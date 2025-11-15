POP MART ปักหมุดปรากฏการณ์ใหม่ “POP LAND EXCLUSIVE FESTIVE EVENT IN THAILAND” ครั้งแรกในประเทศไทย เนรมิตแลนด์มาร์กสุดป๊อป ใจกลางกรุงเทพฯ สู่ POP Destination แห่งใหม่ของโลก

POP MART THAILAND ภายใต้การบริหารของ POP MART INTERNATIONAL ผู้ผลิตและจัดจำหน่าย อาร์ตทอยส์รายใหญ่ระดับโลก นำโดย คุณศิริพร แผลงจันทึก Country General Manager บริษัท ป๊อป มาร์ท (ประเทศไทย) ร่วมกับ คุณฐาปนีย์ เกียรติไพบูลย์ ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) และ คุณธณพร ตันติยานนท์ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหารศูนย์การค้าสยามพารากอน เปิดโลกแห่งจินตนาการกับอาร์ตทอยส์สุดคิวต์กลางกรุงเทพฯ กับงาน “POP LAND EXCLUSIVE FESTIVE EVENT IN THAILAND” ที่จะพาทุกคนไปสัมผัสปรากฏการณ์ความน่ารักระดับโลกในดินแดนแห่งความสุขจาก POP LAND ฉลองเทศกาลปลายปี บนพื้นที่รวมกว่า 1,000 ตร.ม. ที่ครอบคลุมสยามพารากอนและสยามเซ็นเตอร์ โดยภายในงานได้รับเกียรติจาก บี้ – ธรรศภาคย์ ชี, กุ๊บกิ๊บ – สุมณทิพย์ ชี, น้องเป่าเปา - พอลลีน่า ชี, น้องเป่าเป้ย์ - ลาลิน่า ชี, ไปป์-มนธภูมิ สุมนวรางกูร และนิว - ชยภัค ตันประยูร มาร่วมสร้างสีสันให้กับชาวป๊อป
Outdoor Pop-Up Event ที่ใหญ่ที่สุดของ POP LAND ที่จะเปลี่ยนฤดูกาลแห่งความสุขนี้ให้กลายเป็นโลกแห่งจินตนาการ ท่ามกลางเหล่าคาแรกเตอร์สุดไอคอนิกจาก POP MART ที่แฟน ๆ ทั่วโลกต่างหลงรัก แนวคิดของ POP LAND เริ่มต้นจากกรุงปักกิ่งในปี 2023 ด้วยความตั้งใจที่จะบันทึกช่วงเวลาเล็ก ๆ ในชีวิตประจำวันที่งดงาม และพาผู้คนย้อนกลับไปสัมผัสความสุขในวัยเด็กอีกครั้ง สำหรับประเทศไทย POP LAND ถูกออกแบบให้ถ่ายทอดเสน่ห์ของ POP Culture ผ่านบรรยากาศสุดคิวต์ในทุกมุม พร้อมคาแรกเตอร์สุดพิเศษ “MOKOKO” ที่ปรากฏตัวเป็นครั้งแรกในเมืองไทย ด้วยคาแรกเตอร์ขนฟูสีชมพูที่เต็มไปด้วยพลังแห่งความสุข สื่อถึงความอบอุ่น ความรัก และความบริสุทธิ์ โดยภายในงานจะมี คอลเลกชันลิมิเต็ด ให้แฟน ๆ และนักสะสมได้สัมผัสอย่างใกล้ชิด อาทิ MOKOKO Sweetheart Series, Spring Flower Series, Twinkly Fairy Tale Series รวมถึงไอเท็มหายากที่เคยสร้างปรากฏการณ์ SOLD OUT มาแล้ว
