หุ้นปิดบวก 7.60 จุด เด้งตามเอเชียรับฟันด์โฟลว์ ค้าปลีก-รพ.ดีดกลับแรง GDP จีนสดใส

SET ปิดวันนี้ที่ 1,283.20 จุด เพิ่มขึ้น 7.60 จุด (+0.60%) มูลค่าซื้อขาย 36,145.56 ล้านบาท
การซื้อขายหุ้นวันนี้ ดัชนีปรับตัวขึ้น โดยทำจุดสูงสุด 1,288.23 จุด และจุดต่ำสุด 1,271.80 จุด
ส่วนหลักทรัพย์เปลี่ยนแปลงวันนี้ เพิ่มขึ้น 322 หลักทรัพย์ ลดลง 126 หลักทรัพย์ และไม่เปลี่ยนแปลง 211 หลักทรัพย์
นางสาววราภรณ์ วิบูลคณารักษ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานวิจัย บล.กรุงไทย เอ็กซ์สปริง กล่าวว่า ตลาดหุ้นไทยวันนี้ปรับตัวเพิ่มขึ้น โดยมีแรงซื้อกลับหุ้นกลุ่มค้าปลีกและกลุ่มโรงพยาบาลที่ลงมาแรงในสัปดาห์ที่แล้ว รวมทั้งแรงซื้อหุ้นใหญ่ตัวอื่นๆ เข้ามาหนุน ซึ่งมองว่าเป็นแรงซื้อจากนักลงทุนต่างชาติที่ทยอยเข้ามาเก็บอย่างต่อเนื่อง
นอกจากนี้ จีนยังรายงานตัวเลขเศรษฐกิจไตรมาส 4/68 ออกมาดี หนุน Sentiment ของตลาดหุ้นเอเชียวันนี้ก็ปรับตัวขึ้นตามด้วยเช่นกัน แม้ว่าอาจจะมีความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ระหว่าสหรัฐและยุโรปในเรื่องการตอบโต้เก็บภาษีนำเข้าสินค้า แต่ไม่ได้มีผลมากนัก
แนวโน้มพรุ่งนี้คาดตลาดแกว่งไซด์เวย์หลังจากขึ้นมาในระดับหนึ่งแล้ว และตลาดหุ้นสหรัฐคืนนี้ก็ปิดทำการในวันมาร์ติน ลูเธอร์ คิง โดยให้แนวต้าน 1,290 จุด แนวรับ 1,270 จุด
ส่วนหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุด 5 หลักทรัพย์
CPALL มูลค่าการซื้อขาย 2,588.45 ล้านบาท ปิดที่ 43.50 บาท เพิ่มขึ้น 1.00 บาท
DELTA มูลค่าการซื้อขาย 1,769.30 ล้านบาท ปิดที่ 168.00 บาท เพิ่มขึ้น 1.00 บาท
BDMS มูลค่าการซื้อขาย 1,746,67 ล้านบาท ปิดที่ 19.50 บาท เพิ่มขึ้น 0.60 บาท
KBANK มูลค่าการซื้อขาย 1,527.36 ล้านบาท ปิดที่ 191.50 บาท ลดลง 2.50 บาท
PTTEP มูลค่าการซื้อขาย 1,473.74 ล้านบาท ปิดที่ 116.50 บาท เพิ่มขึ้น 0.50 บาท