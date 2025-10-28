ธปท.ใกล้ทำคลอดเกณฑ์ JVAMC ใหม่ใน 2-3 วัน ขยายขอบเขต พร้อมลุยแก้หนี้ต่ำกว่า 1 แสน

นายวิทัย รัตนากร ผู้ว่าการ ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) กล่าวว่า จากภาพรวมเศรษฐกิจในปัจจุบันที่ยังมีปัญหาในเชิงโครงสร้าง เช่น สังคมผู้สูงอายุ, ความไม่แน่นอนทางการเมือง ความเหลื่อมล้ำทางการเงิน ปัญหาการเข้าถึงการศึกษา และและหนึ่งในปัญหาเชิงโครงสร้างสำคัญ คือ หนี้ครัวเรือนที่ยังอยู่ในระดับสูง 87% ของ GDP มีผลต่อความสามารถในการใช้จ่าย กำลังซื้อไม่แข็งแรง โดยในจำนวนนี้ 80% มีปัญหาผิดนัดชำระหนี้ หากไม่เร่งแก้ไขปัญหาก็จะนำไปสู่หนี้เสีย กระทบต่อขีดความสามารถในการแข่งขันของรายย่อย และกระทบต่อโอกาสหรือเหนี่ยวรั้งการเติบโตของจีดีพี
ดังนั้น จึงอยากให้บริษัทจัดการสินทรัพย์ (AMC) ขยายบทบาทในการช่วยลูกหนี้แก้ให้สามารถกลับมาแก้ปัญหาหนี้สินและกลับเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจได้ ส่วนหนึ่งเป็นการแก้ปัญหาหนี้ครัวเรือนที่อยู่ในระดับสูง ซึ่งในส่วน NPL ที่ผิดนัดชำระแล้ว AMC จะเข้ามาดูแลมากขึ้น
ภายในอีกไม่กี่วัน ธปท.จะแก้ไขประกาศให้สถาบันการเงินสามารถจัดตั้ง JVAMC ให้ AMC ในปัจจุบันสามารถร่วมลงทุนกับสถาบันการเงินได้ ซึ่งเป็นประกาศเดิมแต่หมดอายุไปเมื่อสิ้นปีที่แล้ว แต่จะเปิดใหม่เพื่อให้มีการจัดตั้งบริษัท และขยายแนวทางการช่วยเหลือเรื่องหนี้ให้แก่ประชาชน ยุคนี้เราอยากให้แบงก์ชาติใกล้ชิดประชาชน และเข้ามาแก้ปัญหาในแต่ละจุดมากขึ้น
"ตัวประกาศยังอยู่ระหว่างการแก้ไข น่าจะเห็นได้ในอีก 2-3 วัน จะมีเนื้อหาใกล้เคียงกับเดิม แต่มีบางส่วนที่ขยายขอบเขตให้สามารถทำได้ เช่น JVMC ที่เป็นบริษัทลูกของแบงก์รัฐที่เดิมอาจมีขอบเขตจำกัด ก็จะขยายขอบเขตให้ทำได้มากขึ้น ทำให้เกิดความคล่องตัว และเกิดการจัดตั้งบริษัท JVMC ใหม่ และช่วยแก้หนี้ให้เป็นรูปธรรมมากขึ้น" ผู้ว่าฯ ธปท.ระบุ
นอกจากนั้น ธปท.ยังได้ทำงานร่วมกับกระทรวงการคลังและสมาคมธนาคารไทยในการจัดตั้งโครงการแก้ไขหนี้ให้ประชาชนในส่วนที่มูลหนี้ต่ำกว่า 1 แสนบาท ซึ่งมีลูกหนี้อยู่ราว 4 ล้านคน โดยจะทยอยแก้ในเฟสแรกก่อน ขณะนี้อยู่ในระหว่างการเจรจาใกล้แล้วเสร็จ และคาดว่าจะเริ่มโครงการได้ใน 1-2 สัปดาห์นี้
"ถ้าตั้งสำเร็จก็จะเป็นการโอนหนี้ NPL 1 แสนบาทของแบงก์พาณิชย์กับนอนแบงก์ที่อยู่ในบริษัทลูกของแบงก์พาณิชย์ กับแบงก์รัฐเข้ามา โดยในส่วนของแบงก์พาณิชย์กับนอนแบงก์ที่อยู่ใต้แบงก์พาณิชย์ จะให้ SAM เข้ามาดูแล ส่วนของแบงก์รัฐนั้นส่วนหนึ่งจะให้ บบส.อารีย์ ที่เป็นบริษัทลูกของออมสินกับ BAM เข้ามาดูแล สองส่วนนี้น่าจะช่วยลูกหนี้ได้ 1.5 ถึง 2 ล้านราย ทำให้ลูกหนี้สามารถแก้ปัญหา NPL และกลับเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจได้ นี่คือความพยายามในการแก้ปัญหาเฉพาะจุด"นายวิทัย กล่าว