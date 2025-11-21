เปิดเทศกาลแห่งความสุขกับ “The Magical Celebration 2026” ตะลึงกับต้นคริสต์มาส 3 สไตล์

สยามพารากอน สยามเซ็นเตอร์ สยามดิสคัฟเวอรี่ โกลบอลเดสติเนชั่นกลางกรุงเทพฯ นำเสนอประสบการณ์ที่เติมเต็มความสุขต้อนรับทุกคนให้มาร่วมสัมผัสโมเมนต์อันอบอุ่น สร้างความทรงจำสุดพิเศษ กับแคมเปญ “The Magical Celebration 2026” ชวนทุกคนตะลึงและสนุกไปกับมนตร์เสน่ห์ความงดงามของต้นคริสต์มาส 3 สไตล์ พร้อมสัมผัสประสบการณ์ความสุขที่ได้สะท้อนเอกลักษณ์ด้วยการผสานความคิดสร้างสรรค์ และร่วมเฉลิมฉลองไปด้วยกันท่ามกลางบรรยากาศสุดประทับใจ ตลอดเทศกาลแห่งความสุข วันนี้ – 11 มกราคม 2569
Siam Paragon The Magical Celebration 2026
เริ่มด้วยที่ สยามพารากอน แลนด์มาร์คระดับโลกที่ตอบโจทย์การใช้ชีวิตแห่งโลกอนาคตในทุกมิติ มุ่งมั่นสร้างปรากฏการณ์แปลกใหม่ตื่นตาตื่นใจให้โลกศูนย์การค้า มอบประสบการณ์เหนือความคาดหมาย ฉลอครบรอบ 20 ปี ที่ครองใจนักช้อปชาวไทยและนักท่องเที่ยวจากทั่วโลก เนรมิตบรรยากาศแห่งความสุขส่งท้ายปีให้เต็มไปด้วยมนต์เสน่ห์ของฤดูหนาวภายใต้คอนเซ็ปต์ “Mystery Wonderland” Christmas 2025 ดินแดนเหนือจินตนาการที่ผสานความสง่างาม ความเงียบสงบ และจินตนาการอันไร้ขอบเขต ถ่ายทอดความงดงามของเทศกาลแห่งความสุขผ่านงานศิลป์และการตกแต่งเดคอเรชั่นสุดตระการตาทั่วพื้นทุกที่สยามพารากอน พื้นที่บริเวณ JEWEL ชั้น M เนรมิตให้กลายเป็น “Fountain of Wonder” น้ำพุคริสตัลกำลังไหลลงสู่ด้านล่างดงามราวกับหยุดเวลาไว้ สื่อถึงแหล่งพลังแห่งชีวิตและความอัศจรรย์ในโลกอันเงียบสงบ เปล่งประกายระยิบระยับดั่งเกล็ดน้ำแข็งที่สะท้อนแสงแห่งความสุขในช่วงเทศกาลได้อย่างงดงามเหนือจินตนาการ รายล้อมด้วยต้นคริสต์มาสที่ถูกปกคลุมด้วยเกล็ดหิมะสีขาว และลูกบอลขนาดใหญ่ในโทนสี ขาว และ เงิน กลายเป็นภาพของป่าหิมะเหนือกาลเวลาที่ถูกแวดล้อมด้วยมนต์ขลังแห่งเทศกาล พร้อมด้วยเหล่าหงส์ขาวที่ลอยอยู่เหนือผืนน้ำ เพิ่มกลิ่นอายแห่งความโรแมนติกราวกับอยู่ในเทพนิยายฤดูหนาว
ในช่วงเทศกาลแห่งความสุขนี้ สยามพารากอนยังเตรียมกิจกรรมพิเศษมากมายเพื่อร่วมฉลองความมหัศจรรย์ของฤดูกาล ไม่ว่าจะเป็นโชว์ชุดพิเศษ จากประเทศอิตาลี และฝรั่งเศส ที่จะมาเนรมิตพื้นที่ พาร์ค พารากอน ให้กลายเป็นโลกแห่งจินตนาการสุดล้ำ พร้อมทั้งการประดับไฟสุดอลังการ และมุมถ่ายภาพสุดแฟนตาซี ที่จะกลายเป็นแลนด์มาร์ก และหมุดหมายสำคัญแห่งการเฉลิมฉลองช่วงเทศการแห่งความสุขปลายปีนี้สำหรับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติทั่วโลก
