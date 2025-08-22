Huawei Cloud ย้ำผู้นำ หลังการ์ทเนอร์ จัดอันดับ Magic Quadrant

การ์ทเนอร์ (Gartner) เปิดตัวรายงาน Magic Quadrant สำหรับการจัดการคอนเทนเนอร์ประจำปี 2025 โดยจัดอันดับให้ หัวเว่ย คลาวด์ (Huawei Cloud) อยู่ในกลุ่มผู้นำ (Leaders) ซึ่งเป็นการตอกย้ำถึงความเชี่ยวชาญเชิงลึกและการลงทุนเชิงกลยุทธ์ในเทคโนโลยี Cloud Native 2.0
การยอมรับในครั้งนี้สะท้อนให้เห็นถึงความสำเร็จของ Huawei Cloud ในการเป็นผู้บุกเบิกและเปิดตัวผลิตภัณฑ์คอนเทนเนอร์ที่เป็นนวัตกรรมใหม่อย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็น CCE Turbo, CCE Autopilot, Cloud Container Instance (CCI) และบริการคลาวด์เนทีฟแบบกระจาย (UCS) ซึ่งโซลูชันเหล่านี้ได้สร้างโครงสร้างพื้นฐานคลาวด์เนทีฟที่แข็งแกร่งและเหมาะสมที่สุด สำหรับการจัดการเวิร์กโหลดคอนเทนเนอร์ขนาดใหญ่บนสภาพแวดล้อมที่หลากหลาย ทั้งคลาวด์สาธารณะ, คลาวด์แบบกระจาย, คลาวด์ไฮบริด และ Edge Computing
Huawei Cloud แสดงให้เห็นถึงขีดความสามารถในการแข่งขันที่เหนือกว่าในทุกกรณีการใช้งานที่ Gartner ทำการศึกษา โดยเฉพาะอย่างยิ่งในโดเมนคอนเทนเนอร์สำหรับ AI (AI Containers) รวมถึงแอปพลิเคชันคลาวด์เนทีฟใหม่ๆ, การย้ายแอปพลิเคชันเดิมสู่คอนเทนเนอร์, แอปพลิเคชัน Edge และคลาวด์ไฮบริด
นอกจากนี้ Huawei Cloud ยังเป็นผู้สนับสนุนหลักในคอมมูนิตี้โอเพนซอร์สและเป็นผู้นำในระบบนิเวศเทคโนโลยีคลาวด์เนทีฟ ในฐานะผู้สนับสนุน Cloud Native Computing Foundation (CNCF) มาอย่างยาวนาน บริษัทได้มีส่วนร่วมในโครงการของ CNCF ถึง 82 โครงการ และเป็นผู้ให้บริการคลาวด์รายเดียวในจีนที่ดำรงตำแหน่งรองประธานในคณะกรรมการกำกับดูแลด้านเทคนิค (TOC) ของ CNCF พร้อมทั้งได้บริจาคโครงการสำคัญๆ ให้กับ CNCF มากมาย เช่น KubeEdge, Karmada และ Volcano
ต่อยอดจากการใช้งานจริงทั่วโลก
โซลูชันคอนเทนเนอร์ของ Huawei Cloud ถูกนำไปใช้อย่างแพร่หลายในหลากหลายอุตสาหกรรมทั่วโลก ตั้งแต่ธุรกิจอินเทอร์เน็ต, การเงิน, การผลิต ไปจนถึงยานยนต์ โดยมีตัวอย่างความสำเร็จที่น่าสนใจดังนี้
Starzplay แพลตฟอร์ม OTT ชั้นนำในตะวันออกกลาง ใช้ Huawei Cloud CCI เพื่อเปลี่ยนผ่านสู่สถาปัตยกรรมแบบไร้เซิร์ฟเวอร์ (Serverless) ทำให้สามารถรองรับคำขอเข้าใช้งานหลายล้านรายการช่วงการแข่งขัน Cricket World Cup 2024 พร้อมลดต้นทุนทรัพยากรลงถึง 20%
Ninja Van ผู้ให้บริการโลจิสติกส์ในสิงคโปร์ นำ Huawei Cloud CCE มาใช้กับบริการทั้งหมด สร้างสถาปัตยกรรม AI ที่ยืดหยุ่นและมีประสิทธิภาพ ทำให้มั่นใจได้ว่าระบบจะไม่หยุดชะงักในช่วงเวลาที่มีการใช้งานสูงสุด และเพิ่มประสิทธิภาพการประมวลผลคำสั่งซื้อได้ถึง 40%
Chilquinta Energía หนึ่งในสามบริษัทพลังงานรายใหญ่ของชิลี อัปเกรดแพลตฟอร์ม Big Data ด้วย Huawei Cloud CCE Turbo ส่งผลให้ประสิทธิภาพโดยรวมดีขึ้นถึง 90% หรือแม้แต่ Meitu แพลตฟอร์มสร้างสรรค์ภาพชั้นนำในจีน ใช้ CCE จัดการทรัพยากรประมวลผล AI เพื่อรองรับผู้ใช้งานกว่า 200 ล้านคนต่อเดือน ให้สามารถแชร์ช่วงเวลาสำคัญได้แบบเรียลไทม์
พร้อมก้าวสู่ยุค Cloud Native 2.0 ที่ขับเคลื่อนด้วย AI
ในยุคของ AI นี้ Huawei Cloud ได้ยกระดับ Cloud Native 2.0 ให้มีความชาญฉลาดมากยิ่งขึ้น โดยมุ่งสร้างโครงสร้างพื้นฐานคลาวด์เนทีฟยุคถัดไปที่ขับเคลื่อนด้วย AI อย่างเต็มรูปแบบ ผ่าน 3 กลยุทธ์หลัก คือ
1.Cloud for AI - CCE AI Clusters สร้างโครงสร้างพื้นฐานที่เร่งความเร็วในการฝึกสอนและอนุมาน AI (AI Training and Inference) ทำให้ประสิทธิภาพของงาน AI โดยรวมดีขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ
2.AI for Cloud - เปิดตัว CCE Doer ซึ่งเป็น AI Agent ที่ช่วยให้การจัดการคอนเทนเนอร์เป็นไปอย่างอัตโนมัติและชาญฉลาด สามารถวินิจฉัยข้อผิดพลาดที่สำคัญกว่า 200 สถานการณ์ด้วยความแม่นยำกว่า 80%
3.Serverless Evolution - นำเสนอโซลูชันคอนเทนเนอร์แบบไร้เซิร์ฟเวอร์ที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพด้านต้นทุนการประมวลผลได้ถึง 40% ทำให้เป็นทางเลือกที่เหมาะสมสำหรับธุรกิจที่ต้องรับมือกับปริมาณการใช้งานที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว
Huawei Cloud จะยังคงเดินหน้าพัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยีคลาวด์เนทีฟร่วมกับพันธมิตรทั่วโลก เพื่อขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงในอุตสาหกรรมต่างๆ และสร้างโอกาสใหม่ๆ ให้กับสังคมดิจิทัลที่ยั่งยืนและเข้าถึงได้สำหรับทุกคนต่อไป