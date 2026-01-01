Alibaba Cloud ตอกย้ำผู้นำ Gartner 6 ปีซ้อน พร้อมรับเทรนด์องค์กรลงทุน AI เพิ่มขึ้น 10 เท่า

จับสัญญาณโลกเทคโนโลยีกำลังเตรียมพร้อมรับมือกับการผงาดของ AI ระดับองค์กรที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในต้นปี 2026 ล่าสุดอาลีบาบา คลาวด์ (Alibaba Cloud) ยืนยันความแข็งแกร่งด้วยการครองตำแหน่งผู้นำในรายงาน Gartner Magic Quadrant ด้านระบบจัดการฐานข้อมูลคลาวด์ต่อเนื่องเป็นปีที่ 6
การรับตำแหน่งนี้เกิดขึ้นในช่วงเวลาที่ผู้บริหารระดับสูงของอาลีบาบา คลาวด์ อินเทลลิเจนซ์ กรุ๊ป เผยข้อมูลว่างบประมาณ AI ขององค์กรคาดว่าจะพุ่งสูงขึ้นถึง 10 เท่าของค่าใช้จ่าย IT ปัจจุบันภายในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า
***เงินสะพัด 10 เท่า
หลิว เหวยกวง (Liu Weiguang) รองประธานอาวุโสของอาลีบาบา คลาวด์ เปิดเผยในการสัมภาษณ์สื่อเมื่อวันที่ 31 ธันวาคมว่าคลื่นลูกยักษ์รอบใหม่ของการประยุกต์ใช้ปัญญาประดิษฐ์ (AI) จะเกิดขึ้นในช่วงต้นปี 2026
"ในปี 2025 ผมได้เข้าพบลูกค้าองค์กรถึง 146 รายในจำนวน 186 ครั้ง องค์กรส่วนใหญ่เริ่มใช้ AI แล้ว แต่ยังไม่ได้ถูกนำไปปรับใช้อย่างแพร่หลาย"
อาลีบาบา คลาวด์ พร้อมรับเทรนด์การลงทุนรอบนี้ด้วยความสำเร็จที่สะสมมานานปี โดยรายงาน Gartner Magic Quadrant ประจำปี 2025 ได้ให้การยอมรับอาลีบาบา คลาวด์ในด้านศักยภาพการดำเนินงานและวิสัยทัศน์ที่ครบถ้วน โดยเฉพาะความสามารถด้านคลาวด์-เนทีฟที่ครอบคลุม รวมถึงการรองรับการทำงานแบบ serverless และนวัตกรรม PolarDB ที่มีสถาปัตยกรรมแบบแยกชั้นเป็นสามส่วน คือ ส่วนประมวลผล หน่วยความจำ และส่วนจัดเก็บข้อมูล
ดร. เฟยเฟย ลี ประธานฝ่ายผลิตภัณฑ์ฐานข้อมูลและประธานฝ่ายธุรกิจระหว่างประเทศของอาลีบาบา คลาวด์ อินเทลลิเจนซ์ กล่าวว่ารู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้รับเลือกให้เป็นผู้นำด้านนี้ต่อเนื่องถึง 6 ปีซ้อน และยินดีเป็นอย่างมากที่จะได้ช่วยให้ลูกค้าดึงศักยภาพสูงสุดจาก data+AI ออกมาใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ
"ในยุคของ Agentic AI นี้ ฐานข้อมูล ApsaraDB ของเรากำลังวิวัฒนาการจากโครงสร้างพื้นฐานแบบคลาวด์-เนทีฟ ไปสู่รากฐานข้อมูลแบบ multimodal ที่พร้อมรองรับ AI อย่างเต็มรูปแบบ"
ข้อมูลจาก Gartner คาดการณ์ว่าการใช้จ่ายด้านระบบจัดการฐานข้อมูลที่มี generative AI ติดตั้งอยู่ในระบบจะเติบโตขึ้นถึงสามเท่าภายในปี 2028 สะท้อนถึงความสำคัญที่เพิ่มขึ้นของระบบ DBMS ที่ทันสมัยในการพัฒนา AI agent และการเทรนโมเดล
ตัวอย่างองค์กรที่ได้ใช้งานอาลีบาบาคลาวด์อย่างเต็มที่ คือ Li Auto บริษัทรถยนต์ไฟฟ้าจีน ใช้สร้างระบบหน่วยความจำสำหรับห้องโดยสารอัจฉริยะ มีความแม่นยำถึง 99.5% ความหน่วงเพียง 2 มิลลิวินาที
นอกนั้นยังมี Manulife บริษัทที่ย้ายระบบมาใช้ PolarDB ลดต้นทุน เพิ่มความยืดหยุ่น รองรับปริมาณงานพุ่งกระฉูดได้สบาย และ AstraZeneca China ใช้สร้างเครื่องมือรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์จากยา เพิ่มประสิทธิภาพขึ้น 300% ความแม่นยำจาก 90% เป็น 95%
นอกจากความสำเร็จด้านฐานข้อมูลแล้ว อาลีบาบา คลาวด์ยังได้รับการยกย่องเป็น Emerging Leader ในรายงาน Gartner Innovation Guide for Generative AI รวม 4 ด้าน ครอบคลุมตั้งแต่โครงสร้างพื้นฐาน ผู้ให้บริการโมเดล วิศวกรรม AI ไปจนถึงแอปพลิเคชันจัดการความรู้ สะท้อนความพร้อมรับมือกับคลื่นการลงทุน AI ที่กำลังจะมาถึง.