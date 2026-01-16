หุ้นแกว่งพักตัว รับราคาน้ำมันดิ่งกดดัน จับตา Fund Flow หลังเข้า 2 วันติด

นายอภิชาติ ผู้บรรเจิดกุล, CISA ผู้อำนวยการอาวุโส สายงานวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์ บล.ทิสโก้ กล่าวว่า แนวโน้มตลาดหุ้นไทยเช้านี้คาดดัชนีแกว่งพักฐาน ถูกกดดันจากราคาน้ำมันที่ดิ่งแรงเมื่อคืน หรือปรับลงมากกว่า 4% เป็นลบต่อกลุ่มพลังงาน และภาพตลาดโดยรวม ขณะที่ SET Index ปรับตัวขึ้นต่อเนื่องสองวัน เป็นแรงซื้อจากนักลงทุนต่างชาติ แต่ยังต้องติดตามแนวโน้มการลงทุนของนักลงทุนต่างชาติที่เข้ามาว่าจะเข้ามาต่อเนื่องหรือไม่ หรือเป็นการ Cover Short เท่านั้น
นอกจากนี้ดัชนีตลาดหุ้นไทยขึ้นมาถึงระดับ 1,260 จุด ปัจจัยเทคนิคแม้ว่าจะตัดแรงขายได้ และทำให้ภาพตลาดดูดีขึ้น แต่มีเส้นค่าเฉลี่ยหลายเส้นหรือต้นเฉลี่ยของนักลงทุนกระจุกตัวบริเวณดังกล่าว โอกาสที่ดัชนีจะทะลุไปได้ค่อนข้างจำกัด
ขณะที่การรายงานผลประกอบการของหุ้น TSMC เป็น Sentiment เชิงบวกให้กับหุ้นชิ้นส่วนอิเล็คทรอนิกส์มีแรงซื้อคืน แต่หุ้น DELTA ราคาตึงตัว ซึ่งจะมีความผันผวนตามกระแสข่าว
สำหรับปัจจัยที่ต้องติดตามวันนี้ อาทิ ตัวเลขผลผลิตภาคอุตสาหกรรมสหรัฐฯ อาทิตย์หน้าติดตามการประชุมธนาคารกลางญี่ปุ่น (BOJ) และการประชุม Wold Economic Forum 2026 รวมทั้ง ติดตามการรายงานผลประกอบการกลุ่มธนาคาร
กลยุทธ์การลงทุนวันนี้แนะ Selective หุ้นที่คาดหวังผลประกอบการออกมาดีและมีแนวโน้มเติบโต และหุ้นปันผล อย่างไรก็ตามช่วงนี้เน้นตั้งรับ
โดยให้กรอบแนวรับ 1,250 จุด แนวรับถัดไป 1,240 จุด และแนวต้าน 1,270-1,280 จุด