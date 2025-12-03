เอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ เปิดไฟต้นคริสต์มาส ภายใต้ธีม “Musical Joyride”

เมื่อก้าวเข้าสู่ช่วงเวลาแห่งการเฉลิมฉลองต้อนรับเทศกาลปีใหม่และคริสต์มาส บรรยากาศแห่งความสุขเริ่มอบอวลไปทั่วกรุงเทพฯ ด้วยแสงวิบวับของไฟประดับต้นคริสต์มาสและผู้คนที่ออกมาถ่ายรูปเช็คอินสัมผัสสีสันของฤดูกาล “ศูนย์การค้าเอ็ม บี เค เซ็นเตอร์” ก็พร้อมเนรมิตพื้นที่แห่งความสุขร่วมสร้างช่วงเวลาพิเศษให้ผู้มาเยือนทั้งชาวไทยและนักท่องเที่ยวต่างชาติได้เก็บเกี่ยวโมเมนต์แห่งความประทับใจกลับไปด้วยรอยยิ้ม ภายใต้กิจกรรม MBK Center Sparkling Happiness ซึ่งในปีนี้จัดขึ้นในคอนเซปต์ Musical Joyride มีการตกแต่ง ต้นคริสต์มาสกล่องดนตรีม้าหมุนไขลาน สีสันสดใสน่ารัก สื่อถึง “ความสุขที่หมุนอยู่รอบๆ ตัวของทุกคน เต็มไปด้วยความสนุกแสนอบอุ่นโอบกอดทุกคนในช่วงเทศกาลส่งท้ายปี สร้างแรงบันดาลใจและความหวังในการเริ่มต้นสิ่งดีๆ ในปีใหม่ที่กำลังมาถึง”
โดยในปีนี้ ศูนย์การค้าเอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ ร่วมกับ ศิลปินนักวาดภาพประกอบที่มีผลงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ วิยดา อมรวัฒนคุณชัย หรือ Jumbo Jan ที่มีเอกลักษณ์ลายเส้นน่ารักทันสมัย มีผลงานปรากฏบนโซเชียลมีเดียและงานแสดง Illustration Fair ต่าง ๆ มาร่วมรังสรรค์ต้นคริสต์มาสกล่องดนตรีม้าหมุนไขลาน ในคอนเซ็ปต์ Musical Joyride สูงตระหง่านกลางลาน Sky Walk ด้านล่างของต้นคริสต์มาสเป็น เครื่องเล่นม้าหมุนไขลาน สีสันสดใสที่หมุนไปมาอย่างมีชีวิตชีวา เสมือนกล่องดนตรีขนาดใหญ่แห่งความสุข ม้าบางตัวเคลื่อนไหวโยกขึ้นลงได้ราวกับมีชีวิต รายล้อมด้วยม้าที่มีเอกลักษณ์แตกต่างกัน โน้ตดนตรี และคำอวยพรที่เปี่ยมไปด้วยความหมายดี ๆ เช่น Happiness, Blissful, Merry เพื่อส่งต่อความปรารถนาดีให้แก่ผู้มาเยือน ยังมีตัวอักษร “MBK” ขนาดใหญ่ ติดตั้งอย่างโดดเด่น สื่อถึงความเป็นแลนด์มาร์กแห่งความสุขใจกลางกรุงเทพฯ ส่วนด้านบนของต้นคริสต์มาสประดับด้วย แกนไขลานขนาดใหญ่หมุนไปมาอย่างนุ่มนวล สื่อถึงพลังแห่งการเริ่มต้นใหม่และความสุขที่เคลื่อนไหวไม่หยุดนิ่ง ยอดของต้นคริสต์มาสประดับด้วยดวงดาวเรืองแสง ที่หมุนได้รอบด้าน สะท้อนแสงระยิบระยับงดงามในยามค่ำคืน เพิ่มเสน่ห์และชีวิตชีวาให้กับแลนด์มาร์กแห่งนี้
ในพิธีเปิดไฟต้นคริสต์มาสสุดตระการตา MBK Center Sparkling Happiness Light Up Ceremony ผสมผสานศิลปะ แสง สี เสียง และจังหวะดนตรีอย่างกลมกล่อม ไฮไลต์ของการแสดงสุดพิเศษของ วงดนตรีออเคสตร้า ที่บรรเลงบทเพลงแห่งความสุขอย่างอ่อนโยนและสง่างาม สร้างบรรยากาศแห่งการเฉลิมฉลองให้เปี่ยมด้วยเสน่ห์และความอบอุ่นหัวใจ ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากพันธมิตรภาครัฐร่วมเปิดไฟต้นคริสต์มาสอย่างเป็นทางการ นำโดย ต่อศักดิ์ โชติมงคล ประธานที่ปรึกษาผู้ว่าราชการ กรุงเทพมหานคร, พุทธชาด ศรีนิศากร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายการตลาด บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน), ดร.