ยมโกลด์ เยาวราช จำนวน 10 รางวัล รวมมูลค่า 468,200 บาท (ราคาทองคำ ณ วันที่ 4 ก.พ. 68)
-ตั๋วเครื่องบินไป–กลับประเทศญี่ปุ่นจากสายการบิน Vietjet จำนวน 5 รางวัล (รางวัลละ 2 ที่นั่ง) รวมมูลค่า 250,000 บาท
-และพิเศษสุด! สำหรับ สมาชิกเดอะวัน, พรีเมี่ยมโกลด์ เยาวราช, และ Vietjet รับสิทธิ์ลุ้นรางวัล X2 เพิ่มโอกาสแห่งความสุขแบบคูณสอง
-จัดเต็มความพิเศษให้กับสายช้อปตัวจริง สำหรับ Top Spenders ที่มียอดใช้จ่ายสูงสุด 15 ท่านแรก รับฟรี! ตั๋วเครื่องบินไป–กลับภายในประเทศ จากสายการบิน Vietjet รางวัลละ 2 ที่นั่ง รวมมูลค่ากว่า 450,000 บาท เพียงสะสมยอดใช้จ่ายภายในศูนย์การค้าฯ ครบตั้งแต่ 50,000 บาทขึ้นไปตลอดรายการ
ช้อปผ่านบัตรเครดิตรับสิทธิพิเศษสุดคุ้มมากมาย : ทั้งแลกคะแนนรับเครดิตเงินคืนรวมสูงสุด 13% จากบัตรเครดิตชั้นนำที่ร่วมรายการ และ สิทธิพิเศษจากบัตรเครดิต ttb ที่มอบให้เฉพาะลูกค้าโรบินสัน ไลฟ์สไตล์เท่านั้น ระหว่างวันที่ 23 ต.ค. 68 – 31 ธ.ค. 68 ได้แก่
-พิเศษ 1 : รับส่วนลดสูงสุด 50% หรือ สิทธิพิเศษอื่น ๆ สำหรับร้านอาหารที่ร่วมรายการ อาทิ AKA Yakiniku, Bonchon, Fuji, Katsuya, McDonald's, MK Restaurants
-พิเศษ 2: รับ Magic Gift Voucher สูงสุด 1,000 บาท เมื่อมียอดใช้จ่ายสะสมจากร้านค้าและร้านอาหารครบ 2,500 บาทขึ้นไป / วัน รับ Magic Gift Voucher มูลค่า 200 บาท
-พิเศษ 3: แลกคะแนนรับเครดิตเงินคืน 10% เมื่อใช้คะแนนสะสมทุก 1,000 คะแนน และไม่เกินยอดใช้จ่าย โดยต้องมียอดใช้จ่ายขั้นต่ำ 1,000 บาทขึ้นไป / เซลล์สลิป
เตรียมตัวให้พร้อม แล้วมาส่งสุขล้นใจไปด้วยกันในทุกโมเมนต์แห่งการเฉลิมฉลองกับแคมเปญ “SALE CELEBRATION FESTIVE STARTER SALE” ตั้งแต่วันที่ 23 ต.ค. 68 – 11 พ.ย. 68 ที่ศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์ ทุกสาขาทั่วประเทศ
