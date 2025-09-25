หุ้นปิดเช้าบวก 8.02 จุด รับแรงซื้อกลับบิ๊กแคป-การเมืองหนุน

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ปิดช่วงเช้าวันนี้ 1,286.43 จุด เพิ่มขึ้น 8.02 จุด (+0.63%) มูลค่าซื้อขายราว 18,765.78 ล้านบาท
การซื้อขายช่วงเช้า ดัชนีฟื้นตัว โดยทำระดับสูงสุด 1,288.73 จุด และต่ำสุด 1,279.11 จุด
นายวิจิตร อารยะพิศิษฐ นักกลยุทธ์การลงทุน บล.ลิเบอเรเตอร์ กล่าวว่า ตลาดหุ้นไทยเช้านี้ฟื้นตัว โมเมนตัมจากความเชื่อมั่นนักลงทุนกลับมาจากที่นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและ รมว.มหาดไทย นำทีมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เศรษฐกิจร่วมประชุมหารือกับสภาธุรกิจตลาดทุนไทย (FETCO) เกี่ยวมาตรการหนุนตลาดทุน โดยตลาดคาดหวังเชิงบวกหนุนดัชนีฟื้นตัวขึ้น ประกอบกับ เมื่อวานนี้ภายหลังประชุม ครม. นัดพิเศษ นายกฯ เปิดเผยมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจและยืนยันเดินหน้าเข้าสู่การเลือกตั้ง ทำให้นักลงทุนมีความเชื่อมั่นประเด็นการเมืองมากขึ้น
แม้จะมีปัจจัยลบจาก Fitch Ratings มีการปรับลดมุมมองความน่าเชื่อถือของไทย (Outlook) จาก "มีเสถียรภาพ" (Stable) ลงเป็น "เชิงลบ" (Negative) แต่ไม่ได้ส่งผลกระทบต่อตลาดมากนัก คล้ายกับ Moodys ที่มีการปรับมุมมองไทยลงมาก่อนหน้านี้แล้วในช่วงเดือน เม.ย.68
เช้านี้หุ้นที่ปรับตัวขึ้นมาหนุนดัชนีได้ดี อาทิ กลุ่มพลังงาน จากราคาน้ำมันดิบปรับขึ้น รวมทั้งกลุ่มไฟแนนซ์และค้าปลีก เก็งมาตรการกระตุ้นตลาดทุนและมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ ขณะที่กลุ่มรับเหมาก่อสร้างปรับตัวลงจากเหตุการณ์แผ่นดินทรุด
แนวโน้มช่วงบ่ายคาดตลาดยังยืนแดนบวกได้ต่อเนื่อง แนะติดตามมาตรการหนุนตลาดทุน และสัปดาห์หน้าติดตามการแถลงนโยบายต่อรัฐสภาในวันที่ 29 ก.ย. โดยให้กรอบแนวรับ 1,270 จุด และแนวต้าน 1,290 จุด แนวต้านถัดไป 1,300 จุด
ส่วนหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุด 5 หลักทรัพย์
PTTEP มูลค่าการซื้อขาย 1,452.99 ล้านบาท ปิดที่ 118.00 บาท เพิ่มขึ้น 4.50 บาท
PTT มูลค่าการซื้อขาย 1,074.74 ล้านบาท ปิดที่ 33.00 บาท ราคาไม่เปลี่ยนแปลง
KBANK มูลค่าการซื้อขาย 654.58 ล้านบาท ปิดที่ 166.00 บาท เพิ่มขึ้น 3.00 บาท
CPALL มูลค่าการซื้อขาย 645.12 ล้านบาท ปิดที่ 47.75 บาท ราคาไม่เปลี่ยนแปลง
DELTA มูลค่าการซื้อขาย 599.28 ล้านบาท ปิดที่ 164.50 บาท เพิ่มขึ้น 0.50 บาท