จับตานวัตกรรมไซเบอร์ไทยมาแรง เชิดชูรางวัล Thailand Cyber Security Product and Service Awards 2025 ขับเคลื่อนความมั่นคงปลอดภัย สู่การแข่งขันระดับโลก

เผยแพร่:   ปรับปรุง:



กรุงเทพมหานคร – 23 ธันวาคม 2568 สำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ (สกมช.) จัดพิธีมอบรางวัล Thailand Cyber Security Product and Service Awards 2025 เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติผลิตภัณฑ์ บริการ และนวัตกรรมด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ของไทยที่มีความโดดเด่น มีศักยภาพในการนำไปใช้งานจริง และสามารถต่อยอดสู่เชิงพาณิชย์ได้อย่างเป็นรูปธรรมณ โรงแรม ทีเค.พาเลซ แอนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร

พิธีเปิดในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก นายอารี ไกรนรา ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ซึ่งได้รับมอบหมายจาก รองนายกรัฐมนตรีและประธานกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติที่ติดภารกิจสำคัญและไม่สามารถเข้าร่วมพิธีได้ มาเป็นประธานในพิธีเปิดและพิธีมอบรางวัล พร้อมกล่าวปาฐกถาเน้นย้ำว่า “เทคโนโลยีดิจิทัลได้กลายเป็นโครงสร้างพื้นฐานสำคัญของประเทศ ขณะเดียวกันภัยคุกคามทางไซเบอร์มีความซับซ้อนและทวีความรุนแรงมากขึ้น ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์จึงไม่ใช่เพียงเรื่องทางเทคนิค แต่เป็นวาระแห่งชาติที่ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน โดยรัฐบาลให้ความสำคัญกับการเสริมสร้างอธิปไตยทางดิจิทัล และการพัฒนาอุตสาหกรรมไซเบอร์ของไทยให้สามารถพึ่งพาตนเอง ลดการพึ่งพาเทคโนโลยีจากต่างประเทศและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในระยะยาว”

ด้าน พลตรี ธีรวุฒิ วิทยากรณ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ กล่าวว่า “การจัดงานในครั้งนี้เป็นการจัดต่อเนื่องเป็นปีที่สอง มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและยกระดับอุตสาหกรรมความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ของประเทศไทย เปิดเวทีให้ผู้ประกอบการ นักพัฒนา และคนรุ่นใหม่ได้นำเสนอผลงานนวัตกรรมที่ตอบโจทย์ปัญหาจริงของประเทศ ตลอดจนสร้างระบบนิเวศไซเบอร์ของไทยผ่านความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และสถาบันการศึกษา”

การจัดงานในครั้งนี้มี วัตถุประสงค์สำคัญอย่างชัดเจน 4 ประการ ได้แก่
(1) ส่งเสริมและยกระดับอุตสาหกรรมความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ของประเทศไทย ให้มีผลิตภัณฑ์และบริการที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน และสามารถนำไปใช้งานได้จริง
(2) เปิดเวทีให้ผู้ประกอบการ นักพัฒนา และเยาวชนคนรุ่นใหม่ ได้นำเสนอผลงานนวัตกรรมด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ที่ตอบโจทย์ปัญหาและบริบทของประเทศ
(3) ยกย่องและเชิดชูเกียรติหน่วยงานและบุคลากรที่มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาเทคโนโลยีไซเบอร์ ซึ่งเป็นกลไกสำคัญในการเสริมสร้างความมั่นคงทางดิจิทัลของประเทศ และ
(4) สร้างระบบนิเวศอุตสาหกรรมไซเบอร์ไทย ผ่านการเชื่อมโยงความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และสถาบันการศึกษา เพื่อการต่อยอดสู่การใช้งานจริงและเชิงพาณิชย์ในระยะยาว

การประกวดในปีนี้แบ่งออกเป็นหลายประเภท ครอบคลุมตั้งแต่ ผลิตภัณฑ์และบริการที่พร้อมใช้งานจริง ต้นแบบนวัตกรรม การต่อยอดผลงานเดิม ไปจนถึงผลงานของเยาวชนและผู้นำด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์รุ่นใหม่ โดยได้รับเกียรติจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากหลากหลายภาคส่วนร่วมพิจารณาผลงานอย่างรอบคอบ โปร่งใส และเป็นธรรม กว่า 22 ผลงาน ในมิติของนวัตกรรม มาตรฐาน ความมั่นคงปลอดภัยผลกระทบเชิงเศรษฐกิจและสังคม รวมถึงศักยภาพในการนำไปใช้งานจริง ผลงานที่ได้รับรางวัลในปีนี้สะท้อนให้เห็นถึงศักยภาพของบุคลากรและเทคโนโลยีไซเบอร์ของไทยที่สามารถพัฒนาโซลูชันด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ได้อย่างมีคุณภาพ ทันสมัย และสอดคล้องกับบริบทของประเทศ โดย สกมช. คาดหวังว่า รางวัลดังกล่าวจะเป็นแรงผลักดันให้เกิดการพัฒนาและต่อยอดนวัตกรรมไซเบอร์ไทยอย่างต่อเนื่อง นำไปสู่การสร้างเศรษฐกิจดิจิทัลที่มั่นคง ปลอดภัย และยั่งยืน พร้อมก้าวสู่การแข่งขันในระดับภูมิภาคและระดับโลก
















