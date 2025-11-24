AIS คว้ารางวัลสูงสุด Prime Minister Awards 2025 ด้าน Cybersecurity ย้ำ “AIS Cloud” มาตรฐาน Hyperscale Cloud ระดับโลก

ด้วยวิสัยทัศน์ในการยกระดับโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลของประเทศให้มีความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ในระดับสูงสุด น่าเชื่อถือ และได้มาตรฐานสากล เอไอเอสจึงพัฒนาระบบบริหารจัดการและการกำกับดูแลด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ของบริการคลาวด์อย่างเข้มข้น ล่าสุด AWN บริษัทในเครือ AIS ผู้ให้บริการ Cloud และSolution เพื่อทุกธุรกิจไทย ได้รับรางวัล Prime Minister Awards: Thailand Cybersecurity Excellence Awards 2025 สาขา Best Performance Award ประเภทหน่วยงานที่พร้อมในการปฏิบัติตามมาตรฐานผู้ให้บริการ Cloud ซึ่งเป็นรางวัลสูงสุดสำหรับผู้ให้บริการคลาวด์ในประเทศไทย จากสำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ (สกมช.) ตอกย้ำศักยภาพของบริการ AIS Cloud ที่รองรับด้วยมาตรฐานในระดับ Hyperscale Cloud ชั้นนำของโลก ที่มีความน่าเชื่อถือสูง สามารถดำเนินการตามมาตรการด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และพร้อมเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนธุรกิจไทยสู่ยุคดิจิทัลอย่างมั่นคงและยั่งยืน
นายภูผา เอกะวิภาต หัวหน้าคณะผู้บริหารกลุ่มลูกค้าองค์กร เอไอเอส กล่าวว่า “เอไอเอส มุ่งยกระดับศักยภาพประเทศและเสริมสร้างเศรษฐกิจให้แข็งแกร่ง ด้วยการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลเพื่อให้ทุกภาคธุรกิจสามารถทรานส์ฟอร์มสู่ดิจิทัลอย่างอัจฉริยะ ตลอดหลายปีที่ผ่านมา เราลงทุนวางรากฐานด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์และบริการคลาวด์อย่างจริงจัง ทั้งในมิตินโยบาย กระบวนการ และการกำกับดูแล
โดยพัฒนานโยบาย Cyber and Cloud Security ให้สอดคล้องกับกฎหมายและข้อกำหนดของหน่วยงานกำกับดูแล พร้อมยกระดับมาตรฐานผ่านการรับรอง ISO/IEC 27001, 27017, 27018 และ CSA STAR ทั้งนี้การได้รับรางวัล Prime Minister Awards 2025 สาขา Best Performance Award ประเภทหน่วยงานที่พร้อมในการปฏิบัติตามมาตรฐานผู้ให้บริการคลาวด์ โดย สกมช. จึงเป็นสิ่งที่การันตีได้ว่า AIS Cloud เป็นโครงสร้างพื้นฐานคลาวด์ที่มั่นคงปลอดภัยในระดับประเทศ ซึ่งรองรับมาตรฐานสากล และเป็นผู้ให้บริการคลาวด์ที่ปฏิบัติตามมาตรฐานด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ระบบคลาวด์ ตามประกาศคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ พ.ศ. 2567 และพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. 2562 ตามข้อกำหนดด้าน PDPA และ Cybersecurity Act เรายังคงมุ่งมั่นในการเป็นพันธมิตรที่จะพัฒนาและพร้อมพาทุกธุรกิจและสังคมไทยให้ก้าวไกลอย่างยั่งยืนไปด้วยกัน
AIS Cloud ถือเป็นบริการ Cloud ที่ให้บริการโดยบริษัทไทย ภายใต้กฎหมายไทย ด้วยมาตรฐานเทียบเท่า Hyperscale Cloud ระดับโลก ที่ดำเนินการและเป็นเจ้าของโดยคนไทย ศูนย์ข้อมูลตั้งอยู่ภายในประเทศ อยู่ภายใต้กฎหมายไทยเต็มรูปแบบ รองรับมาตรฐานความปลอดภัยทั้ง Cybersecurity และ Data Sovereignty อย่างแท้จริง ทำให้ AIS Cloud เป็นโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลของคนไทย สำหรับองค์กรที่ต้องการความปลอดภัยสูง รองรับงาน AI และ Big Data และต้องการควบคุมข้อมูลให้อยู่ในประเทศเต็มรูปแบบ บนบริการ Sovereign Cloud ที่ออกแบบให้เป็นไปตามข้อกำหนดด้านการจัดเก็บและปกป้องข้อมูลของไทย พร้อมระบบสำรองและกู้คืนข้อมูล (Disaster Recovery: DR) และการบริหารจัดการโดยทีมผู้เชี่ยวชาญคนไทยตามมาตรฐานความปลอดภัยระดับสากล รองรับการขยายทรัพยากรแบบยืดหยุ่น (Auto-Scaling) เพื่อการเติบโตในอนาคตอย่างมีประสิทธิภาพ