เซ็นทรัล เอ็มบาสซี ร่วมกับ STICKY MONSTER LAB เปิดตัว “FUNNY LITTLE MESS: SEASON OF GIVING”

เมื่อศิลปะ ความสุข และ “การให้” มาบรรจบกันในช่วงเทศกาลคริสต์มาสและปีใหม่ และเป็นประจำทุกๆ ปี ที่ทางเซ็นทรัล เอ็มบาสซี ร่วมมือกับศิลปินชั้นนำจากทั่วโลกสร้างสรรค์ผลงานศิลปะสุดโดดเด่น เพื่อต้อนรับฤดูกาลแห่งความอบอุ่นใจ ณ จุดหมายปลายทางของศิลปะและลักชัวรี่ไลฟ์สไตล์ใจกลางกรุงเทพฯ จึงได้จัดงาน “FUNNY LITTLE MESS: SEASON OF GIVING” ที่มอบประสบการณ์ศิลปะสุดพิเศษครั้งแรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ผ่านอาร์ตอินสตอลเลชันสุดสร้างสรรค์จาก STICKY MONSTER LAB (SML) สตูดิโอครีเอทีฟระดับโลกจากกรุงโซล ประเทศเกาหลีใต้ ซึ่งเลือกประเทศไทยและเซ็นทรัล เอ็มบาสซี เป็นสถานที่แรกในการถ่ายทอดโลกแห่งความสุขและความหมายของ “การให้” ผ่านมุมมองศิลปะร่วมสมัย
การจัดงานครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนอย่างดียิ่งจาก การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ร่วมด้วยพันธมิตรหลักอย่าง บัตรเครดิตเซ็นทรัล เดอะวัน และ บริษัท ไลท์ติ้ง แอนด์ อีควิปเมนท์ จำกัด (มหาชน) เพื่อร่วมส่องประกายความสุข พร้อมยกระดับภาพลักษณ์ของกรุงเทพฯ ในฐานะศูนย์กลางศิลปะและวัฒนธรรมระดับนานาชาติ ที่มุ่งผลักดันประเทศไทยสู่จุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยวและการจัดอีเว้นท์ระดับโลก
การมาเยือนของ Redmon และ Elfmon — คู่หูเพื่อนร่วมเทศกาลสุดน่ารักที่ไม่เคยปรากฏที่กรุงเทพฯ มาก่อน! โดยสองครีเอทีฟไดเรกเตอร์แห่ง SML อย่าง Fla และ Boo ได้แรงบันดาลใจจากคาแรกเตอร์ทั้งสอง ถ่ายทอดความหมายของ “การให้” ผ่านมุมมองศิลปะร่วมสมัย ที่ชวนให้ทุกคนค้นพบความสุขจาก “ความวุ่นวายเล็ก ๆ ที่อบอุ่นใจ” อันเปี่ยมด้วยรอยยิ้มและชีวิตชีวา พร้อมเปลี่ยนทุกมุมของศูนย์การค้าฯ ให้กลายเป็นดินแดนแห่งความสุขที่ชวนให้ทุกคนมาสัมผัสความหมายของการให้และการเริ่มต้นใหม่ได้อย่างสนุก อบอุ่น และเป็นตัวของตัวเองอย่างแท้จริง ตั้งแต่วันนี้ – 4 ม.ค. 69
จากเรื่องราวของ Redmon ที่แขวนถุงเท้าไว้ด้วยหัวใจเปี่ยมความหวัง รอของขวัญจากซานต้า แต่แล้ว Elfmon ตัวน้อยกลับหยิบถุงเท้านั้นไปด้วยความซุกซน กลายเป็นจุดเริ่มต้นของการผจญภัยสุดอบอุ่นที่เต็มไปด้วยความวุ่นวายเล็ก ๆ แต่แสนมีชีวิตชีวา ซึ่งทำให้ทั้งคู่ได้เรียนรู้ว่า ของขวัญที่แท้จริงไม่ได้อยู่ในถุงเท้า หากแต่อยู่ใน “มิตรภาพ” และ “การแบ่งปัน” ที่งดงามในแบบของตน เรื่องราวอบอุ่นนี้จึงถูกถ่ายทอดสู่ประสบการณ์ FUNNY LITTLE MESS เพื่อส่งต่อพลังแห่งความรู้สึกดีๆ ให้ทุกคนได้สัมผัส
