GABLEมองเทรนด์ AIเปลี่ยนจาก “ความตื่นเต้น” สู่ “ความคุ้มค่า (ROI)”

จีเอเบิล ชี้ อุตสาหกรรม AI กำลังก้าวเข้าสู่ช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อสำคัญ จากยุคของ “การทดลองและความตื่นเต้น” สู่การพิสูจน์ “มูลค่าทางธุรกิจ (Business Value)” และ “ผลตอบแทนจากการลงทุน (ROI)” ที่จับต้องได้จริง พร้อมเตือนองค์กรธุรกิจต้องเร่งปรับตัวเชิงโครงสร้าง ทั้งด้านเทคโนโลยี บุคลากร และความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ เพื่อรับมือการเข้าสู่โลก AI อย่างเต็มรูปแบบ
ดร.ชัยยุทธ ชุณหะชา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท จีเอเบิล จำกัด (มหาชน)หรือ GABLE เปิดเผยว่า “อุตสาหกรรม AI ทั่วโลกกำลังก้าวเข้าสู่ช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อสำคัญ จากยุคของการทดลองและการเร่งลงทุน สู่ช่วงที่องค์กรต้องพิสูจน์ให้ได้ว่า AI สามารถสร้าง “มูลค่าทางธุรกิจ” และ “ผลตอบแทนจากการลงทุน (ROI)” ได้จริง
โดยสอดคล้องกับกรอบการวิเคราะห์ของ Gartner ที่ชี้ว่า AI กำลังเข้าสู่ช่วง “Trough of Disillusionment” ซึ่งเป็นจังหวะที่องค์กรต้องหยุดตั้งคำถามว่า AI จะทำได้หรือไม่ และหันมาโฟกัสว่า AI จะสร้างคุณค่าให้ธุรกิจได้จริงเพียงใด
พร้อมให้มุมมอง 3 ประเด็นสำคัญ ขับเคลื่อนองค์กรสู่ความสำเร็จในปี 2026
1. Human Readiness คือโจทย์ใหญ่กว่าตัวเทคโนโลยี
แม้เทคโนโลยี AI จะพัฒนาอย่างรวดเร็ว แต่ความพร้อมของบุคลากรกลับเป็นคอขวดสำคัญ “ต่อให้ Vendor ทั่วโลกหยุดพัฒนา AI ไปอีก 2–3 ปี ความพร้อมของคนก็ยังตามไม่ทัน องค์กรที่ต้องการเห็น ROI จาก AI อย่างแท้จริง จึงจำเป็นต้องลงทุนด้าน Upskill และ Reskill บุคลากรควบคู่ไปกับการลงทุนเทคโนโลยี เพื่อให้มนุษย์สามารถทำงานร่วมกับ AI ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. Financial Value และโมเดลธุรกิจใหม่ คือหัวใจของการลงทุน AI
ในมุมของสายการเงินและผู้บริหารระดับสูง AI กำลังเข้ามามีบทบาทผ่านระบบ Business Application เช่น ERP และ HCM เพื่อช่วยลดต้นทุน เพิ่มความแม่นยำในการตรวจสอบข้อมูล (Audit) และเปิดโอกาสในการพัฒนา New Business Model ที่สร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันในระยะยาว AI จึงไม่ใช่เพียงเครื่องมือสนับสนุนการทำงาน แต่กลายเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนผลประกอบการขององค์กร
3. Cyber Resilience คือยุทธศาสตร์ใหม่ของโลกการเงินและเทคโนโลยี
เมื่อข้อมูลจำนวนมหาศาลถูกจัดเก็บบน Cloud ความเสี่ยงด้าน Cyber Attack จึงเพิ่มสูงขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ “ไม่มีเทคโนโลยีใดป้องกันภัยไซเบอร์ได้ 100% สิ่งที่องค์กรต้องมีในปี 2025 คือความยืดหยุ่นในการฟื้นตัว (Cyber Resilience) เปรียบเสมือนคนที่เป็นหวัดแต่ยังสามารถทำงานต่อได้ องค์กรต้องสามารถตรวจจับ ฟื้นฟู และดำเนินธุรกิจต่อได้อย่างรวดเร็ว แม้เผชิญเหตุการณ์ด้านความปลอดภัยไซเบอร์ อนาคตแรงงานในยุค Agentic AI: คนไม่หาย งานไม่หาย แต่ต้องเปลี่ยน
ดร.ชัยยุทธ ระบุอีกว่า สำหรับความกังวลว่า AI จะเข้ามาแทนที่แรงงานมนุษย์ ข้อมูลรีเสิร์ชชี้ว่ามีเพียง 5% ของการเลิกจ้างงานที่เกิดจาก AI โดยตรง ส่วนใหญ่เป็นการปรับโครงสร้างเพื่อลดความซ้ำซ้อน พร้อมคาดการณ์ว่าในปี 2030 งานกว่า 75% จะถูกขับเคลื่อนโดย Agentic AI และอีก 25% จะเป็นการทำงานร่วมกันระหว่างคนและ AI ซึ่งจะไม่มีงานใดที่มนุษย์ทำได้เพียงลำพังอีกต่อไป
“ตลอด 36 ปีที่ผ่านมา GABLE ทำหน้าที่เป็น Tech Enabler ที่ไม่ได้หยุดอยู่แค่การติดตั้งระบบ แต่เราช่วยออกแบบ ‘Path to Value’ เพื่อให้การลงทุนด้านเทคโนโลยีของลูกค้าสร้างผลลัพธ์จริงในงบกำไรขาดทุน และเติบโตอย่างยั่งยืนในระยะยาว” ดร.ชัยยุทธกล่าวสรุป