หุ้นปิดเช้าลบ 2.60 จุด กังวลเฟดไม่รีบหั่นดอกเบี้ย-แรงขาย DELTA กดดัน คาดบ่ายแกว่งไซด์เวย์

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ปิดช่วงเช้าวันนี้ 1,285.66 จุด ลดลง 2.60 จุด (-0.20%) มูลค่าซื้อขายราว 17,122 ล้านบาท
การซื้อขายช่วงเช้า ดัชนีแกว่งตัวลงเคลื่อนไหวแดนลบ โดยทำระดับต่ำสุด 1,280.62 จุด และสูงสุด 1,286.13 จุด
นายวีรวัฒน์ วิโรจน์โภคา ผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์ บริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุน (บลป.) เอฟเอสเอส อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด กล่าวว่า ตลาดหุ้นไทยในช่วงเช้าที่ผ่านมาแกว่งตัวลง ตามทิศทางเดียวกับตลาดหุ้นอื่นในภูมิภาคเอเชียช่วงเช้าที่ผ่านมาที่ปรับตัวลง ตามตลาดหุ้นสหรัฐเมื่อคืนนี้ แม้ว่าจีดีพีไตรมาส 2/68 ของสหรัฐจะออกมาโตกว่าที่ตลาดคาด แต่ก็กลับมากังวลในเรื่องการดอกเบี้ยสหรัฐที่อาจจะลดลงได้ช้ากว่าที่ตลาดคาดไว้ ทำให้เป็นปัจจัยที่กดดันต่อตลาดหุ้น
นอกจากนี้ยังมีแรงกดดันจากแรงขายหุ้นกลุ่มชิ้นส่วนอิเล็คทรอนิกส์ออกมา โดยเฉพาะ DELTA ที่กดดันดัชนีราว 4 จุด ประกอบกับความกังวลในเรื่องของมุมมองจาก Fitch Ratings ปรับลดอันดับความน่าเชื่อถือของไทยจาก Stable เป็น Negative ทำให้เป็นปัจจัยที่อาจกระทบต่อ Fund Flow ไหลออก
แนวโน้มตลาดหุ้นไทยช่วงบ่ายคาดแกว่งตัวไซด์เวย์ โดยให้แนวต้าน 1,290 จุด แนวรับ 1,270 จุด
ส่วนหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุด 5 หลักทรัพย์
DELTA มูลค่าการซื้อขาย 1,525.59 ล้านบาท ปิดที่ 161.00 บาท ลดลง 4.00 บาท
PTT มูลค่าการซื้อขาย 1,402.64 ล้านบาท ปิดที่ 33.25 บาท ราคาไม่เปลี่ยนแปลง
KBANK มูลค่าการซื้อขาย 849.79 ล้านบาท ปิดที่ 167.00 บาท เพิ่มขึ้น 0.50 บาท
TRUE มูลค่าการซื้อขาย 575.57 ล้านบาท ปิดที่ 10.50 บาท ราคาไม่เปลี่ยนแปลง
PTTGC มูลค่าการซื้อขาย 510.48 ล้านบาท ปิดที่ 27.25 บาท เพิ่มขึ้น 0.75 บาท