ตลอดเทศกาล ทั่วทั้งศูนย์การค้าฯ ตั้งแต่ชั้น G ถึง Open House ชั้น 6 ถูกเนรมิตเป็นอาณาจักรแห่งความสุข โดย STICKY MONSTER LAB นำเสนอผลงานอาร์ตอินสตอลเลชันสีสันสดใสและคาแรกเตอร์ขี้เล่นมาสร้างบรรยากาศชวนให้ทุกคนได้หยุดพัก ยิ้ม และค้นพบความหมายของการให้ที่เปี่ยมด้วยมิตรภาพและความอบอุ่นใจ
การเดินทางแห่งความสุขเริ่มต้นที่ THE WISHING TREE ณ FRONT YARD ชั้น G จุดถ่ายภาพสุดประทับใจกับ Redmon คู่ต้นคริสต์มาสสูงกว่า 13 เมตร ที่ส่องประกายระยิบระยับ โดยมีเหล่า Elfmon แอบซ่อนอยู่ภายในกล่องของขวัญ ราวกับกำลังรวมตัวกันอย่างครึกครื้นอยู่ภายใน ต่อด้วย STICK-EY TOGETHER
FOUNTAIN ที่มาพร้อมขบวนนัทแครกเกอร์สูงกว่า 3 เมตร รอต้อนรับผู้มาเยือน ณ ทางเข้าหลัก และหากสังเกตให้ดี คุณอาจพบ Elfmon จอมซนที่ซ่อนตัวอยู่ในถุงเท้าคริสต์มาส หนึ่งเดียวในขบวน ลูกเล่นเล็ก ๆ ที่รอให้ทุกคนค้นหาและเก็บภาพความทรงจำแสนอบอุ่นนี้ไว้ ก่อนก้าวเข้าสู่ THE MONSTER GATEWAY บริเวณทางเชื่อม BTS เพลินจิต ชั้น 1 ประตูสู่อาณาจักรมอนสเตอร์ที่เต็มไปด้วยสีสันแห่งความสุข และ THE WISHFUL ELF TUNNEL อุโมงค์แห่งแสงไฟบริเวณทางเชื่อมชั้น 2 ไปยังเซ็นทรัลชิดลม ที่อบอวลด้วยพลังแห่งความปรารถนาดีจากเหล่า Elfmon ที่อยากให้ทุกคำขอของคุณกลายเป็นจริง
ความสนุกยังต่อเนื่องที่ชั้น 5 กับ CHRISTMAS VILLAGE หมู่บ้านแห่งความอิ่มเอมใจ "บ้านเกิดของเหล่า Elfmon” ที่รวบรวมร้านขนมและของหวานกว่า 30 ร้าน ให้ผู้มาเยือนได้แวะพัก พร้อมบริการ GIFT WRAPPING STATION ห่อของขวัญฟรี! ด้วยกระดาษดีไซน์พิเศษจาก STICKY MONSTER LAB ออกแบบเฉพาะสำหรับเซ็นทรัล เอ็มบาสซี จากนั้นมุ่งหน้าสู่ THE SPYING TOWER ณ Open House ชั้น 6 พื้นที่รวมตัวของเหล่า Elfmon จำนวนนับสิบที่กระจายตัวอยู่รอบข้างคุณ โดยมี Redmon ขนาดยักษ์ แอบสอดส่องอยู่บน Art Tower เสมือนฉากหนึ่งในเรื่องราวของการตามหาความสุขระหว่างคู่หูมอนสเตอร์สุดน่ารัก ที่รอให้ทุกคนร่วมออกค้นหา “ความสุขเล็ก ๆ ที่ซ่อนอยู่ในความวุ่นวาย” ด้วยตัวเอง
และอีกไม่นานเกินรอ เตรียมพบกับอีกหนึ่งไฮไลต์แห่งฤดูกาลกับ FUNNY LITTLE PLAYGROUND ระหว่างวันที่ 4 ธ.ค. 68 – 4 ม.ค. 69 ณ ชั้น G สนามเด็กเล่นศิลปะขนาดใหญ่ครั้งแรกในภูมิภาคจาก STICKY MONSTER LAB ที่จะปลุกความเป็นเด็กในตัวคุณ สนุกไปกับ Elfmon ขนาดยักษ์ ถุงเท้าคริสต์มาสและสโนว์โกลบไซส์ใหญ่ พร้อมด้วย STICKY MONSTER LAB POP-UP STORE แห่งแรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ที่รวบรวมสินค้าคอลเลกชันสุดน่ารักให้เลือกสะสม อาทิ มินิฟิกเกอร์ (กล่องสุ่ม), ฟิกเกอร์, พวงกุญแจเข็มทิศ, คลิปปากกา, เข็มกลัด, สติกเกอร์เซ็ต, สมุดโน้ตพร้อมสติ๊กเกอร์ และโปสเตอร์ซีรีส์ลายเส้นสุดคาแรกเตอร์ (สำหรับผู้ถือบัตรเครดิตเซ็นทรัล เดอะวัน สามารถเข้าชม POP-UP และซื้อสินค้าได้ก่อนใคร ตั้งแต่วันที่ 4 ธ.