นอกจากนี้ยังมีไฮไลท์และเซอร์ไพรส์ของสายอาร์ททอย โดยสยามพารากอน ร่วมกับ POP MART THAILAND เนรมิต Outdoor Pop-Up Event ที่ใหญ่ที่สุดในโลก “POP LAND EXCLUSIVE FESTIVE EVENT IN HAILAND” โดดเด่นด้วย ปราสาทป๊อปแลนด์สุดอลังการซึ่งเป็นแลนด์มาร์กหลักของงาน และ Big Figure คาแรกเตอร์สุดฮิต อย่าง MOLLY, SKULLPANDA และ HIRONO, POP LAND CHRISTMAS TREE ครั้งแรกในประเทศไทยกับต้นคริสต์มาสจาก POP MART ที่ตกแต่งด้วยคาแรกเตอร์ขวัญใจแฟน ๆ มากมาย เพื่อเติมเต็มความสุขและความสดใสในช่วงเทศกาลปลายปี และในโอกาสครบรอบ 20 ปี สยามพารากอนยังมอบของขวัญสุดประทับใจ สำหรับผู้ที่เกิดปี ค.ศ. 2005 หรือ พ.ศ. 2548 (อายุ 20 ปี) ระหว่างวันที่ 29-30 พ.ย. 2568 แลกรับฟรี TWINKLE TWINKLE TWIN MANGO YUZU Ice Cream ไอศกรีมดูโอรสผลไม้ มูลค่า 190 บาท* (จำกัด 1 สิทธิ์/ท่าน/วัน, จำกัด 500 รางวัล/วัน รวมทั้งหมด 1,000 รางวัลตลอดรายการ)
The Magical Celebration 2026 at Siam Center
ต่อด้วย สยามเซ็นเตอร์ เมืองแห่งไอเดียที่ล้ำเทรนด์ ต้อนรับเทศกาลแห่งความสุขส่งท้ายปลายปี กับ The Magical Celebration 2026 at Siam Center แคมเปญที่รวมพลัง “ไทย” และ “ความสนุก”เข้าด้วยกัน ผ่านศิลปะและดีไซน์โดยศิลปินกราฟฟิตี้ไทยสายอีสาน Redmuuk - พีรพงษ์ สอนพงษ์ ถ่ายทอดคัลเจอร์ไทยท้องถิ่นในมุมไทยทวิสต์ร่วมสมัย ตอกย้ำจุดยืน The THAIdeaopolis – มหานครแห่งไทยสร้างสรรค์ พร้อมกิจกรรมสุดครีเอทีฟจากพันธมิตรและกิจกรรมเอ็นเตอร์เทนเม้นต์ ตั้งแต่วันนี้ – 11 ม.ค. 69
ตลอดทั้งช่วงเทศกาลแห่งความสุข พบกับไฮไลต์เฉลิมฉลองส่งท้ายปลายปีที่ผสานความเป็นไทยและความสนุกแบบครบทุกมิติ ไม่ว่าจะเป็น Art of ไทย The X’Mas Tree by Redmuuk ต้นคริสต์มาสไทยสุดไอคอนิค ที่ศิลปิน Redmuuk นำแรงบันดาลใจจาก “ต้นไม้ผูกผ้าเจ็ดสี” สัญลักษณ์แห่งศรัทธาในวัฒนธรรมไทย มาถ่ายทอดในบริบทร่วมสมัย ตกแต่งด้วยคาแรกเตอร์ที่สะท้อนความเป็นไทยอย่าง นางกวัก แมวไทย และ ศาลพระภูมิ ในแบบสนุกสนานและเข้าถึงง่าย เชื่อมความเชื่อของไทยเข้ากับสัญลักษณ์แห่งความสุขแบบตะวันตกอย่าง “ต้นคริสต์มาส, Art of ไทย Art Space & Interactive Wall ให้ได้ถ่ายรูป แชร์โมเมนต์ และสัมผัสประสบการณ์สุดครีเอทีฟ, Absolute Siam Store x CEA – Neighbourmart Pop! ที่กลับมาอีกครั้งพร้อมเวิร์กช็อปสุดอินสไปร์ และสินค้าดีไซน์ใหม่ล่าสุดสำหรับช่วงเทศกาล
