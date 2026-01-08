TECHLEAD NPN ซื้อ "เนสท์ติฟลาย"เสริมพอร์ตฟินเทคของกลุ่ม

"เทคลีด เอ็นพีเอ็น " ให้ " เทคลีด เอ็กซ์ โฮลดิ้ง" เข้าซื้อกิจการ "เนสท์ติฟลาย" ธุรกิจแพลตฟอร์ม P2P Lending ที่ใช้หุ้นเป็นหลักประกัน หวังเสริมพอร์ตฟินเทคของกลุ่ม Techlead ให้มีความแข็งแกร่งมากขึ้น โดยเฉพาะกลุ่มธุรกิจPayGenix ที่มีอัตราการเติบโตมากกว่า 300% ในช่วงที่ผ่านมา สะท้อนศักยภาพของโครงสร้างรายได้และความแข็งแกร่งของแพลตฟอร์มเทคโนโลยี
นายอิศรา เรืองสุขอุดม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เทคลีด เอ็นพีเอ็น จำกัด (มหาชน) หรือ TL แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งพิเศษที่ 1/2569 เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2569 ว่าบอร์ดมีมติอนุมัติการกำหนดวันจองซื้อและชำระค่าหุ้นเพิ่มทุนด้วยวิธีเสนอขายหุ้นให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ควบคู่กับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนภายใต้กรอบ General Mandate ในรูปแบบ Private Placement รวมมูลค่า 369 ล้านบาท โดยบริษัทมีแผนการใช้เงินในการลงทุนประมาณ 534 ล้านบาท เพื่อเสริมสภาพคล่องและความพร้อมทางการเงินสำหรับการเข้าซื้อกิจการ (M&A) การลงทุนเชิงกลยุทธ์ และการขยายแพลตฟอร์มเทคโนโลยีในอนาคต
ทั้งนี้ ภายใต้กลยุทธ์การเติบโตของบริษัท TL ใช้ บริษัท เทคลีด เอ็กซ์ โฮลดิ้ง จำกัด (Techlead X) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยเป็นแกนหลักในการขับเคลื่อนการลงทุนและการเข้าซื้อกิจการ โดยมุ่งสนับสนุนเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่สามารถยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้คน ผ่านการลงทุนในไอเดียและบริการที่แก้ปัญหาได้จริง สร้างประสบการณ์ที่ดีขึ้นในชีวิตประจำวัน และต่อยอดการเติบโตอย่างมีคุณค่าให้กับสังคมในระยะยาว
โดย Techlead X ได้เข้าซื้อกิจการ บริษัท เนสท์ติฟลาย จำกัด (Nestifly) ซึ่งดำเนินธุรกิจแพลตฟอร์ม P2P Lending ที่ใช้หุ้นเป็นหลักประกัน และอยู่ภายใต้กรอบการกำกับดูแลของธนาคารแห่งประเทศไทย การเข้าซื้อกิจการดังกล่าวถือเป็นก้าวสำคัญในการเสริมพอร์ตฟินเทคของกลุ่ม Techlead ให้มีความแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้น ทั้งในด้านเทคโนโลยี การบริหารความเสี่ยง และการพัฒนาบริการทางการเงินรูปแบบใหม่สำหรับนักลงทุนและองค์กรยุคดิจิทัล
พร้อมกันนี้ TL ยังอยู่ระหว่างการวางแผนรุกเดินหน้าเข้าซื้อกิจการ บริษัท อินเวนท์เทค ซิสเท็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด (Inventech) ผู้เชี่ยวชาญชั้นนำการให้บริการระบบการจัดประชุมผู้ถือหุ้นบริษัทจดทะเบียนและการบริหารโซลูชันองค์กรดิจิทัล ที่จะขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในเดือนกุมภาพันธ์ 2569โดยการลงทุนคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในไตรมาส 1 ปี 2569 นี้ เพื่อเสริมศักยภาพด้านเทคโนโลยีองค์กร พร้อมสร้างโซลูชันฟินเทคและโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลของกลุ่มบริษัท
“การเพิ่มทุนในครั้งนี้เป็นการเตรียมความพร้อมเชิงกลยุทธ์ เพื่อรองรับการเติบโตผ่านการเข้าซื้อกิจการที่มีศักยภาพ โดยเฉพาะธุรกิจเทคโนโลยีและฟินเทคที่สามารถต่อยอดรายได้และสร้างมูลค่าเพิ่มในระยะยาว การเข้าซื้อเนสท์ติฟลายถือเป็นจุดเริ่มต้นสำคัญของ Techlead X ในการสร้างพอร์ตการลงทุนที่แข็งแกร่ง ภายใต้หลักธรรมาภิบาล ความโปร่งใส และวินัยทางการเงิน เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนอย่างต่อเนื่อง” นายอิศรากล่าว
ทั้งนี้ กลุ่มบริษัท Techlead จะเดินหน้าพัฒนา Ecosystem ที่เชื่อมโยงเทคโนโลยี การเงิน และโซลูชันองค์กรดิจิทัล เพื่อรองรับการเติบโตของเศรษฐกิจดิจิทัลไทย และวางรากฐานการเติบโตของบริษัทอย่างมั่นคงและยั่งยืนในระยะยาว