ค.68 เป็นต้นไป ลูกค้าทั่วไปเริ่มซื้อสินค้าได้ตั้งแต่วันที่ 5 ธ.ค. 68 เป็นต้นไป) และเติมความสดชื่นด้วยซอฟต์เสิร์ฟจาก Pop-up Café by SUPER MATCHA ให้คุณได้จิบ เพลิน และเก็บโมเมนต์แห่งความสุขในช่วงเทศกาลนี้
ไม่เพียงแค่นั้น ระหว่างวันที่ 13 พ.ย. 68 – 4 ม.ค. 69 เพลิดเพลินกับการพบปะเหล่า MONSTER MASCOTS สุดน่ารัก ที่จะเดินทักทายทั่วศูนย์การค้าฯ ให้คุณเก็บภาพแห่งรอยยิ้มตลอดเทศกาล ปิดท้ายด้วย NEW YEAR ACTIVITY: HAPPY MONSTER HUNT วันที่ 27 ธ.ค. – 4 ม.ค. 69 การผจญภัยสุดสนุกรับปีใหม่ ที่ชวนค้นหามอนสเตอร์ตามจุดต่างๆ ของศูนย์การค้าฯ พร้อมสะสม “แสตมป์แห่งความสุข” ในช่วงเวลาแห่งการให้
และเพื่อเติมเต็มทุกโมเมนต์แห่ง “การให้” เซ็นทรัล เอ็มบาสซี ยังได้จัดกิจกรรมต่อเนื่องภายใต้ SEASON OF GIVING MOMENTS เริ่มจาก THE TRAIL OF LIGHTS เส้นทางแสงไฟวอร์มไลต์นับล้านดวงที่ส่องประกายทั่วทั้งศูนย์การค้าฯ ตลอดแนวจากสี่แยกเพลินจิตถึงชิดลม ต่อเนื่องด้วย WEEKEND WORKSHOPS ระหว่างวันที่ 15 พ.ย. 68 – 4 ม.ค. 69 ณ Open House ชั้น 6 อาทิ Frame it, Hang it, Velvet Charm Keychain, Velvet Wire Christmas Tree, และ Snow Globe Design รวมถึงเวิร์กช็อปพิเศษช่วงวันคริสต์มาสอย่าง CHRISTMAS PAPERCRAFT WORKSHOPS และการแสดง CHRISTMAS CAROL จาก Yamaha Orchestra ในบรรยากาศเปี่ยมความอบอุ่นใจ
สำหรับสายแฮงเอาต์ ร่วมสัมผัสลมหนาวบนรูฟท็อปใจกลางเมือง กับ SIWILAI CITY CLUB ชั้น 5 สนุกกับดนตรี อาหาร เครื่องดื่ม และกิจกรรมสุดชิลล์มากมาย เติมสีสันให้ค่ำคืนของคุณใต้แสงดาว ส่วนสายชิม สามารถอิ่มเอมกับเมนูเครื่องดื่มสมุนไพรในราคาพิเศษ ที่ EATHAI ชั้น LG เพื่อต้อนรับปีใหม่ด้วยบรรยากาศเปี่ยมความสุข
พร้อมสัมผัสประสบการณ์ช้อปปิ้งสุดเอ็กซ์คลูซีฟจากแบรนด์ลักชัวรี, High-Street ไปจนถึง Bridge-Line กว่า 100 ร้านค้า รวมถึงเมนูพิเศษจากร้านอาหารและคาเฟ่ชั้นนำ และสำหรับนักช้อปตัวจริง ต้องไม่พลาด! สิทธิพิเศษแห่งฤดูกาลส่งท้ายปี
พิเศษ! งานเปิดเทศกาลแห่งความสุขจัดขึ้นในวันที่ 13 พ.ย. 68 เวลา 19.00 น. ณ บริเวณหน้าศูนย์การค้าฯ ชั้น G พร้อมสองนักแสดงวัยรุ่นชื่อดัง “สกาย – วงศ์รวี นทีธร” และ “นานิ – หิรัญกฤษฎิ์ ช่างคำ” ร่วมสร้างสีสันในค่ำคืนพิเศษ และมินิคอนเสิร์ตจาก “PURE The Voice” ในค่ำคืนสุดพิเศษ
ร่วมสัมผัส Season of Giving ในแบบของคุณ ด้วยพลังแห่งการให้ ไปกับ “FUNNY LITTLE MESS: SEASON OF GIVING” ตั้งแต่วันนี้ – 4 ม.ค. 69 ที่เซ็นทรัล เอ็มบาสซี