หุ้นปิดเช้าพุ่ง 12.46 จุดคลายกังวลเทรดวอร์สหรัฐ-จีน ตอบรับกระแส"คนละครึ่งพลัส"คึกคัก

SET ปิดเช้าวันนี้ที่ 1,287.07 จุด เพิ่มขึ้น 12.46 จุด (+0.98%) มูลค่าซื้อขายราว 14,232 ล้านบาท นักวิเคราะห์เผยตลาดหุ้นไทยเช้านี้แกว่งแดนบวกตามภูมิภาคหลังคลายกังวลสงครามการค้าสหรัฐ-จีน และปัญหาธนาคารสหรัฐไม่แย่เป็นลูกโซ่ ส่วนในประเทศรับกระแสลงทะเบียน"คนละครึ่งพลัส"วันแรกคึกคักหนุนกลุ่มค้าปลีก และพรุ่งนี้ ครม.เคาะมาตรการกระตุ้นท่องเที่ยว แนวโน้มช่วงบ่ายคาดยืนแดนบวกได้ต่อ ให้แนวรับ 1,280 จุด แนวต้าน 1,300 จุด
ตลาดหลักทรัพย์ฯ ปิดช่วงเช้าวันนี้ 1,287.07 จุด เพิ่มขึ้น 12.46 จุด (+0.98%) มูลค่าซื้อขายราว 14,232 ล้านบาท
การซื้อขายช่วงเช้า ดัชนีแกว่งตัวในแดนบวก โดยทำระดับสูงสุด 1,289.65 จุด และต่ำสุด 1,282.39 จุด
นายอภิชาติ ผู้บรรเจิดกุล ,CISA ผู้อำนวยการอาวุโส สายงานวิเคราะห์และเชิงกลยุทธ์ บล.ทิสโก้ กล่าวว่า ตลาดหุ้นไทยเช้านี้แกว่งแดนบวกตามตลาดหุ้นภูมิภาค รับปัจจัยต่างประเทศคลี่คลายจากข่าวประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ส่งสัญญาณความต้องการลดความตึงเครียดทางการค้ากับจีน โดยระบุการเรียกเก็บภาษีสินค้านำเข้าสูงขึ้นมากนั้นไม่ใช่มาตรการยั่งยืน ทำให้นักลงทุนคลายความกังวล อีกทั้งความกังวลปัญหาธนาคารภูมิภาคสหรัฐนักวิเคราะห์มองว่า Overreact และปัญหานี้ไม่ลุกลามเป็นลูกโซ่
นอกจากนี้ ตลาดหุ้นภูมิภาคปรับตัวขึ้น โดยเฉพาะตลาดหุ้นญี่ปุ่นพุ่งกว่า 2% หลังการเมืองมีความชัดเจน และวันพรุ่งนี้จะมีการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรี
ส่วนปัจจัยในประเทศบรรยากกาศการลงทุนดี พรุ่งนี้ ครม.น่าจะพิจารณามาตรการกระตุ้นท่องเที่ยว และวันนี้กระแสตอบรับลงทะเบียนโครงการ"คนละครึ่งพลัส"วันแรกคึกคักเป็นแรงหนุนหุ้นกลุ่มค้าปลีก
แนวโน้มช่วงบ่ายคาดตลาดยืนในแดนบวกได้ แต่คงไม่น่าไปไกลจนทะลุ 1,300 จุดได้ เพราะอาจมีแรงขายสลับออกมา โดยกลุ่มแบงก์จะทยอยประกาศงบไตรมาส 3/68 สัปดาห์หน้ายังต้องจับตาการประชุมธนาคารกลางสหรัฐ(เฟด) และสถานการณ์ข้อพิพาทการค้าระหว่างสหรัฐและจีน ซึ่งผู้นำทั้งสองประเทศจะพบกันในการประชุมสุดยอดผู้นำทางเศรษฐกิจ APEC ในวันที่ 28-31 ต.ค. โดยให้แนวรับ 1,280 จุด แนวต้าน 1,300 จุด
ส่วนหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุด 5 หลักทรัพย์
PTT มูลค่าการซื้อขาย 987.64 ล้านบาท ปิดที่ 30.75 บาท เพิ่มขึ้น 0.50 บาท
KBANK มูลค่าการซื้อขาย 588.29 ล้านบาท ปิดที่ 172.50 บาท เพิ่มขึ้น 1.00 บาท
ATLAS มูลค่าการซื้อขาย 581.27 ล้านบาท ปิดที่ 2.42 บาท ลดลง 0.58 บาท
AOT มูลค่าการซื้อขาย 540.66 ล้านบาท ปิดที่ 40.25 บาท ราคาไม่เปลี่ยนแปลง
SCB มูลค่าการซื้อขาย 534.36 ล้านบาท ปิดที่ 131.00 บาท เพิ่มขึ้น 1.00 บาท