TrueX เปลี่ยนให้ “บ้าน” ช่วยดูแลเรา ด้วยโซลูชันสมาร์ทโฮม และ AI สุดล้ำ ปลอดภัย-ประหยัด-สะดวกสบาย

รู้หรือไม่ ความลับของชีวิตที่ยืนยาวเริ่มต้นที่ ‘บ้าน’? แนวคิดเรื่อง “Longevity” ในปัจจุบันได้ขยายครอบคลุมไปมากกว่าเพียงอายุที่ยืนยาว แต่หมายถึง การมีชีวิตที่ยืนยาวอย่างมีคุณภาพ และพื้นที่สำคัญอันดับแรกที่จะกำหนดคุณภาพชีวิตคือ “บ้าน” ซึ่งวันนี้ TrueX ได้ผสานเทคโนโลยีอย่าง IoT และ AI เปลี่ยนบ้านให้กลายเป็นพื้นที่ที่ "รู้ใจ" และช่วยดูแลเราได้ แทนที่เราต้องดูแลบ้าน บ้านจึงไม่ใช่แค่เปลือกนอก แต่คือพื้นที่ที่จะช่วยให้เรามีชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน
ทรู ดิจิทัล กรุ๊ป โดยคุณอภิรัตน์ หวานชะเอม หัวหน้าสายงานด้านดิจิทัล โฮม พร้อมด้วย คุณยศพล อรรถจริยา ผู้ชำนาญการด้านการขายและจัดจำหน่าย ได้ร่วมเผยวิสัยทัศน์การเชื่อมโยงอุปกรณ์ IoT ต่างๆ แบบองค์รวม เริ่มต้นจากภายในบ้าน เพื่อพลิกโฉมบ้านอัจฉริยะและระบบนิเวศดิจิทัลที่ผสานเทคโนโลยีเข้ากับการใช้ชีวิตประจำวันได้อย่างไร้รอยต่อ เพิ่มศักยภาพ และยกระดับคุณภาพชีวิตคนไทย บนเวทีเสวนาหัวข้อ “Designing Homes: Longevity Through Innovation” ในงาน TNN Tech Forum 2025 – Designing Your Longevity ให้เทคโนโลยีออกแบบชีวิตคุณ ซึ่งจัดขึ้น ณ ห้องแกรนด์ฮอลล์ ทรู ดิจิทัล พาร์ค ฝั่งเวสต์
ปั้น Smart Home ยกระดับคุณภาพชีวิตทุกมิติ
TrueX บูรณาการเทคโนโลยีเพื่อชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน ดึงอัจฉริยภาพของหลากหลายเทคโนโลยี ไม่ว่าจะเป็น AI คลาวด์คอมพิวติ้ง อุปกรณ์ IoT และเครือข่าย 5G พัฒนาแพลตฟอร์มและนวัตกรรมโซลูชันสำหรับบ้านพักอาศัย ด้วยระบบที่ทุกองค์ประกอบทำงานร่วมกันได้อย่างไร้รอยต่อ โดยมี AI เป็นเทคโนโลยีขับเคลื่อนสำคัญในการดูแลทุกคนในบ้าน ครอบคลุม 3 มิติหลักในชีวิตประจำวัน ได้แก่
• ความปลอดภัย - ดูแลทุกแง่มุมของความปลอดภัย เพื่อไม่ให้สิ่งร้ายๆเกิดขึ้นในบ้าน หรือ หากบังเอิญเกิดเหตุขึ้น ทำอย่างไรจะให้เราทราบเหตุฉุกเฉินได้ดีและเร็วที่สุด เช่น กล้องวงจรปิด จะไม่ใช่แค่ตรวจจับการบุกรุก แต่รวมถึงการป้องกันอุบัติเหตุและเหตุฉุกเฉินในบ้าน อย่าง Fall Detection ฟังก์ชันสำคัญสำหรับผู้สูงอายุ นอกจากนี้ กล้องวงจรปิดอัจฉริยะยังสามารถประมวลภาพเหตุการณ์ประจำวัน (Daily Highlight) ที่เฉพาะเจาะจงตามที่ต้องการตรวจสอบ ทำให้ไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหว
• ความเป็นอยู่ที่ดี หรือ Wellness – ต้องดีทั้งกายและดีทั้งใจ บ้านจะทำหน้าที่เป็นผู้ปรับสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับจังหวะชีวิตโดยอัตโนมัติ เช่น การสร้าง Wake up Sequence ในยามเช้า ที่มีการปรับอุณหภูมิห้อง แสงสว่างที่มีอุณหภูมิสีใกล้เคียงแสงอาทิตย์ยามเช้า และเสียงเพลง ให้ร่างกายตื่นตัวอย่างเป็นธรรมชาติ ตื่นเช้าด้วยความสดชื่นแจ่มใส
