“กลุ่มไทยไม่ทน”บุกตลาดสดสัตหีบตามล่าเขมรปากดีโพสต์ด่า-ท้าทายสุดท้ายไม่เห็นแม้แต่เงา

ศูนย์ข่าวศรีราชา - “กลุ่มไทยไม่ทน”บุกตลาดสดสัตหีบ จ.ชลบุรี ตามล่า เขมรปากดี โพสต์ด่า-ท้าทายคนไทยแซะให้ไปเก็บศพทหารกว่าหมื่นศพแนวชายแดน สุดท้ายไม่เห็นแม้แต่เงาตามพิกัดที่ประกาศลั่นในโลกออนไลน์
จากกรณีที่มี แรงงานเขมร ซึ่งทำงานอยู่ในประเทสไทย ได้โพสต์คลิปด่าทอ พร้อมท้าทายคนไทย พร้อมระบุพิกัดหากมีใครอยากเจอตนเองให้มาหาได้ที่ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี พร้อมพาดพิงถึงทหารไทยที่ต้องตายและเหยียบระเบิดจนขาขาดทุกวัน และยังฝากคลิปนี้ให้ถึงชาวไทย หรือเสี้ยม ให้ไปเก็บศพทหารไทยเกือบ 10,000 ศพบริเวณแนวชายแดน พร้อมฝากคลิปนี้ให้ถึง "กุ้ง สป."
โดยคลิปดังกล่าวได้สร้างความไม่พอใจกับคนไทยในโลกออนไลน์เป็นอย่างมาก และยังวิพากษ์วิจารณ์การกระทำของหนุ่มเขมรรายดังกล่าว ว่าไม่สำนึกบุญคุณแผ่นดินไทยที่ให้เข้ามาทำงานจนมีรายได้ส่งกลับไปเลี้ยงดูครอบครัวนั้น
ล่าสุดผู้สื่อข่าวรายงานว่า ช่วงค่ำคืนวานนี้ ( 19 ส.ค.) เต้ อาชีวะ หรือนายอัครวุธ บุรณพนธ์ ได้นำสมาชิกกลุ่มไทยไม่ทน ที่เกิดจากการรวมตัวของประชาชนทุกสาขาอาชีพที่มีอุดมการณ์ในการปกป้องผลประโยชน์ชาติและพิทักษ์ความยุติธรรม โดยมีชื่อเพจ เพซบุ๊กว่า “กลุ่มไทยไม่ทน” และกลุ่ม “กุ้ง สป.สมุทรปราการ” เดินทางมายังตลาดรัตนากร ปากซอยสัตหีบสุขุมวิท 47 ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี เพื่อล่าตัว “เขมรปากดี”
หลังได้รับแจ้งจากแหล่งข่าวว่าแรงงานเขมรรายนี้ ทำงานอยู่ในละแวกดังกล่าว แต่จากการสอบถามแรงงานที่ทำงานอยู่ในตลาด กลับได้รับคำตอบว่าไม่เคยพบเห็นบุคคลดังกล่าว และยังเห็นในสื่อโซเชียลเช่นกัน ขณะที่“กลุ่มไทยไม่ทน” ใช้เวลาตามหาตัวอยู่นานแต่ไม่พบจนต้องยกเลิกภารกิจและเดินทางกลับ
นายชาญชัย นิจสินธุ์ กำนันตำบลพลูตาหลวง เผยว่าหลังทราบข่าวว่า กลุ่มไทยไม่ทน และกลุ่ม กุ้ง สป. จะลงพื้นที่ตามหาตัวแรงงานเขมรที่โพสต์ท้าทายคนไทย จึงเดินทางมาร่วมสังเกตการณ์เพื่อให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อย แต่เมื่อไม่พบตัวเขมรรายดังกล่าว ทุกคนก็เดินทางกลับโดยไม่มีเหตุการณ์รุนแรงใดๆ
ทั้งนี้ชาวบ้านในพื้นที่คาดว่า เขมรรายดังกล่าว น่าจะหนีกลับประเทศเป็นที่เรียบร้อยแล้ว