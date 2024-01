เบื้องหลังการประมวลผล ‘Galaxy AI’ บน Snapdragon Gen 3

Chris Patrick รองประธานอาวุโสและผู้จัดการทั่วไปฝ่ายโทรศัพท์มือถือ บริษัท ควอลคอมม์ เทคโนโลยีส์ อินคอร์ปอเรชั่น กล่าวถึงความร่วมมือกับซัมซุง ที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องในการขับเคลื่อนยุคใหม่ของอุตสาหกรรมโทรศัพท์มือถือ และมอบประสบการณ์ที่เหนือชั้นแก่ผู้บริโภค"Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy มีการผสาน AI ขั้นสูงไว้ ที่จะช่วยเปิดประสบการณ์ใหม่เติมเต็มชีวิตประจำวันของผู้ใช้งาน พร้อมกล้องระดับมืออาชีพ ประสบการณ์การเล่นเกมที่ทันสมัยและการเชื่อมต่อที่รวดเร็วโดย Wi-Fi 7 เสริมด้วยโซลูชันการยืนยันตัวตนที่เชื่อถือได้ที่สุดด้วยเทคโนโลยี Qualcomm 3D Sonic Gen 2"Inkang Song รองประธานและหัวหน้าทีมกลยุทธ์เทคโนโลยีของ Samsung Mobile กล่าวเสริมว่า ความร่วมมือเชิงกลยุทธ์ระหว่างซัมซุงและควอลคอมม์ เทคโนโลยีส์ ดำเนินมามากกว่าสองทศวรรษ สะท้อนถึงความสัมพันธ์อันแข็งแกร่ง“ควอลคอมม์ นับเป็นผู้นำด้านปัญญาประดิษฐ์บนอุปกรณ์อย่าง Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy ที่ยกระดับมือถือระดับพรีเมียมและ AI เจนใหม่ ด้วยซีรีส์เรือธง Galaxy S24 ควอลคอมม์และซัมซุงจะมอบประสบการณ์การใช้มือถือที่ล้ำหน้าและพรีเมียมที่สุดเท่าที่เคยมีมา พร้อมด้วย Galaxy AI"สำหรับชิป Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy สร้างขึ้นบนสถาปัตยกรรม ARMv9 ได้รับการออกแบบมาเพื่อมอบประสิทธิภาพที่ดีขึ้น และการใช้พลังงานที่ประหยัด ความเร็วสูงสุด 3.2 GHz และ GPU Adreno 740รองรับการแสดงผลแบบ 8K HDR