• ความประหยัดและคุ้มค่า – บ้านที่ดีต้องไม่เป็นภาระทางการเงิน โดย AI ช่วยวิเคราะห์การใช้พลังงานในบ้าน และจัดการการใช้พลังงานอย่างชาญฉลาด รวมถึงการใช้พลังงานทางเลือกที่จะช่วยลดค่าใช้จ่าย ลดการใช้ไฟฟ้า และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากยิ่งขึ้น เช่น การปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศโดยอัตโนมัติในช่วงกลางคืน ปิดเครื่องปรับอากาศและเปิดพัดลมให้แทนในเวลาเช้า เป็นต้น
ชีวิตอัจฉริยะที่ไร้รอยต่อกับ AI ผู้ช่วยส่วนตัวประจำบ้าน
หัวใจของบ้านอัจฉริยะอยู่ที่การทำให้ชีวิตง่ายขึ้น โดยไม่ต้องเปิดแอปพลิเคชันหลายตัว หรือจำคำสั่งที่ซับซ้อน ระบบถูกควบคุมผ่าน แอปพลิเคชันเดียว (One App) และ AI เพียงหนึ่งเดียว (One AI) และ ที่พร้อมเรียนรู้และจดจำพฤติกรรม เราคุยกับ AI เหมือนเป็นเพื่อน ยิ่งใช้มากเท่าไร AI ก็จะยิ่งรู้ใจมากขึ้นเท่านั้น สามารถพูดคุยและสั่งการด้วยคำพูดที่เป็นธรรมชาติ ได้โดยต้องกดแอปฯบนสมาร์ทโฟนเลย เช่น "มืดจังเลย" หรือ "ร้อนจังเลย" แล้วระบบจะจัดการทุกอย่างให้โดยอัตโนมัติ (Touchless) เพื่อให้เรามีเวลาไปทำในสิ่งอื่นๆ ที่สำคัญมากกว่า
ออกแบบเพื่อทุกคนและเข้าถึงได้จริง
จิตวิญญาณของ TrueX ประกอบด้วย 2 เรื่องหลัก คือ Inclusivity ระบบอัจฉริยะที่ดีจะต้องเข้าถึงได้จริงสำหรับคนทุกกลุ่ม โดยออกแบบให้ใช้งานง่าย รองรับทุกเพศทุกวัย ไม่ว่าจะเป็นเด็ก ผู้สูงอายุ หรือผู้พิการ ด้วยการสั่งการผ่านภาษาไทย และยังรองรับอีกหลายภาษา อุปกรณ์ส่วนใหญ่ติดตั้งได้ง่ายด้วยตนเอง ไม่ต้องเจาะผนังหรือเดินสายที่ยุ่งยาก และ Affordable ราคาเข้าถึงได้ จับต้องได้ มีเหตุมีผล นอกจากนี้ TrueX ยังออกแบบให้อุปกรณ์สามารถอัปเกรดความสามารถใหม่ๆ ผ่านการดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ได้อย่างต่อเนื่อง ทำให้อุปกรณ์ใช้งานได้เต็มประสิทธิภาพ ไม่ล้าสมัย
บ้านอัจฉริยะที่แท้จริง ไม่ควรเป็นเทคโนโลยีที่ล้ำสมัยจนยากจะเข้าถึง แต่ควรเป็นเสมือน "อากาศ" ที่อยู่รอบตัวเรา โดยที่เราไม่ทันสังเกตเห็น แต่หากไม่มีก็อยู่ไม่ได้ Agentic AI ที่พัฒนาอย่างต่อเนื่อง จะทำหน้าที่เป็น "ผู้ช่วยส่วนตัว" ที่คอยดูแลทุกรายละเอียดในบ้าน เป็น Home Solution ที่รวบทุกอย่างอยู่ในระบบนิเวศเดียวกัน ทุกสิ่งจบที่แอปฯ และแน่ใจได้ว่า ประสบการณ์การใช้งานทุกอย่างเหมือนกัน ไม่ว่าจะกดที่แอปฯ หรือ คุยกับ AI ลูกค้า TrueX มีหน้าที่แค่ใช้ประโยชน์ให้มี longevity ให้มากที่สุด และให้ TrueX คิดแทนว่า เทคโนโลยีจะต้องทํางานร่วมกันอย่างไร นี่คือหลักการที่ดีของ Smart Home บ้านแห่งอนาคตที่ “รู้จัก รู้ใจ และใส่ใจ” ให้คุณมีชีวิตที่ยืนยาวและมีคุณภาพอย่างแท้จริง