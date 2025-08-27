หุ้นปิดเช้าบวก 5.22 จุดแกว่งแคบ DELTA หนุน รอผล Thailand Focus-คดีคลิปเสียงนายกฯ

SET ปิดเช้าวันนี้ที่ 1,256.48 จุด เพิ่มขึ้น 5.22 จุด (+0.42%) มูลค่าซื้อขายราว 29,402 ล้านบาท นักวิเคราะห์ เผยตลาดหุ้นไทยเช้าแกว่งกรอบแคบไร้ปัจจัยใหม่แต่ยังมี DELTA หนุน รวมทั้งแรงซื้อกลับ OR HMPRO ที่วานนี้ปรับตัวลงไปแรงหลังถูกถอดจาก MSCI ขณะที่ตลาดเกาะติด Effect งาน Thailand Focus เริ่มวันแรก รวมถึงรอผลคดีคลิปเสียงนายกฯ 29 ส.ค. ช่วงบ่ายคาดตลาดยังแกว่งทรงตัว ให้แนวรับ 1,250 จุด แนวต้าน 1,260 จุด
ตลาดหลักทรัพย์ฯ ปิดช่วงเช้าวันนี้ 1,256.48 จุด เพิ่มขึ้น 5.22 จุด (+0.42%) มูลค่าซื้อขายราว 29,402 ล้านบาท
การซื้อขายช่วงเช้า ดัชนีแกว่งในกรอบแคบแดนบวก โดยทำระดับสูงสุด 1,259.58 จุด และต่ำสุด 1,253.19 จุด
นายณัฐพล คำถาเครือ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์ บล.หยวนต้า (ประเทสไทย) กล่าวว่า ตลาดหุ้นไทยเช้านี้แกว่งกรอบแคบไร้ปัจจัยใหม่ โดยมีแรงซื้อ DELTA หนุน รวมทั้งแรงซื้อกลับ OR, HMPRO ที่เมื่อวานถูกปรับออกจาก MSCI Global Standard Index ซึ่ง HMPRO เข้าดัชนี Global Small Index แทน
ขณะที่ตลาดรอติดตามผลจากงาน Thailand Focus 2025 ที่เริ่มขึ้นในวันนี้ รวมทั้งเกาะติดศาลรัฐธรรมนูญแถลงปิดคดีคลิปเสียงสนทนาระหว่างนางสาวแพทองธาร ชินวัตร นายกรัฐมนตรีกับสมเด็จฮุน เซน ประธานวุฒิสภากัมพูชาในวันที่ 29 ส.ค.68 เพราะจะมีผลต่อสถียรภาพของรัฐบาล
แนวโน้มช่วงบ่ายคาดตลาดแกว่งทรงตัว ให้แนวรับ 1,250 จุด แนวต้าน 1,260 จุด
ส่วนหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุด 5 หลักทรัพย์
KTB มูลค่าการซื้อขาย 1,262.52 ล้านบาท ปิดที่ 24.70 บาท เพิ่มขึ้น 0.40 บาท
KBANK มูลค่าการซื้อขาย 1,253.66 ล้านบาท ปิดที่ 164.00 บาท ราคาไม่เปลี่ยนแปลง
DELTA มูลค่าการซื้อขาย 1,206.50 ล้านบาท ปิดที่ 154.00 บาท เพิ่มขึ้น 4.00 บาท
BBL มูลค่าการซื้อขาย 713.85 ล้านบาท ปิดที่ 153.00 บาท ลดลง 1.00 บาท
TRUE มูลค่าการซื้อขาย 569.07 ล้านบาท ปิดที่ 11.80 บาท ลดลง 0.20 บาท