เกศี จันทราประภาวัฒน์ ที่ปรึกษาผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร, พล.ต.อ.อดิศร์ งามจิตสุขศรี ที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร, อภิชาติ กมลธรรม ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายกฎหมาย บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน), ว่าที่ร้อยตรี ปราโมทย์ เลิศจิตรการุณ ผู้อำนวยการสำนักนันทนาการกรมพลศึกษา, ศุภพิชญาณ์ ชาวบางรัก ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตปทุมวัน และ พิมลพันธุ์ ฤทธิบุญไชย หัวหน้าฝ่ายสื่อสารและประชาสัมพันธ์ หอศิลปกรุงเทพฯ ร่วมพิธีเปิดไฟต้นคริสต์มาสอย่างเป็นทางการ
นอกจากนี้ยังมีเหล่าศิลปินคนดังร่วมส่งมอบความสุข นำโดย ภูมิ – เกียรติภูมิ บันลือชัยฤทธิ์ พระเอกหนุ่มมากความสามารถจากช่อง 7HD พิ้งค์พลอย – ปภาวดี ชาญสมอน นางเอกดาวรุ่งจากช่อง 7HD ที่เป็นที่รู้จักจากบทบาทหลากหลาย เล้ง – ณัฐพล และ แสตมป์ – พรวศิน จากซีรีส์ฮิต “ลอยแก้ว” และ “วัยซ่าส์ท้ามิติ” มาร่วมเฉลิมฉลองและสร้างสีสันภายในงาน เพิ่มความพิเศษให้ช่วงเวลาแห่งการเริ่มต้นปีใหม่เปี่ยมด้วยความสุข ความอบอุ่น และความสนุกสนานให้กับผู้ร่วมงาน
พุทธชาด ศรีนิศากร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายการตลาด บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า“เมื่อย่างเข้าสู่ฤดูกาลแห่งความสุขอีกครั้ง ศูนย์การค้าเอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ ขอต้อนรับทุกท่านด้วยผลงานสุดสร้างสรรค์ถ่ายทอดความสุขและความสนุกที่อยู่รอบ ๆ ตัว กับ ต้นคริสต์มาสกล่องดนตรีม้าหมุนไขลาน ในคอนเซปต์ Musical Joyride เพื่อส่งมอบความสุขและความอบอุ่นให้กับผู้มาเยือนในเทศกาลคริสต์มาสและปีใหม่ ซึ่งปีนี้ เอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ ได้ร่วมงานกับศิลปินนักวาดภาพประกอบที่มีผลงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ คุณวิยดา อมรวัฒนคุณชัย หรือ Jumbo Jan เจ้าของลายเส้นสุดน่ารักและทันสมัย มาร่วมถ่ายทอดแรงบันดาลใจผ่านงานออกแบบตกแต่งต้นคริสต์มาสกล่องดนตรีม้าหมุนไขลาน ที่หมุนได้อย่างมีชีวิตชีวา ไม่เพียงแต่ความสดใสน่ารักให้ทุกท่านได้ถ่ายรูปเท่านั้น แต่ยังสื่อถึงความสุขที่ไม่สิ้นสุดและพลังแห่งการเริ่มต้นใหม่ หมุนเวียนพาความสุขกลับมาอีกครั้งในทุกปี เอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ จะเป็น “ใจกลางความสุข” ของผู้คนที่มาชมงาน จุดรวมพลังแห่งรอยยิ้มและความสุขที่หมุนรอบ ๆ ตัวของทุกท่าน ขอให้ม้าหมุนแห่งความสุขนี้หมุนเรื่องราวดี ๆ เข้ามาในชีวิตและให้ปีใหม่ที่กำลังจะถึงเป็นปีแห่งรอยยิ้มของทุกท่าน ก็ขอเชิญชวนทุกท่านมาสัมผัสและสร้างความทรงจำดี ๆ ร่วมกัน และสร้างบรรยากาศการจับจ่ายให้คึกคักในฤดูกาลท่องเที่ยวและเทศกาลส่งท้ายปีค่ะ”
ศูนย์การค้าเอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ จัดเต็มของขวัญส่งท้ายปีกับกิจกรรม SPARKLING HAPPINESS ระหว่างวันที่ 24 ธันวาคม 2568 – 4 มกราคม 2569 ยกขบวนความสุข ดังนี้
