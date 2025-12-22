หุ้นปิดเช้าพุ่ง 12.44 จุด รับแรงหนุน DELTA รีบาวด์-กลุ่มพลังงานเด้งตามราคาน้ำมันโลก

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ปิดช่วงเช้าวันนี้ 1,264.63 จุด บวก 12.44 จุด (+0.99%) มูลค่าซื้อขายราว 19,197 ล้านบาท
การซื้อขายช่วงเช้า ดัชนีปรับตัวขึ้น โดยทำจุดสูงสุด 1,270.16 จุด และทำจุดต่ำสุด 1,258.74 จุด
นายวีระวัฒน์ วิโรจน์โภคา ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์ บริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุน (บลป.) เอฟเอสเอส อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด กล่าวว่า ตลาดหุ้นไทยเช้านี้บวกแรงกว่าคาด ได้แรงหนุนจากการรีบาวด์ของ DELTA จากสัปดาห์ก่อนพักฐานแรงหลังหลุดดัชนี SETESG รวมทั้ง กลุ่มเทคโนโลยีทั่วโลกรีบาวด์ ขณะที่กลุ่มพลังงานต้นน้ำปรับตัวขึ้นตามราคาตลาดโลก
ภาพรวมดัชนี SET ยังดูดีหลังยืนเหนือ 1,250 จุดและเริ่มยืนเหนือเส้นค่าเฉลี่ยได้ ทำให้ภาพเคลื่อนไหวไซด์เวย์
แนวโน้มช่วงบ่ายคาดตลาดยังยืนแดนบวกได้ อย่างไรก็ตามขึ้นอยู่กับการเคลื่อนไหวของ DELTA โดยให้กรอบแนวรับ 1,250 จุด และแนวต้าน 1,280-1,285 จุด
ส่วนหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุด 5 หลักทรัพย์
DELTA มูลค่าการซื้อขาย 2,090.09 ล้านบาท ปิดที่ 179.00 บาท เพิ่มขึ้น 10.00 บาท
KBANK มูลค่าการซื้อขาย 1,247.08 ล้านบาท ปิดที่ 191.50 บาท ลดลง 4.00 บาท
AOT มูลค่าการซื้อขาย 1,106.88 ล้านบาท ปิดที่ 53.50 บาท ลดลง 0.75 บาท
PTT มูลค่าการซื้อขาย 842.29 ล้านบาท ปิดที่ 32.00 บาท เพิ่มขึ้น 0.50 บาท
SCB มูลค่าการซื้อขาย 798.28 ล้านบาท ปิดที่ 136.00 บาท ราคาไม่เปลี่ยนแปลง