หุ้นบวกต่อตามตลาดสหรัฐ-น้ำมันดีดขึ้น คาดหวัง Santa Rally-เม็ดเงินกองทุน ThaiESG หนุน

นายชาญชัย พันทาธนากิจ ผู้อำนวยการอาวุโส สายงานวิจัยสายงานวิจัย บล.เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) กล่าวว่า แนวโน้มตลาดหุ้นไทยเช้านี้คาดดัชนีฟื้นตัวต่อตามบรรยากาศการลงทุนในตลาดหุ้นสหรัฐฯ ที่เมื่อวานยังปรับขึ้นได้ต่อ 0.5-0.6% จากความคาดหวัง Santa Rally ที่ตลาดจะปรับขึ้นช่วงปลายปี รวมทั้งแรงซื้อคืนในหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีที่ปรับตัวลงไปก่อนหน้านี้ ประกอบกับราคาน้ำมันดิบยังฟื้นแรง เป็นปัจจัยที่ช่วยหนุนบรรยากาศการลงทุนโดยรวม
ขณะที่ปัจจัยในประเทศความคาดหวัง Santa Rally และเม็ดเงินกองทุนลดหย่อนภาษีช่วยหนุน ซึ่งประเมินเม็ดเงินจากกองทุน ThaiESG โค้งสุดท้ายเข้ามารวมกว่า 8,700 ล้านบาท โดยส่วนหนึ่งของเม็ดเงินดังกล่าวจะถูกนำมาลงทุนในตลาดหุ้น ซึ่งจะช่วยพยุงและประคองดัชนีให้สามารถฟื้นตัวขึ้นได้
โดยให้กรอบแนวรับ 1,260 จุด และแนวต้าน 1,280 จุด