หุ้นกู้SGP วงเงิน 3 พันล. ขายเกลี้ยง!!

“สยามแก๊ส แอนด์ ปิโตรเคมีคัลส์ “ ประกาศความสำเร็จในการเสนอขายหุ้นกู้ครั้งที่ 1/2569 มูลค่า 3,000 ล้านบาท ได้รับความสนใจจากนักลงทุนล้นหลาม สามารถปิดการเสนอขายได้เต็มจำนวนตามเป้าหมาย สะท้อนถึงความเชื่อมั่นของนักลงทุนที่มีต่อฐานะทางการเงินและแนวทางการบริหารจัดการของบริษัท
นายศุภชัย วีรบวรพงศ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท สยามแก๊ส แอนด์ ปิโตรเคมีคัลส์ จำกัด (มหาชน) หรือ SGP เปิดเผยว่า บริษัทฯ ประสบความสำเร็จในการเสนอขายหุ้นกู้ครั้งที่ 1/2569 มูลค่า 3,000 ล้านบาท ซึ่งเสนอขายระหว่างวันที่ 12-14 มกราคม 2569 ที่ผ่านมา โดยได้รับความสนใจจากนักลงทุนเป็นจำนวนมาก และสามารถปิดการเสนอขายได้เต็มจำนวนตามเป้าหมาย สะท้อนถึงความเชื่อมั่นของนักลงทุนที่มีต่อฐานะทางการเงินและแนวทางการบริหารจัดการของบริษัท
โดยหุ้นกู้ดังกล่าวมีอายุ 3 ปี 1 เดือน อัตราดอกเบี้ยคงที่ 4.40% ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน (เว้นแต่งวดดอกเบี้ยงวดแรก ซึ่งมีระยะเวลา 4 เดือน) ตลอดอายุหุ้นกู้ ซึ่งได้รับการตอบรับอย่างดีจากนักลงทุนทั่วไป ท่ามกลางภาวะตลาดการเงินที่ยังมีความผันผวน ครบกำหนดไถ่ถอน วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2572
“วัตถุประสงค์หลักของการออกหุ้นกู้ในครั้งนี้ บริษัทฯ จะนำเงินที่ได้จำนวน 3,000 ล้านบาท ไปใช้ชำระคืนหุ้นกู้เดิมที่กำลังจะครบกำหนด มูลค่า 4,000 ล้านบาท โดยส่วนที่เหลืออีก 1,000 ล้านบาท บริษัทจะใช้เงินหมุนเวียนภายในกิจการ ซึ่งแนวทางดังกล่าวสะท้อนถึงความตั้งใจของบริษัทในการบริหารจัดการภาระหนี้อย่างรอบคอบและมีวินัยทางการเงิน” นายศุภชัยกล่าว
ทั้งนี้ การใช้เงินหมุนเวียนของบริษัทฯ เข้ามาชำระหนี้ร่วมด้วย จะช่วยลดภาระหนี้รวมและเสริมสร้างโครงสร้างทางการเงินให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อเสถียรภาพของบริษัทในระยะยาว และเป็นการแสดงถึงความมุ่งมั่นในการรักษาความเชื่อมั่นของนักลงทุนและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย
หุ้นกู้ของบริษัทได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ระดับ BBB พร้อมแนวโน้ม “คงที่” จากบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด ซึ่งเป็นอีกปัจจัยสำคัญที่ช่วยสะท้อนถึงความสามารถในการชำระหนี้และความมั่นคงทางการเงินของบริษัท
ความสำเร็จในการเสนอขายหุ้นกู้ครั้งนี้ ตอกย้ำศักยภาพของบริษัท สยามแก๊ส แอนด์ ปิโตรเคมีคัลส์ จำกัด (มหาชน) ในการบริหารจัดการทางการเงินอย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมเดินหน้าดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานของความมั่นคงและการเติบโตอย่างยั่งยืน