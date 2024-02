รวมภาพไฮไลต์งานแฟนสวีต กิจกรรมสุดเอ็กซ์คลูซีฟ ฟินแบบระยะประชิด ที่ซัมซุง Galaxy Experience Space ใครยังไม่ได้มา มีถึงวันที่ 11 ก.พ. นี้

หลังจากเปิดตัวสมาร์ทโฟนรุ่นแฟลกชิปซัมซุงยังจัดกิจกรรมสุดฟินตลอดเดือนที่ Galaxy Experience Space ไม่ว่าจะเป็น กิจกรรมแฟนสวีต Fun Fin with Fan Sweet ที่ยกทัพคู่จิ้นมาให้กรี๊ดตลอด 4 วัน พร้อมกิจกรรมและยังมีกิจกรรมที่ถอดรหัสมาจากฟีเจอร์เด่นของ Galaxy S24 Series เอนจอยกับเทคโนโลยีแบบอันลิมิต สนุก สร้างสรรค์ แถมรับของรางวัลสุดพรีเมี่ยมติดมือกลับบ้านผ่านไปอย่างประทับใจ กับการวาร์ปสู่ยุคใหม่ที่ซึ่งประเดิมด้วยกิจกรรมแฟนสวีตคู่จิ้นสุดฮอตท่ามกลางบรรยากาศที่อบอวลด้วยเหล่าแฟนคลับพร้อมลัคกี้แฟนที่ได้ใกล้ชิดกับคู่จิ้น บอกเลยว่าฟินแล้วฟินอีก นอกจากนี้ทุกคนที่มาร่วมงานยังได้ฟินกับกิจกรรมต่างๆ ที่จัดขึ้นใน Galaxy Experience Space แห่งนี้อีกด้วย สนุกแบบไม่อยากกลับกันเลยทีเดียวไม่เพียงแต่แฟนสวีตสุดฟิน Galaxy Experience Space ยังมีกิจกรรมแน่นๆ จุกๆ จัดเต็มสเปซที่ให้ผู้ที่ผ่านไปผ่านมาสามารถร่วมสัมผัสประสบการณ์ล้ำ พร้อมแนะนำฟีเจอร์ใหม่จาก Galaxy AI ใน Galaxy S24 Series ที่จะทำให้ชีวิตทุกคนดีขึ้น แบบปุ๊บปั๊บทันตาเห็นนอกจากนี้ยังมีโซนกิจกรรมสำหรับชาวเกมเมอร์ ที่ว้าวกว่าเดิม เพราะ Galaxy S24 Series กลับมาพร้อมภาพที่คมชัด สีสด และ Snapdragon 8 Gen 3 ที่จะทำให้เล่นเกมได้อย่างลื่นไหลไม่มีสะดุด จัดเต็มกับสเตชั่นเกม พร้อมรับ Mouse Pad จาก FAKER โปรเพลเยอร์ระดับโลก โซน Customize your Hand Strap ทำสายคล้องโทรศัพท์ของตัวเองแบบไม่ซ้ำ ความสนุกล้ำยังไม่หมดเพียงเท่านี้ ยังมีโซน กิจกรรม Show the SoMe เพียงถ่ายรูป + เช็กอินโลเคชั่น Galaxy Experience Space Bangkok ติด #Samsung #GalaxyExperience Space #GalaxyS24 โพสต์ลงโซเชียล รับเลย! สติกเกอร์ Sticky Monster Lab สุดคิ้วท์ พร้อมของรางวัลสุด Exclusive ที่ซัมซุงคอลแลปส์กับแบรนด์ Sticky Monster Lab สำหรับผู้ที่มาร่วมกิจกรรมที่งาน Galaxy Experience Space เท่านั้นGalaxy Experience Space ยังครีเอทกิจกรรม Galaxy Workshop ทั้งล้ำทั้งสนุกจัดเต็มทุกวัน ด้วยเวิร์กช็อปที่จะมอบประสบการณ์จริงจากการใช้ Galaxy AI พร้อมแนะนำวิธีใช้งานฟีเจอร์ต่างๆ อย่างใกล้ชิด ไม่ว่าจะเป็น Circle to Search หาอะไรไม่เจอก็แค่วง หรือ Live Translate ที่ทำให้เรื่องของภาษา ไม่มีกำแพงอีกต่อไป ไม่ว่าจะโทรคุย หรือพิมพ์แชต ก็สามารถแปลภาษาได้อย่างเรียลไทม์ติดตามรายละเอียดกิจกรรมเวิร์คช็อปเพิ่มเติมได้ที่ www.samsung.com/th/galaxyexperiencespace