TPIPL ประกาศความสำเร็จ ขายหุ้นกู้เต็มวงเงิน 3,400 ล้านบาท สะท้อนความเชื่อมั่นของนักลงทุน

บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน) หรือ TPIPL ผู้นำด้านอุตสาหกรรมปูนซิเมนต์ และผู้ผลิตเม็ดพลาสติก EVA รายเดียวของประเทศ ประสบความสำเร็จอย่างสูงในการเสนอขายหุ้นกู้ ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ วงเงิน 3,400 ล้านบาท อายุ 3 ปี อัตราดอกเบี้ย 4.30% ต่อปี เสนอขายระหว่างวันที่ 27-29 ตุลาคม 2568 โดยหุ้นกู้ชุดดังกล่าวได้รับความสนใจจากนักลงทุนอย่างล้นหลาม ส่งผลให้ยอดจองซื้อเต็มจำนวนอย่างรวดเร็ว โดยหุ้นกู้ที่เสนอขายไม่เพียงพอต่อความต้องการของนักลงทุน ตอกย้ำความเชื่อมั่นของนักลงทุนที่มีต่อศักยภาพทางธุรกิจ และสถานะทางการเงินที่แข็งแกร่งของ TPIPL ในฐานะผู้นำอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ และเม็ดพลาสติก EVA
การออกหุ้นกู้ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อนำเงินที่ได้ไปใช้ในการไถ่ถอนหุ้นกู้เดิม (รุ่นTPIPL25NA) จำนวน 3,410.70 ล้านบาท ซึ่งครบกำหนดชำระในวันที่ 5 พฤศจิกายน 2568 ที่ผ่านมา โดยในวันดังกล่าวบริษัทได้ชำระคืนค่าหุ้นกู้ให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ทุกรายเรียบร้อยแล้ว
อนึ่ง บริษัทและหุ้นกู้ได้รับการจัดอันดับเครดิตที่ระดับ “BBB” แนวโน้มอันดับเครดิต "คงที่" จัดอันดับโดยบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด บริษัทมุ่งพัฒนาอย่างยั่งยืน ยึดหลัก ESG เติบโตด้วยนวัตกรรม และเทคโนโลยีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ตอกย้ำด้วยรางวัล อุตสาหกรรมสีเขียว ระดับ 4 (Green Culture) บริษัทขอขอบคุณทุกความเชื่อมั่นที่นักลงทุนมีต่อบริษัทอย่างต่อเนื่องเสมอมา และพร้อมเดินหน้าขยายธุรกิจสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน โดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม สังคม และหลักธรรมาภิบาลที่ดีต่อไป