“กลุ่มพูลผล” มอบอุปกรณ์จำเป็นและเครื่องอุปโภคบริโภค สนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของกองทัพภาคที่ 2 เพื่อความมั่นคงของประเทศ

เมื่อวันที่ 26 กันยนยน 2568 กลุ่มพูลผล นำโดย นายเพชร หวั่งหลี กรรมการผู้จัดการ บริษัท ธนากรผลิตภัณฑ์น้ำมันพืช จำกัด ร่วมด้วย นายเขม หวั่งหลี กรรมการ บริษัท สยาม มอดิฟายด์ สตาร์ช จำกัด นางสาวจิตตินันท์ หวั่งหลี กรรมการผู้จัดการร่วม-กลุ่มงานธุรกิจ บริษัท รังสิตพลาซ่า จำกัด และนายอภิชาต หวั่งหลี กรรมการและผู้จัดการ มูลนิธิทองพูล หวั่งหลี ได้มอบอุปกรณ์สิ่งของจำเป็นเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของทหารเพื่อความมั่นคงของประเทศ และเพื่อเป็นกำลังใจแก่ทหารในกองทัพภาคที่ 2 โดยมี พล.ต. ณัฏฐ์ ศรีอินทร์ รองแม่ทัพภาคที่ 2 เป็นผู้แทนรับมอบ บริเวณด้านหน้า Alive Park Hall ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ค
นายเพชร หวั่งหลี กล่าวว่า "กลุ่มพูลผล" มุ่งมั่นในการให้ความสำคัญกับการสร้างสรรค์คุณค่าและตอบแทนสังคมผ่านนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility) อย่างยั่งยืน โดยมุ่งมั่นดำเนินธุรกิจควบคู่ไปกับการยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชน พร้อมทั้งให้การสนับสนุนทหารผู้ปฏิบัติหน้าที่อย่างกล้าหาญ เพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่ทหารที่ปฏิบัติภารกิจด้านความมั่นคงของประเทศ และกลุ่มพูลผลจะยังคงสนับสนุนทหารและครอบครัวอย่างต่อเนื่อง โดยกิจกรรมนี้สะท้อนถึงพันธกิจขององค์กรในการเป็นส่วนหนึ่งของการดูแลสังคม และยืนหยัดเคียงข้างผู้เสียสละเพื่อประเทศชาติเสมอมา
สำหรับการสนับสนุนในครั้งนี้ กลุ่มพูลผล ได้ประสานงานกับ กองทัพภาคที่ 2 สนับสนุนอุปกรณ์และสิ่งของที่จำเป็นสำหรับทหารในกองทัพฯ ประกอบไปด้วย Power box จำนวน 28 ชุด, Power Station พร้อม Solar cell จำนวน 10 ชุด, เครื่องคำนวณการยิง จำนวน 22 เครื่อง, ถังน้ำแข็ง จำนวน 21 ถัง, น้ำมันพืชตรากุ๊ก จำนวน 100 ลัง รวมถึงผลิตภัณฑ์สินค้าบริโภคในกลุ่มพูลผลโดย บริษัท พูลผล จำกัด , บริษัท ซี.อี.เอส. จำกัด และ บริษัท สิทธินันท์ จำกัด เพิ่มเติมกว่า 60 ลัง เช่น วุ้นเส้นต้นถั่ว , ซอสสุกี้ เป็นต้น รวมมูลค่าทั้งสิ้น 1,000,000 บาท