LUCKY CHRISTMAS TREE ต้นคริสต์มาสไขลาน มอบของขวัญสุดพิเศษ เพียงกดรับสิทธิ์ผ่าน MBK PLUS พร้อมแสดงใบเสร็จใช้จ่ายตั้งแต่ 500 บาทขึ้นไป ระหว่างวันที่ 24 ธันวาคม 2568 – 4 มกราคม 2569
CULTURAL SHOW ตื่นตากับศิลปวัฒนธรรมไทยที่ชื่นชอบของนักท่องเที่ยวต่างชาติ ดังนี้ วันที่ 25 ธันวาคม บริเวณลาน Sky Walk ตระการตาการแสดง “โขน” นาฏยศาสตร์แห่งแผ่นดิน วันที่ 29 – 31 ธันวาคม ชมเพลินเชียร์มันส์กับศิลปะแม่ไม้มวยไทย การแข่งขันของมวยคู่เอก เดือดทุกคู่ในกิจกรรม MBK Center Muay Thai Fight Night
MUSICAL JOYRIDE ความสุขผ่านเสียงเพลงและความบันเทิงทั่วศูนย์การค้าเอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ พบกับซานต้ากับผองเพื่อนที่จะนำความสุขไปส่งมอบให้กับลูกค้าทั้งชาวไทยและนักท่องเที่ยว ในกิจกรรม Orchestra & Santa ระหว่างวันที่ 24-25 ธันวาคม และ ความบันเทิงขั้นสุดกันแบบข้ามปีกับกิจกรรม Musical Troop ในวันที่ 30 ธันวาคม 2568 - วันที่ 1 มกราคม 2569
ด้านศิลปินนักวาดภาพประกอบที่มีผลงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ วิยดา อมรวัฒนคุณชัย หรือ Jumbo Jan ผู้ร่วมรังสรรค์ต้นคริสต์มาสกล่องดนตรีม้าหมุนไขลานกล่าวถึงความรู้สึกว่า “การได้ร่วมงานกับ MBK ถือเป็นความฝันของชีวิตเลยค่ะ เพราะแจนและครอบครัวผูกพันกับ MBK มาตั้งแต่เด็ก ๆ ทุกวันอาทิตย์จะมาดูหนังและทานข้าวที่ MBK เสมอ พอวันนี้ได้มีโอกาสสร้างสรรค์งานตกแต่งต้นคริสต์มาสกับทางศูนย์ฯ ก็รู้สึกมีความสุขมาก ๆ และทางทีมงาน MBK ทุกคนก็น่ารักและใจดีมาก สามารถแปลงจากลายเส้นของแจนให้กลายเป็นผลงานชิ้นใหญ่ได้อย่างน่าประทับใจ ขอบคุณมากจริง ๆ ค่ะ”
“ในปี 2569 เป็นปีนักษัตรม้า (มะเมีย) เลยใช้ theme เป็นม้าหมุนแห่งความสุข ต้นคริสต์มาสมีม้าที่มีลายแตกต่างกันอยู่ 8 ตัว ซึ่งนับเป็นเลขมงคล ม้า 8 ตัวเป็นตัวแทนของความสุขทั้ง 8 อย่าง ได้แก่ ความร่ำรวยมีสุข สุขภาพมั่งคั่ง การงานมั่นคง ครอบครัวสุขสันต์ มิตรภาพดีงาม ความรักบริบูรณ์ จิตใจสงบเย็น และ การเติบโตไม่หยุดนิ่ง รวมถึงการนำพาความเจริญทั้ง 8 ทิศมาสู่ลูกค้า ผู้ค้า และ ศูนย์การค้า MBK ในงานเทศกาลครั้งนี้ขอส่งมอบความสุขและความหวังดีให้ทุกคนนะคะ ขอให้ม้าหมุนแห่งความสุขนี้ หมุนเรื่องราวดี ๆ เข้ามาในชีวิตของทุกคนจากรอบทิศทางเลยนะคะ”
ห้ามพลาด!! สัมผัสบรรยากาศแห่งความสุขแสนอบอุ่นเฉลิมฉลองเทศกาลแห่งความสุขส่งท้ายปี ชมไฟประดับต้นคริสต์มาส Musical Joyride ที่เอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ และศูนย์การค้าในเครือเอ็ม บี เค ทั้งพาราไดซ์ พาร์ค เดอะไนน์ เซ็นเตอร์ พระราม 9 และ เดอะไนน์ เซ็นเตอร์ ติวานนท์ พร้อมของขวัญส่งท้ายปีกับโปรโมชันแคมเปญมากมาย สุดเอ็กซ์คลูซีฟดีไซน์น่ารักที่มีกลิ่นอายผลงานของ Jumbo Jan ศิลปินนักวาดภาพประกอบที่มีผลงานทั้งในประเทศและต่างประเทศกับ Sparkling Joyride Travel Set Exclusive by JUMBO JAN
ติดตามกิจกรรมและโปรโมชันดี ๆ ของศูนย์การค้าเอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ ได้ที่ https://www.mbk-center.co.th/ หรือ เฟซบุ๊กเพจ mbkcenterth อินสตาแกรม mbkcenter