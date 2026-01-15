TL ส่งต่อพลังงานสะอาด สนับสนุนโรงพยาบาล-โรงเรียนในชลบุรี

บริษัท เทคลีด เอ็นพีเอ็น จำกัด (มหาชน) (TL) ดำเนินธุรกิจควบคู่กับการสร้างคุณค่าให้สังคมมาอย่างต่อเนื่อง โดยให้ความสำคัญกับการส่งเสริมการใช้พลังงานสะอาด เพื่อความยั่งยืน ภายใต้โครงการ CSR “Solar Cell for Better Future: อนาคตดี สร้างได้”โดยมุ่งลดภาระค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน และนำทรัพยากรที่ประหยัดได้ กลับไปต่อยอดการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการให้บริการด้านสาธารณสุขในพื้นที่อย่างเป็นรูปธรรม
โดย TECHLEAD ได้จัดกิจกรรมมอบระบบพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Cell) ให้แก่หน่วยงานด้านสาธารณสุขและสถานศึกษาในจังหวัดชลบุรี รวมทั้งสิ้น 5 แห่ง ได้แก่ 1. โรงพยาบาลเกาะจันทร์ อำเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี 2.โรงเรียนบ้านโค้งประดู่ อำเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี 3.โรงเรียนบ้านเจ็ดเนิน อำเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี 4. โรงเรียนบ้านเนินดินแดง อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี และ 5. โรงเรียนบ้านคลองกุ่ม อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี โดยรวมกำลังการติดตั้งทั้งสิ้น 140 กิโลวัตต์
นายชัยพร แพภิรมย์รัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ประธานในพิธี กล่าวว่า “การติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์ให้กับโรงพยาบาลเกาะจันทร์ และโรงเรียนทั้ง 4 โรงเรียนในครั้งนี้ ไม่เพียงช่วยลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานไฟฟ้าในระยะยาว แต่ยังช่วยเพิ่มเสถียรภาพในการให้บริการด้านสาธารณสุข เสริมความพร้อมของสถานพยาบาลในการดูแลผู้ป่วย และสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของเยาวชนในพื้นที่ห่างไกลได้อย่างยั่งยืน ในนามจังหวัดชลบุรี ขอขอบคุณ บริษัท เทคลีด เอ็นพีเอ็น จำกัด (มหาชน) ที่ร่วมสนับสนุนอุปกรณ์และระบบพลังงานสะอาด เพื่อสร้างโอกาสและอนาคตที่ดีให้กับประชาชนในพื้นที่ เพราะอนาคตที่ดีเกิดขึ้นได้ เมื่อเราลงมือสร้างร่วมกัน
นายพันธ์ธวัช นาควิสุทธิ์ ประธานกรรมการ บริษัท เทคลีด เอ็นพีเอ็น จำกัด (มหาชน)หรือ TLกล่าวว่า “ TECHLEAD เชื่อว่าพลังงานสะอาดคือจุดเริ่มต้นของโอกาสใหม่ เพราะทุกต้นทุนที่ลดลง สามารถเปลี่ยนเป็นคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นได้ โครงการ Solar Cell for Better Future จึงไม่ได้เป็นเพียงการติดตั้งระบบพลังงานเท่านั้น แต่คือการส่งต่อโอกาสให้โรงพยาบาล โรงเรียน และชุมชน เติบโตไปสู่อนาคตที่ดีกว่าได้อย่างยั่งยืน โดยหลังจากที่ติดตั้งระบบโซล่าเซลล์เรียบร้อยแล้ว โครงการนี้จะช่วยประหยัดค่าไฟฟ้าให้กับโรงพยาบาลเกาะจันทร์ได้ประมาณ 600,000 บาทต่อปี ซึ่งสามารถนำไปต่อยอดเป็นทรัพยากรทางการแพทย์ที่จำเป็น เทียบเท่ากับ เตียงผู้ป่วยขนาดมาตรฐาน 5–6 เตียง หรือ เครื่องช่วยหายใจ 2–3 เครื่อง หรือเครื่องวัดสัญญาณชีพถึง 14 เครื่อง เพื่อยกระดับการดูแลรักษาผู้ป่วยได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ขณะเดียวกัน โรงเรียนต่างๆ ในพื้นที่จะสามารถประหยัดค่าไฟฟ้าได้ประมาณ 60,000บาทต่อปี ซึ่งเทียบเท่ากับ ชุดโต๊ะ–เก้าอี้นักเรียน 20–24 ชุด หรือ รองเท้านักเรียนกว่า 200 คู่ รวมถึงอาหารกลางวันจำนวน 2,400 มื้อ ซึ่งจะช่วยสนับสนุนโอกาสทางการศึกษาและคุณภาพชีวิตของเด็กและเยาวชนอย่างเป็นรูปธรรม นอกจากนี้ เรายังได้มอบอุปกรณ์สนับสนุนการศึกษา อุปกรณ์กีฬา และชุดของใช้จำเป็นให้แก่นักเรียนในพื้นที่ เพื่อส่งเสริมสุขภาวะ โอกาสในการเรียนรู้ และการพัฒนาเด็กและเยาวชนอย่างรอบด้าน ด้วยความตั้งใจในการดูแลชุมชนในมิติสังคมควบคู่ไปกับสิ่งแวดล้อมและสังคมที่ดี
โครงการ “Solar Cell for Better Future: อนาคตดี สร้างได้”เป็นส่วนหนึ่งของแนวทางการดำเนินงานของ TECHLEAD ที่ให้ความสำคัญกับความรับผิดชอบต่อสังคม ผ่านการสนับสนุนการใช้พลังงานสะอาดในหน่วยงานด้านสาธารณสุขและการศึกษา โดยมุ่งหวังให้เกิดประโยชน์ในระยะยาวทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมควบคู่กับการมีส่วนร่วมในการสร้างการพัฒนาที่ยั่งยืนให้กับชุมชนและสังคมไทย