ภายในงานแบ่งออกเป็น 5 โซนหลัก โดยเริ่มจาก POP LAND CASCADE อุโมงค์ตกแต่งด้วยเหล่า IPs จาก POP MART ตั้งแต่ชั้น G ของศูนย์การค้าสยามพารากอน สู่พาร์คพารากอน เหมือนหลุดเข้าไปในโลกแห่งความฝัน, POP LAND CHRISTMAS TREE ครั้งแรกในประเทศไทยกับต้นคริสต์มาสจาก POP MART ที่ตกแต่งด้วยคาแรกเตอร์ขวัญใจแฟน ๆ มากมาย เพื่อเติมเต็มความสุขและความสดใสในช่วงเทศกาลปลายปี, POP LAND CASTLE ปราสาทป๊อปแลนด์ ที่รวบรวม Big Figure คาแรกเตอร์สุดฮิตอย่าง MOLLY, SKULLPANDA, HIRONO และไฮไลต์ อย่าง MOKOKO Big Figure สูงกว่า 5 เมตร ที่รายล้อมด้วยเขาวงกต, POPSICLE ร้านไอศกรีม ที่เสิร์ฟเมนูสุดพิเศษเฉพาะประเทศไทย อาทิ ไอศกรีม TWINKLE TWINKLE TWIN MANGO YUZU (รสมะม่วงยูสุ) ไอศกรีมที่มีความหอมสดชื่นกับกลิ่นอายความเป็นไทย, ไอศกรีม SKULLPANDA รส Double Chocolate และ รส Cheesecake สองรสชาติซิกเนเจอร์สุดเข้มข้นที่สายหวานต้องลอง ปิดท้ายด้วยโซน POP SLIDE: Finding MOKOKO บ่อลูกบอลสีชมพูขนาดใหญ่ใจกลางสยามเซ็นเตอร์ ที่ให้ทุกคนร่วมค้นหาความลับของ MOKOKO พร้อมมุมถ่ายรูปสุดคิวต์ที่ห้ามพลาด
จุดหมายใหม่ของการท่องเที่ยวนี้นับเป็นอีกก้าวสำคัญของ POP MART ในการชูประเทศไทยเป็นศูนย์กลางของ POP Culture ระดับโลก และผลักดัน “Soft Power” ผ่านอาร์ตทอยส์และศิลปะแนว POP ART สู่การสร้างสรรค์ประสบการณ์ใหม่ในรูปแบบ “POP Destination” คุณศิริพร แผลงจันทึก กล่าวถึงความตั้งใจในการนำ POP LAND มาสู่ไทยว่า “POP MART Thailand ภูมิใจที่ได้มอบประสบการณ์ใหม่ให้คนไทยได้สัมผัสโลกแห่งจินตนาการของ POP LAND ซึ่งเราเชื่อว่าจะกลายเป็นอีกหนึ่ง Global Destination ที่สำคัญของโลกในช่วงปลายปีนี้”
อีกหนึ่งไฮไลต์กับโครงการ POP DONATION ที่รวมคนป๊อปมาร่วมทำบุญ สร้างอาคารภาคบริการโลหิตแห่งชาติ ณ จังหวัดลพบุรี ที่ POP MART ร่วมกับ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ร่วมส่งต่อโอกาสให้ผู้ป่วย บริจาคเงินสมทบทุนสร้างอาคารภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 2 ในจังหวัดลพบุรี เพื่อรองรับกับการขยายศักยภาพงานบริการโลหิตแบบครบวงจรเพื่อให้เป็นมาตรฐานเดียวกันกับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ในการจัดหาโลหิตที่มีคุณภาพปลอดภัย ส่งต่อไปยังผู้ป่วยได้อย่างเพียงพอและทันท่วงที เพียงร่วมบริจาคผ่านระบบ e-Donation บัญชีสภากาชาดไทย บริจาคขั้นต่ำเพียง 100 บาท สามารถลดหย่อนภาษี ได้ถึง 2 เท่า โดยผู้บริจาคสามารถรับกล่องสุ่มสุดพิเศษจาก POP MART จำนวน 1 กล่อง ต่อการบริจาค (ของมีจำนวนจำกัด และแจกตามลำดับก่อนหลัง)
พบกับความสุขแบบเต็มขั้น POP LAND EXCLUSIVE FESTIVE EVENT IN THAILAND จัดขึ้นระหว่างวันที่ 11 พฤศจิกายน 2568 – 11 มกราคม 2569 ณ พาร์คพารากอน, สยามพารากอน และสยามเซ็นเตอร์ พร้อมกิจกรรมพิเศษตลอดช่วงเทศกาล โดยสามารถติดตามข่าวสารกิจกรรมและสินค้าได้ที่ Facebook: POP MART THAILAND, Instagram, Twitter และ TikTok: popmartth