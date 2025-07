ฮิวแมนิก้า ชูแนวคิดผสาน “คน” กับ “เทคโนโลยี” ปรับเปลี่ยน HR สู่ทีมกลยุทธ์ขับเคลื่อนองค์กรประสิทธิภาพสูง

นายสุนทร เด่นธรรม ผู้ก่อตั้งและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ฮิวเมนิก้า จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ฮิวแมนิก้า ได้เข้าร่วมงาน Thailand HR Tech 2025: The People & Tech Momentum จัดขึ้นโดยสมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย (Personnel Management Association of Thailand : PMAT) ซึ่งได้รับการตอบรับจากผู้สนใจเป็นจำนวนมาก สะท้อนถึงบริการที่ตอบโจทย์ และตอกย้ำการเป็นผู้นำด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลและการจัดการองค์กรอย่างแท้จริง ทั้งนี้ได้นำเสนอแนวคิดและถ่ายทอดประสบการณ์ในการสร้าง “องค์กรที่มีประสิทธิภาพสูง (High Performance Organization)” ภายใต้หัวข้อ "HR TRANSFORMATION for HIGH PERFORMANCE ORGANIZATION" ที่มีหลักสำคัญคือการเปลี่ยนผ่านของ HR ในปัจจุบันไม่ได้เป็นเพียงเรื่องของเทคโนโลยีเท่านั้น แต่ต้องเริ่มจาก “คน” ที่มีพลัง ความเชื่อ และวัฒนธรรมองค์กรที่แข็งแกร่งร่วมกัน เป็นปัจจัยขับเคลื่อน ควบคู่กับการใช้ AI เพื่อบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด และนำพาองค์กรไปสู่ความสำเร็จที่ยั่งยืนการสร้างทีมที่มีประสิทธิภาพนั้นต้องมีพลังขับเคลื่อนจากภายใน เริ่มต้นจากผู้นำที่มี Passion และมีเป้าหมาย ตลอดจนศรัทธา ร่วมกัน ซึ่งจะสามารถสร้างทีมเล็ก ๆ ที่แข็งแกร่ง และขยายผลสู่การเป็นองค์กรที่มีประสิทธิภาพสูงในที่สุด ฮิวแมนิก้า ก็เป็นตัวอย่างขององค์กรที่มีวิสัยทัศน์ชัดเจนในการส่งออกโซลูชัน HR ระดับโลกจากประเทศไทย สะท้อนถึงเป้าหมาย “High Performance” ที่ขับเคลื่อนด้วยความเป็นมืออาชีพ และการ “Empowerment” พนักงานอย่างแท้จริงจากผลการวิจัยของ McLean พบว่า องค์กรที่มี HR ที่มีประสิทธิภาพสูง จะมีผลประกอบการที่ดีกว่าองค์กรทั่วไปถึง 2.2 เท่า สอดคล้องกับ 5 เรื่องสำคัญที่ Gartner ระบุว่า HR ต้องให้ความสำคัญในปี 2025 ทั้งการพัฒนาผู้นำและผู้จัดการ, วัฒนธรรมองค์กร, การวางแผนกำลังคนเชิงกลยุทธ์, การบริหารการเปลี่ยนแปลง, และเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพงาน HR นอกจากนี้ รายงานจาก McKinsey ยังย้ำว่า HR ยุคใหม่ต้องปรับ Operating Model ให้สอดคล้องกับบริบทชีวิตส่วนตัวของคนในองค์กรมากขึ้นในแบบ “Human-Tech Connected” โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อ AI เข้ามาแทนที่งาน HR Admin ส่วนใหญ่ในอนาคตนายสุนทร กล่าวเสริมว่า หากเทคโนโลยีเข้ามาทดแทนงาน Admin ทั้งหมด คำถามคือ เราจะ “Upskill & Reskill” บุคลากรในบทบาทเหล่านั้นอย่างไร และจะสร้างเส้นทางอาชีพใหม่ให้พวกเขาได้อย่างไร เพราะการใช้เทคโนโลยีต้องควบคู่กับ “Employee Experience” ที่ยังคงต้องสร้างความรู้สึกภาคภูมิใจ และความสุขในการทำงาน ฮิวแมนิก้าจึงได้พัฒนาแพลตฟอร์ม HR ที่รวมทั้ง HRM, HRD, WellBeing และ Productivity เข้าด้วยกัน โดยมี AI ฝังอยู่ในทุกโมดูล ข้อมูลการทำงานจะถูกเก็บในรูปแบบ Task-based ซึ่งสามารถนำไปใช้ประเมินผลประกอบการ ค่าตอบแทน การยอมรับ และแผนพัฒนาบุคลากรในอนาคตได้อย่างแม่นยำนอกจากนี้ ฮิวแมนิก้า ยังได้ออกแบบ 7 ขั้นตอนเพื่อช่วยลูกค้าในการสร้างองค์กรประสิทธิภาพสูงอย่างเป็นรูปธรรม อาทิ การติดตามและวิเคราะห์ผลงานอย่างต่อเนื่อง, การขับเคลื่อนผู้นำและวัฒนธรรมประสิทธิภาพสูง, การจูงใจพนักงานอย่างต่อเนื่อง, และการเพิ่มพลังการทำงานผ่าน Gamification, Reward และ Recognition คุณสุนทรยังได้สรุป 4 ประเด็นสำคัญด้าน HR Tech ที่องค์กรควรโฟกัส ได้แก่ AI Everywhere (AI จะฝังอยู่ในทุกกระบวนการของ HR), Hyper-Personalized Employee Experience (ประสบการณ์เฉพาะบุคคลที่เหนือกว่าการทำงาน), Well-Being (สุขภาพกายและใจของพนักงาน) และ Data-Driven & Analytics (การตัดสินใจที่ต้องมีข้อมูลรองรับ)“การผสานรวมเทคโนโลยีล้ำสมัยเข้ากับศักยภาพอันไร้ขีดจำกัดของมนุษย์ เพื่อปลดล็อกประสิทธิภาพการทำงานและขับเคลื่อนองค์กรสู่ความสำเร็จอย่างยั่งยืนนับเป็นอีกก้าวสำคัญขององค์กรที่จะผสานทั้ง 2 สิ่งให้ลงตัว ซึ่งการจัดงานครั้งนี้เป็นโอกาสอันดีที่เราจะได้แสดงให้เห็นว่าเทคโนโลยีไม่ใช่เพียงแค่เครื่องมือ แต่คือพันธมิตรที่ช่วยเสริมสร้างขีดความสามารถของบุคลากร ทำให้การทำงานเป็นไปอย่างราบรื่น มีประสิทธิภาพ และพร้อมรับมือกับทุกความท้าทายในอนาคต เราเชื่อมั่นว่าการรวมพลังระหว่าง 'คน' และ 'เทคโนโลยี' คือกุญแจสำคัญสู่การสร้างองค์กรแห่งอนาคตที่สามารถเติบโตได้อย่างก้าวกระโดดและไร้ขีดจำกัด” นายสุนทร กล่าว