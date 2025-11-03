UNIQ ขายหุ้นกู้ให้ผู้ลงทุนทั่วไป 10 - 12 พ.ย.นี้

หุ้นกู้ "ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น" อายุ 2 ปี 6 เดือน อัตราดอกเบี้ย 6.50% ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน พร้อมแล้วที่จะเสนอขายให้กับผู้ลงทุนทั่วไป ผ่าน 5 สถาบันการเงิน ในระหว่างวันที่ 10-12 พฤศจิกายน 2568 พร้อมเดินหน้ารับงานโครงการจากภาครัฐและรัฐวิสาหกิจต่อเนื่อง
นายเติมพงษ์ เหมาะสุวรรณ รองกรรมการผู้จัดการอาวุโสฝ่ายบริหาร กลุ่มงานบัญชีและการเงิน บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ UNIQ บริษัทรับเหมาก่อสร้างชั้นนำของไทย เปิดเผยว่า UNIQ พร้อมแล้ว กับการเสนอขายหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ อายุ 2 ปี 6 เดือน อัตราดอกเบี้ยคงที่ 6.50% ต่อปี กำหนดชำระดอกเบี้ยทุก 3 เดือน ตลอดอายุหุ้นกู้ เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนทั่วไปในระหว่างวันที่ 10 - 12 พฤศจิกายน 2568 ผ่านสถาบันการเงิน 5 แห่ง ประกอบด้วย ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จำกัด บริษัทหลักทรัพย์ บลูเบลล์ จำกัด บริษัทหลักทรัพย์ พาย จำกัด (มหาชน) และบริษัทหลักทรัพย์ เมอร์ชั่น พาร์ทเนอร์ จำกัด (มหาชน)
การออกหุ้นกู้ดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อนำไปชำระหนี้จากการออกตราสารหนี้ที่จะครบกำหนดในเดือนกุมภาพันธ์ 2569 โดยหุ้นกู้ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือจากบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2568 ที่ระดับ BB+ ขณะที่อันดับความน่าเชื่อถือองค์กรอยู่ที่ BBB- แนวโน้ม “คงที่” โดยผู้ลงทุนสามารถจองซื้อขั้นต่ำ 100,000 บาท และทวีคูณครั้งละ 100,000 บาท
“เรามั่นใจว่า การเสนอขายหุ้นกู้ครั้งนี้ที่เสนอขายให้กับประชาชนทั่วไปจะได้รับความสนใจจากผู้ลงทุนเหมือนทุกครั้งที่ผ่านมา และขอขอบคุณสถาบันการเงินทั้ง 5 แห่งที่ให้ข้อมูลกับผู้ลงทุนที่สนใจอย่างต่อเนื่อง รวมถึงอำนวยความสะดวกเรื่องช่องทางขายที่ผู้ลงทุนสามารถเข้าถึงได้ง่าย โดยหลังจากนี้ บริษัทฯ จะเดินหน้ารับงานโครงการจากทั้งภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ ซึ่งเป็นลูกค้าหลักของ UNIQ อย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างโอกาสการเติบโตอย่างยั่งยืนต่อไปในอนาคต” รองกรรมการผู้จัดการอาวุโสฝ่ายบริหาร กลุ่มงานบัญชีและการเงิน บมจ.ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น กล่าว
UNIQ เป็นผู้ประกอบการธุรกิจรับเหมาก่อสร้างชั้นนำของไทย ที่มีความสามารถในการแข่งขันสูง โดยเฉพาะงานสาธารณูปโภคขนาดกลางและขนาดใหญ่ โดยลูกค้าของบริษัทฯ ส่วนใหญ่เป็นหน่วยงานภาครัฐหรือรัฐวิสาหกิจ เช่น กรมทางหลวง การไฟฟ้านครหลวง การทางพิเศษแห่งประเทศไทย การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย บมจ.ท่าอากาศยานไทย การรถไฟแห่งประเทศไทย เป็นต้น สำหรับผลการดำเนินงานช่วง 6 เดือนแรกของปีนี้ บริษัทฯ มีกำไรสุทธิ 879.61 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปีก่อนที่มีกำไรสุทธิ 74.19 ล้านบาท และมีมูลค่างานในมือรอรับรู้ (backlog) ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2568 จำนวน 37,677 ล้านบาท ซึ่งสามารถทยอยรับรู้รายได้จนถึงปี 2572
สำหรับผู้ลงทุนทั่วไปที่สนใจหุ้นกู้ UNIQ สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.sec.or.th หรือติดต่อสถาบันการเงิน ดังนี้
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จำกัด
บริษัทหลักทรัพย์ บลูเบลล์ จำกัด
บริษัทหลักทรัพย์ เมอร์ชั่น พาร์ทเนอร์ จำกัด (มหาชน)
บริษัทหลักทรัพย์ พาย จำกัด (มหาชน)