Alibaba ย้ำพลังคลาวด์เอเชีย โกยรางวัลรับตลาดแพลตฟอร์มแอปคลาวด์เนทีฟทั่วโลกทะยาน 7 พันล้านดอลล์ปี 2029

อาลีบาบา คลาวด์ (Alibaba Cloud) คว้าตำแหน่ง “ผู้นำ” หรือ Leaders ของ Gartner Magic Quadrant รวม 2 หมวดพร้อมกันในปีเดียว ชี้ภายในปี 2028 แอปพลิเคชัน AI ใหม่กว่า 95% ทั่วโลกจะทำงานบน Kubernetes ภูมิใจสามารถรองรับการขยายระบบได้สูง 15,000 พ็อดต่อนาที เอื้อต่อการประมวลผล AI แบบเรียลไทม์ในระดับมหาศาล ฟันธงตลาดแพลตฟอร์มแอปคลาวด์เนทีฟทั่วโลกจะทะยานแตะ 7 พันล้านดอลลาร์ภายในปี 2029
***Leaders 2 หมวดซ้อน
ธุรกิจเทคโนโลยีดิจิทัลและหน่วยงานหลักด้านอินเทลลิเจนซ์ของอาลีบาบา กรุ๊ป ประกาศว่าได้รับการจัดอันดับให้อยู่ในกลุ่ม Leaders ในรายงาน Gartner Magic Quadrant 2025 ทั้งหมวด Container Management และ Cloud-Native Application Platforms โดยอาลีาบามองว่าการได้รับการจัดอันดับครั้งนี้ เป็นเครื่องยืนยันถึงการลงทุนอย่างต่อเนื่องของ Alibaba ในนวัตกรรมเพื่อยกระดับประสิทธิภาพขององค์กรทั่วโลก
นายเจียงเว่ย เจียง นักวิจัยอาวุโสและผู้จัดการทั่วไปฝ่ายผลิตภัณฑ์โครงสร้างพื้นฐานของ อาลีบาบา คลาวด์ อินเทลลิเจนซ์ กล่าวว่าการได้รับการยอมรับจาก Gartner ทั้งสองด้าน แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของบริษัทในการสร้างโซลูชันที่ช่วยให้ธุรกิจเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัลได้อย่างคล่องตัวและมีประสิทธิภาพสูงสุด
ในส่วนของ Container Management รางวัลนี้การันตีว่าอาลีบาบา คลาวด์มีพอร์ตโฟลิโอที่ครอบคลุมทั้ง Public, Hybrid และ Multi-cloud ช่วยให้องค์กรปรับขนาดการประมวลผลได้ตามต้องการ ส่วนนี้ รายงาน Gartner คาดว่าตลาดมีมูลค่าเกิน 2.5 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ในปี 2024 และภายในปี 2028 กว่า 95% ของแอปพลิเคชัน AI รุ่นใหม่จะใช้ Kubernetes เพิ่มขึ้นจากเพียง 30% ในปัจจุบัน
ล่าสุดในงาน Apsara Conference 2025 อาลีบาบา คลาวด์ยังได้เปิดตัวการอัปเกรดบริการ Alibaba Cloud Container Service (ACS) ที่รองรับการปรับขนาดอัตโนมัติ (Auto-Scaling) ระดับสูง พร้อมเทคโนโลยีเร่งแคชอิมเมจคอนเทนเนอร์ ทำให้ระบบรองรับได้ถึง 15,000 พ็อดต่อนาที เหมาะสำหรับเวิร์กโหลด AI ที่มีความซับซ้อนและการร้องขอแบบเรียลไทม์
***เร่งพัฒนา AI Apps ได้ง่ายขึ้น
สำหรับหมวด Cloud-Native Application Platform (CNAP) ที่อาลีบาบา คลาวด์ได้รับตำแหน่งผู้นำเช่นกัน Gartner ระบุว่าตลาดนี้มีมูลค่า 3.5 พันล้านดอลลาร์ในปี 2024 และคาดว่าจะทะลุ 7 พันล้านดอลลาร์ภายในปี 2029 เติบโตเฉลี่ย 15.1% ต่อปี
รางวัลนี้ย้ำว่า Alibaba Cloud มีระบบพัฒนาแอปยุคใหม่ที่ผสานการทำงานของ AI และบริการหลากหลายที่ทำให้การสร้างและขยายแอปพลิเคชัน AI เป็นเรื่องง่ายและรวดเร็ว
"จุดแข็งสำคัญของอาลีบาบา คลาวด์คือการพัฒนาเทคโนโลยี toolchains ประสิทธิภาพสูง, ระบบ serverless orchestration และการผลักดันนวัตกรรมผ่านผลิตภัณฑ์ AI อาทิ AI Model, AI Gateway และ AI Application Templates แบบคลิกเดียว" อาลีบาบา คลาวด์ระบุ
ความเคลื่อนไหวนี้ถือเป็นอีกก้าวใหญ่ของ อาลีบาบา คลาวด์ โดยก่อนหน้านี้ อาลีบาบา คลาวด์ เพิ่งประกาศเป็นพันธมิตรด้านคลาวด์คอมพิวติ้งและ AI อย่างเป็นทางการของ NBA China โดย NBA China จะใช้บริการ AI และคลาวด์คอมพิวติ้งของ Alibaba Cloud เพื่อสนับสนุนโครงการด้านการสร้างการมีส่วนร่วมของแฟนกีฬาบนโลกดิจิทัล ซึ่งรวมถึงการพัฒนาโมเดล AI ที่เป็นกรรมสิทธิ์ของ NBA China ที่อิงจากโมเดลพื้นฐาน Qwen ของ Alibaba เรียกว่า NBA China จะใช้โครงสร้างพื้นฐานของ Alibaba Cloud เป็นทั้งโฮสต์และรองรับแอป NBA, เว็บไซต์อย่างเป็นทางการของลีกในประเทศจีน และโปรแกรมย่อยของ NBA China แบบครบเซ็ต.