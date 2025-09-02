หุ้นปิดเช้าบวก 4.36 จุด แรงซื้อหุ้นปิโตร-ค้าปลีก-นอนแบงก์หนุน เก็งสัปดาห์นี้ได้นายกฯใหม่

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ปิดช่วงเช้าวันนี้ 1,248.84 จุด เพิ่มขึ้น 4.36 จุด (+0.35%) มูลค่าซื้อขายราว 20,760 ล้านบาท
การซื้อขายช่วงเช้า ดัชนีแกว่งขึ้น โดยทำระดับสูงสุด 1,253.60 จุด และต่ำสุด 1,243.48 จุด
นายวทัญ จิตต์สมนึก ผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์กลยุทธ์ บล.พาย กล่าวว่า ตลาดหุ้นไทยเช้านี้ปรับตัวขึ้นมาได้ดี โดยได้แรงหนุนจากหุ้นหลายกลุ่มจากปัจจัยเฉพาะตัว นำโดยกลุ่มปิโตรเคมี จากเริ่มเห็นบริษัทปิโตรเคมีในหลายประเทศเตรียมปรับลดกำลังการผลิต ทั้งเกาหลีใต้ และล่าสุดคือญี่ปุ่น ซึ่งจะส่งผลให้ซัพพลายในตลาดลดลง
ขณะที่กลุ่มค้าปลีกปรับตัวขึ้นต่อเนื่องจากเมื่อวาน โดยมีแรงซื้อเข้ามามากใน CRC CPALL คาดหวังรัฐบาลชุดใหม่จะมีมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ โดยเฉพาะภาคการบริโภค และช่วงปลายปีเข้าสู่ช่วง High Season ท่องเที่ยวหนุน รวมทั้งราคาหุ้นกลุ่มค้าปลีกก่อนหน้านี้ลงมามากแล้ว นอกจากนี้ กลุ่ม Non-Bank ปรับตัวขึ้นมาทั้ง MTC TIDLOR รับประโยชน์แนวโน้มดอกเบี้ยขาลง
แนวโน้มช่วงบ่ายคาดดัชนีเคลื่อนไหวในแดนบวก สำหรับประเด็นการเมืองตลาดมองว่าสุดท้ายจะหาทางออกได้ และสัปดาห์นี้อาจได้เห็นโฉมหน้าของนายกฯ และรัฐบาลใหม่ ชัดเจนขึ้น โดยให้กรอบแนวรับ 1,240 จุดและแนวต้าน 1,260 จุด
ส่วนหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุด 5 หลักทรัพย์
PTT มูลค่าการซื้อขาย 1,192.72 ล้านบาท ปิดที่ 31.75 บาท เพิ่มขึ้น 0.25 บาท
SCC มูลค่าการซื้อขาย 872.26 ล้านบาท ปิดที่ 218.00 บาท เพิ่มขึ้น 3.00 บาท
PTTGC มูลค่าการซื้อขาย 860.47 ล้านบาท ปิดที่ 27.75 บาท เพิ่มขึ้น 1.50 บาท
BH มูลค่าการซื้อขาย 829.96 ล้านบาท ปิดที่ 186.50 บาท เพิ่มขึ้น 6.50 บาท
KBANK มูลค่าการซื้อขาย 717.66 ล้านบาท ปิดที่ 170.00 บาท ลดลง 0.50 บาท