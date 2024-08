ผู้ลงทุนสถาบันทั่วโลกร่วมรับฟังข้อมูล งาน Thailand Focus 2024

นายภากร ปีตธวัชชัย กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เปิดเผยถึงการจัดงาน Thailand Focus 2024 ครั้งที่ 18ภายใต้แนวคิด “Adapting to a Changing World” ว่า งาน Thailand Focus เป็นเวทีสำคัญที่แสดงถึงศักยภาพการลงทุนในไทยแก่ผู้ลงทุนสถาบันทั่วโลก โดยปีนี้ได้รับการตอบรับที่ดีจากผู้ลงทุนสถาบันทั่วโลกร่วมงาน 178 ราย จาก 80 สถาบันทั่วโลก และในจำนวนนี้มีผู้ลงทุนจากกลุ่มประเทศหลัก ได้แก่ สิงคโปร์ มาเลเซีย ฮ่องกง สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร และสวีเดน ที่ให้ความสนใจเข้าร่วมงาน รับฟังความพร้อมและศักยภาพของภาคเอกชน ตลาดทุน และเศรษฐกิจไทย ซึ่งหนุนความเชื่อมั่นและดึงดูดความสนใจลงทุนในประเทศไทย โดยมีผู้บริหารบริษัทจดทะเบียน112 บริษัท จากทุกกลุ่มอุตสาหกรรมร่วมให้ข้อมูลความแข็งแกร่งธุรกิจและทิศทางการเติบโตผ่านการประชุมทั้งรูปแบบ one-on-one และ group meetingงาน Thailand Focus 2024 จะช่วยสร้างความเชื่อมั่นเชื่อมโยงโอกาสการลงทุนแก่ผู้ลงทุนสถาบันต่างชาติ พร้อมนำเสนอให้เห็นถึงการปรับตัวและก้าวไปข้างหน้าของภาครัฐ ภาคตลาดทุน รวมถึงภาคเอกชนไทย โดยได้รับเกียรติจากหน่วยงานภาครัฐ นายเผ่าภูมิ โรจนสกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง กล่าวถึงนโยบายและโครงการภาครัฐที่จะขับคลื่อนเศรษฐกิจของไทยสู่การเติบโตในอนาคต และนายเศรษฐพุฒิ สุทธิวาทนฤพุฒิ ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย กล่าวถึงแนวโน้มเศรษฐกิจและเสถียรภาพของเศรษฐกิจไทย รวมถึงสถานการณ์ด้านสินเชื่อในภาคการเงิน พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงในวงการธุรกิจและตลาดทุนที่ให้ข้อมูลการปรับตัวของตลาดทุนไทย โดยเฉพาะในกลุ่มธุรกิจที่ปรับตัวต่อยอดจากจุดแข็งของประเทศไทย และศักยภาพในการที่จะคว้าโอกาสจากบริบทใหม่ของโลก“ผู้ลงทุนต่างชาติยังให้ความสนใจและติดตามการเปลี่ยนแปลงของประเทศไทย การขับเคลื่อนนโยบายที่มีอยู่เดิมให้เดินหน้าและแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจในอนาคต ที่จะส่งผลอย่างยิ่งต่อการลงทุนและการเติบโตของประเทศและตลาดทุนไทย ในส่วนของการประชุมร่วมระหว่างบริษัทจดทะเบียนกับผู้ลงทุนสถาบัน ยังคงได้รับความสนใจเช่นกัน ทั้งบริษัทจดทะเบียนที่อยู่ในภาคธุรกิจที่เป็นจุดแข็งของประเทศและบริษัทที่ดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน ให้ความใส่ใจกับสิ่งแวดล้อม รวมถึงการก้าวเข้าสู่ธุรกิจที่เป็น New Economy” นายภากร กล่าว“Thailand Focus 2024 : Adapting to a Changing World” จัดโดยตลาดหลักทรัพย์ฯ ร่วมกับ บล.ดีบีเอส วิคเคอร์ส (ประเทศไทย) บล.เกียรตินาคินภัทร ร่วมด้วย Bank of America Securities และ บล.ทิสโก้ ร่วมด้วย Jefferies ระหว่างวันที่ 28-30 สิงหาคม 2567 ณ โรงแรมดิ แอทธินี โฮเทล แบงค็อก ผู้ลงทุนและผู้สนใจดูรายละเอียดและติดตามเนื้อหาการเสวนาได้ที่ www.set.or.th/thailandfocus