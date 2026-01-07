หุ้นแกว่งไซด์เวย์ รับกระแสเลือกตั้ง-แรงซื้อหุ้นปันผลหนุน

นางสาววราภรณ์ วิบูลคณารักษ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานวิจัย บล.กรุงไทย เอ็กซ์สปริง กล่าวว่า แนวโน้มตลาดหุ้นไทยวันนี้คาดว่าแกว่งไซด์เวย์ โดยที่ยังไม่มีปัจจัยใหม่เข้ามาส่งผลต่อทิศทางของดัชนีอย่างมีนัยสำคัญในช่วงนี้ แต่ปัจจัยในประเทศยังมีปัจจัยจากช่วงก่อนการเลือกตั้งที่ยังช่วยหนุนตลาดหุ้นไทยได้บ้าง
ขณะที่นักลงทุนยังอยู่ในโหมดของการเปิดรับความเสี่ยงในช่วงต้นปี ทำให้บรรยากาศการลงทุนกลับมาคึกคัก และยังมีแรงซื้อกลับเข้ามาในหุ้นกลุ่มเทคโนโลยี ทำให้บรรยากาศของตลาดหุ้นในภาพรวมดีขึ้น ประกอบกับในช่วงนี้อาจจะมีแรงซื้อหุ้นที่ให้ปันผลดีเข้ามาหนุนตลาดหุ้นไทย
โดยให้แนวต้าน 1,280 จุด แนวรับ 1,260 จุด