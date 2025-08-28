หุ้นปิดบวก 2.06 จุด Thailand Focus หนุน รอลุ้นผลคดีคลิปเสียงนายกฯพรุ่งนี้ปลดล็อกการเมือง

SET ปิดวันนี้ที่ 1,250.09 จุด เพิ่มขึ้น 2.06 จุด (+0.17%) มูลค่าซื้อขาย 35,798.91 ล้านบาท นักวิเคราะห์ เผยตลาดหุ้นไทยช่วงแรกแกว่งกรอบแคบจากปัจจัยลบเล็กน้อยแนวโน้มผลประกอบการ Nvidia ในไตรมาส 3/68 ต่ำคาดกดดันหุ้น DELTA แต่ช่วงท้ายเด้งขึ้นมารับสัญญาณบวกจากงาน Thailand Focus ฟื้นความเชื่อมั่นนักลงทุน และมองว่าตลาดหุ้นไทยถึงจุดต่ำสุดแล้วรอแค่ความชัดเจนปัจจัยการเมือง โดยเฉพาะคดีเสียงนายกฯพรุ่งนี้ ให้แนวรับ 1,240 จุด แนวต้าน 1,270 จุด
SET ปิดวันนี้ที่ 1,250.09 จุด เพิ่มขึ้น 2.06 จุด (+0.17%) มูลค่าซื้อขาย 35,798.91 ล้านบาท
การซื้อขายหุ้นวันนี้ ดัชนีแกว่งไซด์เวย์ดีดขึ้นท้ายตลาด โดยทำจุดสูงสุดที่ 1,255.44 จุด และทำจุดต่ำสุด 1,246.00 จุด
ส่วนหลักทรัพย์เปลี่ยนแปลงวันนี้เพิ่มขึ้น 260 หลักทรัพย์ ลดลง 192 หลักทรัพย์ และไม่เปลี่ยนแปลง 196 หลักทรัพย์
นายวิจิตร อารยะพิศิษฐ นักกลยุทธ์การลงทุน บล.ลิเบอเรเตอร์ กล่าวว่า ตลาดหุ้นไทยแกว่งในกรอบรอปัจจัยการเมืองในวันพรุ่งนี้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยคดีคลิปเสียงนายกรัฐมนตรี ขณะที่รับปัจจัยลบเล็กน้อยจากหุ้น Nvidia ร่วงไป 3% แม้กำไรไครมาส 2/68 ออกมาดีแต่แนวโน้มในไตรมาส 3/68 ต่ำกว่าคาดกดดันหุ้น DELTA แต่ก็ไม่ได้กระทบภาพรวมตลาดมากนัก
ดัชนี SET แกว่งขึ้นในช่วงท้ายตลาด คาดว่าน่าจะรับ Sentiment เชิงบวกจากงาน Thailand Focus ที่จัดเป็นวันที่ 2 สามารถกระตุ้นความเชื่อมั่นได้บ้าง และมองว่าตลาดหุ้นไทยน่าจะ Bottom out หุ้นใหญ่ก็ยังมี room ขึ้นไปได้อีก ขณะที่การเมืองในประเทศมีโอกาสเห็นความชัดเจนในเร็ว ๆ นี้
แนวโน้มวันพรุ่งนี้ ช่วงแรกยังรอผลการตัดสินของศาลรัฐธรรมนูญคดีคลิปเสียงนายกฯ ในช่วงบ่าย เมื่อมีคำตัดสินแล้วเชื่อว่าจะทำให้การเมืองไทยปลดล็อก มีความชัดเจนมากขึ้น หากศาลฯ ชี้ว่านายกฯผิด เชื่อว่าพรรคเพื่อไทยก็จะเปลี่ยนตัวนายกฯ และยังจับขั้วกับพรรคร่วมรัฐบาลเหมือนเดิม
"ส่วนตัวมองตลาดอยากจะขึ้น แค่ปัจจัยการเมืองชัดเจน ถ้าเปลี่ยนตัวนายกรัฐมนตรีก็จะดีที่สุด ลดแรงกดดันของตลาด ซึ่งเป็นแนวทางที่คนส่วนรวมจะพอใจ ซึ่งภาพตลาดพยายามจะขึ้นรอความชัดเจนแล้วขึ้นต่อ"นายวิจิตร กล่าว
แนวโน้มวันพรุ่งนี้ให้แนวรับ 1,240 จุด แนวต้าน 1,270 จุด
ส่วนหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุด 5 หลักทรัพย์
KBANK มูลค่าการซื้อขาย 2,068.64 ล้านบาท ปิดที่ 167.50 บาท เพิ่มขึ้น 4.00 บาท
DELTA มูลค่าการซื้อขาย 1,937.63 ล้านบาท ปิดที่ 150.00 บาท ลดลง 4.00 บาท
THAI มูลค่าการซื้อขาย 1,638.54 ล้านบาท ปิดที่ 12.90 บาท เพิ่มขึ้น 0.70 บาท
ADVANC มูลค่าการซื้อขาย 1,489.90 ล้านบาท ปิดที่ 299.00 บาท ราคาไม่เปลี่ยนแปลง
KTB มูลค่าการซื้อขาย 1,443.06 ล้านบาท ปิดที่ 24.80 บาท เพิ่มขึ้น 0.40 บาท