อดีต อสส. จัดทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษาสร้างอาคาร โซล่าเซลล์ รร.“เบญจมฯ”

“อรรถพล” อดีต อสส.เปิดเเถลงข่าว ภาคีเครือข่าย 5 ประสาน จัดทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษาสร้างอาคาร โซล่าเซลล์โรงเรียน“เบญจมฯ”
เมื่อวันที่ 9 ม.ค.2569 ที่ห้องประชุมพระธรรมมังคลาจารย์ อาคาร 8 โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ ศาสตราจารย์พิเศษ อรรถพล ใหญ่สว่าง อดีตอัยการสูงสุด เป็นประธานการแถลงข่าว เเละประธานดำเนินการภาคีเครือข่าย 5 ประสาน จัดแถลงข่าว การจัดงานทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา "แก้วเจ้าจอมปันน้ำใจ สานสายใยเปรมปรีดิ์ น้องพี่น้ำเงินเหลือง" เบญจมฯ สืบสานความดี ผ้าป่าสามัคคี ภาคีเครือข่าย 5 ประสาน
โดยมี พลเอก ทวีพูล ริมสาคร รองประธานดำเนินการ,นายเสน่ห์ ศุภอักษร นายกสมาคมผู้ปกครองและครูเบญจมราชรังสฤษฎิ์,นายสราวุธ ธีรภัทรไพศาล นายกสมาคมศิษย์เก่าเบญจมราชรังสฤษฎิ์ ,นาวาเอก ภคคม ดิษฐาพร ประธานเครือข่ายผู้ปกครองเบญจมราชรังสฤษฎิ์,นายยงยุทธ ทรัพย์เจริญ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์,ว่าที่ร้อยตรี เกชา กลิ่นเพ็ง ผู้อำนวยการโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์,นายมนัส อรัณยกานนท์ ประธานชมรมครูเก่าเบญจมราชรังสฤษฎิ์ และคณะครู อาจารย์ นักเรียน ผู้ที่เกี่ยวข้องร่วมแถลงข่าว
ศาสตราจารย์พิเศษ อรรถพล อดีตอัยการสูงสุดกล่าวว่าเรียนศิษย์เก่าผู้ปกครองคณะครู นักเรียนเบญจมฯ และชาวฉะเชิงเทรา ในฐานะประธานดำเนินการ "ทอดผ้าป่า สามัคคีเพื่อการศึกษา ภาคีเครือข่าย 5 ฝ่าย"ตนมีความภาคภูมิใจที่ได้เห็นความ สามัคคีของชาวฉะเชิงเทรา ในวันนี้โรงเรียนเบญจมฯ ของชาวฉะเชิงเทรา กำลังก้าวไปข้างหน้า เพื่อรองรับการเรียนรู้ที่ทันสมัย และยั่งยืน โดยมีเป้าหมายสำคัญเพื่อส่วนรวม
ที่ผ่านมา โรงเรียนประจำจังหวัดแห่งนี้ได้ผลิตบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่ได้รับไปประกอบอาชีพ มีหน้าที่การงานมั่นคง เป็นกำลังสำคัญของครอบครัว องค์กร และประเทศชาติ ความสำเร็จของศิษย์เก่าทุกคน คือความภาคภูมิใจของโรงเรียน และเป็นแรงบันดาลใจให้กับนักเรียนรุ่นปัจจุบัน ได้มุ่งมั่นตั้งใจศึกษาเล่าเรียน พัฒนาตนเอง เพื่อก้าวสู่อนาคตที่ดีงาม
วัตถุประสงค์ของการทอดผ้าป่าครั้งนี้ เพื่อสนับสนุนการจัดสร้างอาคารอเนกประสงค์ ใช้ทำกิจกรรมนันทนาการ สถานที่ออกกำลังกายของนักเรียน และเล่นกีฬา รวมถึง กิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียน และจัดทำระบบโซล่าเซลล์ เพื่อเป็นการลดค่าใช้จ่าย ของผู้ปกครอง ซึ่งจะจัดทอดผ้าป่าในวันศุกร์ 13 ก.พ. 2569 ที่โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
จึงขอเชิญชวน ศิษย์เก่าที่ประสบความสำเร็จ
ผู้ปกครอง คณะครู นักเรียน และชาวฉะเชิงเทราร่วมกันแสดง "พลังเบญจมฯ" ร่วมแรงร่วมใจพัฒนา "บ้านเบญจมฯ" เพราะความสำเร็จของโครงการนี้ ไม่ได้หยุดอยู่เพียงแค่รั้วโรงเรียน แต่คือการสร้างรากฐานทางการศึกษาที่แข็งแกร่ง ซึ่งจะส่งผลต่อการพัฒนาทรัพยากรบุคคลและเป็นประโยชน์ต่อชาวจังหวัดฉะเชิงเทราโดยรวมสืบต่อไป "ร่วมสร้าง ร่วมให้ เพื่อบ้านเบญจมฯ ของเราทุกคน"ศาสตราจารย์พิเศษ อรรถพล ระบุ