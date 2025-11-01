โรบินสันไลฟ์สไตล์ ขานรับโครงการ ‘คนละครึ่งพลัส’ พร้อมจับมือผู้ประกอบการร้านค้ากว่า 350 ร้าน กระตุ้นกำลังซื้อช่วงโค้งสุดท้ายปี

ศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์ ในเครือเซ็นทรัล รีเทล เดินหน้าขานรับนโยบายภาครัฐกับโครงการ “คนละครึ่งพลัส” เปิดตัวกิจกรรม “โรบินสันไลฟ์สไตล์ชวนใช้คนละครึ่งพลัส รัฐจ่ายให้ 50%” เชิญชวนประชาชนร่วมใช้สิทธิ์จับจ่ายสินค้าและบริการภายในศูนย์การค้าฯ ทุกสาขาทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ 29 ต.ค. 68 – 31 ธ.ค. 68 โดยร่วมมือกับผู้ประกอบการร้านค้าเข้าร่วมกว่า 350 ร้าน นับเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญของโรบินสันไลฟ์สไตล์ ที่มุ่งมั่นดำเนินธุรกิจด้วยเป้าหมายการเป็น ศูนย์กลางชีวิตของทุกคน หรือ Central to Life ที่พร้อมขานรับนโยบายภาครัฐ เพื่อช่วยแบ่งเบาภาระค่าครองชีพของประชาชน เพิ่มกำลังซื้อให้กับครัวเรือน และสร้างรายได้หมุนเวียนให้กับผู้ประกอบการรายย่อยทุกพื้นที่ทั่วประเทศ อันเป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้เติบโตอย่างแข็งแกร่งและยั่งยืนในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปี 2568
กิจกรรม “โรบินสันไลฟ์สไตล์ชวนใช้คนละครึ่งพลัส รัฐจ่ายให้ 50%” จัดขึ้นระหว่างวันที่ 29 ต.ค. 68 – 31 ธ.ค. 68 โดยโรบินสันไลฟ์สไตล์ได้ร่วมมือกับร้านค้าและผู้ให้บริการกว่า 350 ร้าน ภายในศูนย์การค้าฯ ทุกสาขาทั่วประเทศ เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถใช้สิทธิ์ในโครงการ “คนละครึ่งพลัส” ได้อย่างคุ้มค่าในทุกไลฟ์สไตล์ ทั้งการกิน ช้อป และใช้บริการต่าง ๆ ภายใต้รูปแบบที่รัฐช่วยจ่าย 50% และประชาชนจ่ายเพียงอีก 50% โดยมีร้านค้าที่เข้าร่วมครอบคลุมหลากหลายหมวดหมู่ ได้แก่
•ร้านอาหาร ขนม และเครื่องดื่มยอดนิยม อาทิ มามาซูชิ, Yoguruto, เครปปัง, เสี่ยแก้งขนมไทย, ป้าไก่แคนดี้, Tee Tee House, Meraki Coffee และ จันทร์ฉายคาเฟ่ เป็นต้น
•ร้านแฟชั่นอินเทรนด์ อาทิ Tiida Design, Moss Shop, D&F Shop, @Dress, Line Linen, A&A Socks, Niyom Outlet และ เสื้อผ้าแฟชั่นคุณต่อม เป็นต้น
•สินค้าไอทีและแก็ดเจ็ตสุดล้ำ อาทิ จีโอสโฟน, อุ้มชูโมบาย, กอแก้วโฟน, One Mobile, เหนือโทร เซอร์วิส, นกโมบายโฟน และ ตองนี่ โมบาย
กิจกรรมนี้ยังตอกย้ำถึงหัวใจของการดำเนินงานของโรบินสันไลฟ์สไตล์ ที่ให้ความสำคัญกับ “ลูกค้า – คู่ค้า –สังคม” อย่างสมดุล ด้วยการสร้างคุณค่าร่วมกันให้ทุกภาคส่วน ทั้งการมอบสิทธิประโยชน์ให้ลูกค้า การเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการรายย่อยเติบโตไปพร้อมกับศูนย์การค้าฯ และการมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยอย่างมั่นคงและยั่งยืนในระยะยาว
ประชาชนที่สนใจเข้าร่วมโครงการ “คนละครึ่งพลัส” สามารถลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิ์ได้ผ่านแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” โดยผู้ที่เคยเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งเฟส 5 (ปี 2565) สามารถตรวจสอบผลการลงทะเบียนและรับสิทธิ์ได้ทันทีผ่านแอปฯ ส่วนผู้ที่ยังไม่เคยเข้าร่วมโครงการมาก่อน จะได้รับการแจ้งผลผ่าน SMS และแอปฯ เป๋าตัง เมื่อการลงทะเบียนเสร็จสมบูรณ์ หลังจากนั้นสามารถใช้สิทธิ์ได้ที่ร้านค้าที่ร่วมรายการภายในศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์ทุกสาขาทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ 29 ต.ค. 68 – 31 ธ.ค. 68
ติดตามข้อมูลข่าวสาร โปรโมชัน และกิจกรรมใหม่ ของศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์ ผ่านทาง Facebook Page: Robinson Lifestyle (https://www.facebook.com/RobinsonLifestyleMall)