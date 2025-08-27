ตลท.เดินหน้าดึงบริษัทต่างชาติเข้าจดทะเบียน

ลาดหลักทรัพย์ฯ เดินหน้าแผนเพิ่มหุ้นขนาดใหญ่เข้าตลาด ด้วการเชื่อมโยงกับ BOI เพื่อดึงบริษัทต่างชาติศักยภาพสูง รวมถึงศึกษาแนวทางให้บริษัทแม่จากต่างประเทศมาจดทะเบียนควบ พร้อมผ่อนปรนกฎเกณฑ์ให้บริษัทต่างชาติเข้าตลาดได้ง่ายขึ้น เพื่อเพิ่มทางเลือกและสร้างความน่าสนใจให้กับนักลงทุน ด้าน ก.ล.ต.เดินหน้าแก้ไขกฎระเบียบด้านต่าง ๆ เพื่อคัดสรรและเน้นให้ บจ. มีคุณภาพสร้างมูลค่าเพิ่มและธรรมาภิบาล
นายอัสสเดช คงสิริ กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) เปิดเผยในงานงาน Thailand Focus 2025 ว่า การจัดงานครั้งนี้ได้รับความสนใจจากนักลงทุนทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งมาจากสถาบันการลงทุนชั้นนำทั่วโลกกว่า 75 สถาบันเข้าร่วม ส่วนใหญ่มาจากสิงคโปร์และฮ่องกง ซึ่งเป็นศูนย์กลางกองทุนระดับโลกและบางแห่งเป็นบริษัทแม่จากสหรัฐฯ ที่มีสำนักงานในเอเชีย
ทั้งนี้ นักลงทุนต่างชาติให้ความสนใจขอเข้าพบกับบริษัทจดทะเบียน (บจ.) ที่เข้าร่วมงานอย่างหลากหลาย ตั้งแต่หุ้นในกลุ่ม SET50, SET100 ไปจนถึงกลุ่ม mai ซึ่งเป็นสิ่งที่นักลงทุนให้ความสำคัญอย่างมาก นอกจากนี้ยังให้ความสำคัญกับหุ้นที่มีขนาดใหญ่และมีสภาพคล่องสูง เพื่อความสะดวกในการเข้าออกจากการลงทุน
โดย ตลาดหลักทรัพย์ ฯ เตรียมต้อนรับบริษัทต่างชาติที่มีศักยภาพเข้ามาจดทะเบียนในตลาดหุ้นไทย ผ่านข้อมูลที่เชื่อมโยงกับสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) รวมถึงแนวทางการนำบริษัทแม่ในต่างประเทศมาจดทะเบียนควบ (Dual Listing) เพื่อเพิ่มทางเลือกให้นักลงทุน
อย่างไรก็ดี ขณะนี้มีบริษัทหลายแห่งที่สนใจและได้ยื่นคำขอเสนอขาย IPO แล้ว แต่ขึ้นอยู่กับช่วงเวลาและความเหมาะสมของราคาที่แต่ละบริษัทตั้งเป้าหมายไว้ โดยกำลังพิจารณาทางเลือกอื่น ๆ เพื่อให้กระบวนการจดทะเบียนง่ายขึ้น โดยเฉพาะบริษัทต่างชาติที่เข้ามาลงทุนในไทย จะดึงเข้ามาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ ซึ่งต้องหารือกับ ก.ล.ต. ปัจจุบัน การยื่นไฟลิ่งเพื่อเข้าจดทะเบียนปีนี้ประมาณ 30 แห่ง
สำหรับช่วงที่ผ่านแม้ตลาดหุ้นไทยจะซบเซา แต่นักลงทุนต่างชาติยังคงจับตาใส่ใจ เพราะไทยมีเศรษฐกิจมีขนาดใหญ่ในอาเซียน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องมูลค่าหุ้นที่น่าสนใจ และผลตอบแทนจากเงินปันผลที่จูงใจ ซึ่งเชื่อว่านักลงทุนยังมีความเข้าใจที่ดีขึ้นเกี่ยวกับนโยบายเศรษฐกิจของไทย โดยเฉพาะการแก้ปัญหาหนี้ครัวเรือนที่ดีขึ้น
" ความไม่แน่นอนทางการเมือง ไม่ใช่เรื่องใหม่สำหรับนักลงทุนต่างชาติ เพราะแม้การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองจะเกิดขึ้นบ่อยแต่ไม่มีผลต่อการตัดสินใจเข้ามางทุนมากนัก เพราะการเมืองในระบบประชาธิปไตยไม่น่าเป็นกังวล จึงไม่ปัจจัยลบต่อการลงทุน และเชื่อว่าจะเห็นความชัดเจนในไม่ช้า " นายอัสสเดชกล่าว
นางพรอนงค์ บุษราตระกูล เลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) กล่าวว่าเท่าที่ผ่านมา ทาง ก.ล.ต. มีการแก้ไขกฎระเบียบด้านต่าง ๆ โดยมีความมุ่งหมายที่จะทำให้เกิดการปรับตัวที่จะทำให้บริษัทจดทะเบียนมีคุณภาพที่เท่าเทียมกัน รวมทั้งกระตุ้นให้บริษัทจดทะเบียนมีแผนสร้างมูลค่าเพิ่ม ธรรมาภิบาล เปิดข้อมูลและสื่อสารให้กับนักลงทุนมากขึ้น รวมทั้งมีการเตรียมความพร้อมในอนาคต รวมทั้งให้บริษัทจดทะเบียนเปิดเผยข้อมูลให้แก่นักลงทุนต่าง ๆ ไม่ใช่เพียงแค่เพียงครั้งหนึ่งต่อปีเท่านั้น แต่อาจจะเป็นรอบไตรมาส ในอนาคตก็จะทำให้การเปิดเผยข้อมูลเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับต่างประเทศ ซึ่งจะทำให้บริษัทจดทะเบียนของไทยได้รับการมองเห็นมากขึ้นจากนักลงทุนต่างประเทศ เพราะการเปิดเผยข้อมูลนั้นสอดคล้องมาตรฐานต่างประเทศ
โดย ก.ล.ต.จะร่วมกับตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อปรับปรุงขั้นตอนของการยื่นเสนอขายหุ้น IPO ให้กระชับขึ้น รวมการเปิดเผยข้อมูลที่โปร่ง และในส่วนของ Integrity of Market เชื่อว่าทุกคนอยากเห็นการจัดการกรณีต่าง ๆ ให้รวดเร็วมากขึ้น ซึ่ง ก.ล.ต. ไม่ได้ให้ความสำคัญเฉพาะความรวดเร็วของการทำคดี แต่จะเน้นเรื่องระบบการแจ้งเตือน ที่จะนำเอาเครื่องมือใหม่ ๆ เข้ามาใช้อย่าง และในอนาคตพยายามแก้ไขกฎหมายเพื่อให้สำนักงาน ก.ล.ต. มีอำนาจมากขึ้น