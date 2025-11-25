HUAWEI คว้า Prime Minister Award ในหมวด Most Contribution ต่อเนื่องปีที่ 4

หัวเว่ย คว้ารางวัล Prime Minister Award: Thailand Cybersecurity Excellence Award 2025 ในหมวด “Most Contribution” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 รางวัลนี้สะท้อนถึงความมุ่งมั่นอย่างต่อเนื่องของหัวเว่ย ประเทศไทยในการเสริมสร้างขีดความสามารถด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ของประเทศ พัฒนาบุคลากรดิจิทัล และสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านสู่ยุคดิจิทัลของไทยอย่างมั่นคงและยั่งยืน
ในปีนี้ หัวเว่ย ประเทศไทย โดยนายเดวิด หลี่ ประธานกรรมการบริหาร เป็นตัวแทนรับมอบรางวัลอันทรงเกียรติจาก นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เพื่อเชิดชูองค์กรที่มีบทบาทสำคัญในการยกระดับระบบนิเวศด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ของประเทศ โดยรางวัลในหมวด “Most Contribution” มุ่งเน้นองค์กรที่มีผลงานเชิงรุกและยั่งยืนต่อการสร้างความสามารถด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ระดับชาติ
พลอากาศตรี อมร ชมเชย เลขาธิการคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ (สกมช.) กล่าวแสดงความยินดีกับหัวเว่ย ประเทศไทย พร้อมชี้ว่าการได้รับรางวัลนี้อย่างต่อเนื่อง สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของหัวเว่ยในการยกระดับความพร้อมด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ของประเทศ ผ่านความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนอย่างเข้มแข็ง
“การป้องกันการรั่วไหลของข้อมูลและการโจมตีทางไซเบอร์ถือเป็นภารกิจสำคัญของชาติ ทั้งสกมช. และหัวเว่ย มีเป้าหมายร่วมกันในการยกระดับความแข็งแกร่งด้านไซเบอร์ของประเทศไทย ผ่านการสร้างความตระหนักรู้ การฝึกอบรมบุคลากรที่มีทักษะ และเสริมสร้างมาตรการป้องกันที่แข็งแรง ความร่วมมือของหัวเว่ยทั้งด้านการฝึกอบรมและโครงการต่าง ๆ ช่วยยกระดับมาตรฐานความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ของประเทศอย่างเป็นรูปธรรม”
ในฐานะพันธมิตรระยะยาวของสกมช. หัวเว่ยมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ ผ่านโครงการและกิจกรรมสำคัญหลายด้าน ได้แก่
- การสร้างความตระหนักและการฝึกอบรมภาครัฐ: ในปีนี้ หัวเว่ยจัดหลักสูตรฝึกอบรมด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์เฉพาะสำหรับหน่วยงานภาครัฐ ช่วยเสริมสร้างความรู้และทักษะด้านการป้องกันภัยไซเบอร์ให้กับเจ้าหน้าที่รัฐ สร้างความแข็งแกร่งในฐานะ “แนวป้องกันแรก” ของระบบสำคัญระดับชาติ
- การพัฒนาบุคลากรและการสร้างขีดความสามารถ: หัวเว่ยลงทุนอย่างต่อเนื่องในการพัฒนาบุคลากรดิจิทัลของไทย ผ่านความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและสถาบันการศึกษา สนับสนุนการแข่งขัน Thailand Cyber Top Talent และใช้แพลตฟอร์ม e-Lab ให้ผู้เรียนทุกระดับได้ฝึกปฏิบัติจริง
- ความร่วมมือภาครัฐ-เอกชนและการสร้างระบบนิเวศ: หัวเว่ยให้ความรู้เชิงเทคนิคและทรัพยากรแก่กิจกรรมความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ระดับชาติ เช่น Thailand International Cyber Week ช่วยสร้างการรับรู้และความพร้อมเชิงปฏิบัติทั่วประเทศ
นายเดวิด หลี่ ประธานกรรมการบริหาร หัวเว่ย ประเทศไทย กล่าวว่า ความสำเร็จนี้สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของหัวเว่ยในการทำงานร่วมกับภาครัฐ ภาคเอกชน และสถาบันการศึกษา เพื่อยกระดับความสามารถด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ของไทย ผ่านการอบรม การสร้างนวัตกรรม และความร่วมมือระยะยาว หัวเว่ยมุ่งมั่นพัฒนาบุคลากรดิจิทัล และเสริมสร้างความแข็งแกร่งด้านไซเบอร์ให้ประเทศต่อไป การได้รับรางวัลนี้สะท้อนพันธกิจของเรา ‘In Thailand, For Thailand’ และวิสัยทัศน์ในการสนับสนุนให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางดิจิทัลชั้นนำในอาเซียน