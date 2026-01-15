หุ้นแกว่งไซด์เวย์อาจรับแรงกดดันหุ้นกลุ่มเทคฯระหว่างรอลุ้นงบแบงก์

นางสาววราภรณ์ วิบูลคณารักษ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานวิจัย บล.กรุงไทย เอ็กซ์สปริง กล่าวว่า แนวโน้มตลาดหุ้นไทยวันนี้คาดแกว่งไซด์เวย์ในกรอบ แต่อาจมีแรงกดดันจาก Sentiment หุ้นกลุ่มเกี่ยวข้องเทคโนโลยีหลังประธานาธิบดีสหรัฐมีการเซ็นจัดเก็บภาษีเซมิคอนดักเตอร์บางประเภท ทำให้ตลาดหุ้นเอเชียเช้านี้ก็เปิดมาปรับตัวลงตามตลาดหุ้นสหรัฐ
ขณะที่ในประเทศยังไม่มีปัจจัยใหม่ ตลาดรอติดตามการเลือกตั้งที่จะมีขึ้นต้นเดือนก.พ.นี้ และผลการดำเนินงานหุ้นกลุ่มแบงก์หลังจาก TISCO ประกาศงบไตรมาส 4/68 ออกมาแล้ว
โดยให้ 1,250 จุด เป็นแนวต้านแรก ถัดไป 1,260 จุด ส่วนแนวรับ 1,230 จุด