เพลิดเพลินกับเมนูพิเศษในช่วงเทศกาลแห่งความสุข กับแคมเปญ Siam Center | TikTok The Festive Feast #เมนูดังสยามเซ็นเตอร์ ชวน TikTok Creator ตัวท็อปร่วมกับร้านดังภายในศูนย์มาครีเอทเมนูพิเศษต้อนรับปีใหม่เฉพาะที่นี่เท่านั้น ตั้งแต่วันนี้- 30 พฤศจิกายน 2568
สำหรับใครที่กำลังมองหาของขวัญล้ำค่าแทนใจช่วงเทศกาล พบกับคอลเล็กชั่น Exclusive จากแบรนด์ดังเปิดใหม่ภายในศูนย์ อาทิ CHAN, CROCS, MERGE, PAÑPURI และ VIVAIA พร้อมโปรโมชั่นเพื่อให้ทุกการช็อปเต็มที่กว่าที่เคย
Siam Discovery’s “Kinetic Kaleido Christmas Tree
สุดท้ายที่ สยามดิสคัฟเวอรี่ ดิเอ็กซ์พลอราทอเรี่ยม กับต้นคริสต์มาสอัพไซเคิล “Kinetic Kaleido Christmas Tree” ดีไซน์ในคอนเซ็ปท์ The Cosmic Origami of Light โอริกามิแสงแห่งจักรวาลรังสรรค์ขึ้นจากรูปทรงโอริกามิซ้อนต่อกันอย่างประณีต เผยลวดลายเรขาคณิตคล้ายภาพคาไลโดสโคปที่เคลื่อนไหวตามแรงลมอย่างมีชีวิต ก่อให้เกิดการเคลื่อนไหวที่สวยงามในทุกมุมมองราวกับหลุดเข้าไปในอวกาศของแสงแห่งศิลปะ พร้อมแทรกความหมายของความยั่งยืน ที่ได้รับการสนับสนุนจาก GC ในการนำ "ขวดน้ำพลาสติก PET ใช้แล้ว" มาชุบชีวิตใหม่กลายเป็นเกล็ดหิมะที่สวยงามและวิบวับ ดีไซน์ให้เป็นกังหันลมประดับตกแต่งต้นคริสต์มาสให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น ตั้งแต่วันนี้ถึง 11 มกราคม 2569 ณ ดิสคัฟเวอรี่พลาซ่า สยามดิสคัฟเวอรี่
นอกจากนี้ สยามดิสคัฟเวอรี่ยังเป็น Gifts Destination ที่ให้ทุกคนสามารถมาค้นพบของขวัญเพื่อมอบให้กับคนพิเศษ ทั้งเสื้อผ้าจาก Discovery Selection, แฟชั่นแบรนด์ดังชั้น G,M, ลอฟท์ ไลฟ์สไตล์ช้อปจากญี่ปุ่น ที่มีของขวัญให้เลือกมากมาย, Gadget หลากหลายฟังก์ชั่นจาก Digital Lab หรือจะชวนกันมาอิ่มอร่อยกันที่ Flavor Lab ชั้น 3 พร้อมสนุกไปกับประสบกาณ์พิเศษที่ Player Box และ EGEND HEROES SPORTS ชั้น 4 อีกทั้งยังมีจุดห่อของขวัญ Gift Wrapping Station กับกระดาษห่อของขวัญลายพิเศษเฉพาะที่สยามดิสคัฟเวอรี่เท่านั้น
ร่วมฉลองเทศกาล ไปกับ สยามพารากอน สยามเซ็นเตอร์ และสยามดิสคัฟเวอรี่ได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป