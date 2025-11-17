TPL เดินหน้า “Synergy Move” ปิดดีล First Transport เสริมโครงสร้างธุรกิจครบวงจร มุ่งสู่ปีแห่งผลลัพธ์ซินเนอร์จี 2569

บริษัท ไทยพาร์เซิล จำกัด (มหาชน) หรือ TPL รายงานความคืบหน้าครั้งสำคัญของแผน “Project Synergy Move” หลังปิดดีลเข้าซื้อกิจการบริษัท เฟิร์ส ทรานสปอร์ต จำกัด (First Transport: FT) ในไตรมาส 3/2568 ซึ่งถือเป็นอีกก้าวสำคัญในการขยายจากธุรกิจโลจิสติกส์พัสดุสู่โครงสร้างการขนส่งครบวงจร ทั้งระบบขนส่งผู้โดยสาร การท่องเที่ยว ศูนย์ซ่อมบำรุง และระบบ GPS เพื่อเสริมศักยภาพการให้บริการและสร้างรายได้ที่หลากหลายยิ่งขึ้น
การรวม FT เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของเครือข่าย TPL ช่วยต่อยอดแผนการสร้าง “ระบบปฏิบัติการโลจิสติกส์ครบวงจร” ของบริษัท โดยมีอีกหนึ่งดีลสำคัญคือการเข้าซื้อกิจการ CPC ซึ่งอยู่ระหว่างดำเนินการ คาดว่าจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในทุกมิติ ทั้งเครือข่ายรถ ระบบบริหารคนขับ การซ่อมบำรุง และการใช้เทคโนโลยี GPS ภายใต้โครงสร้างเดียวกัน
ในขณะเดียวกัน ธุรกิจหลักของ TPL ยังคงเติบโตแข็งแรงอย่างต่อเนื่อง ตอกย้ำมาตรฐาน ‘Fast and Good’ ที่เป็นเอกลักษณ์ขององค์กร แม้การแข่งขันในตลาดโลจิสติกส์จะยังรุนแรง แต่รายได้จากกลุ่มลูกค้า B2C เติบโต 7.8% ในช่วง 3 เดือน และ 15.4% ในรอบ 9 เดือนที่ผ่านมา สอดคล้องกับการพัฒนาคุณภาพบริการและการบริหารต้นทุนที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น ส่งผลให้ต้นทุนการให้บริการลดลง 9.8% เมื่อเทียบกับปีก่อน
แนวคิด ‘Fast and Good’ สะท้อนจุดยืนด้านคุณภาพ (Operational Excellence) ที่ TPL ยึดถือมาตลอด ทั้งในด้านความเร็ว ความแม่นยำ และความใส่ใจในคุณภาพของการส่งมอบ ซึ่งกลายเป็นรากฐานสำคัญของความไว้วางใจจากลูกค้าและพันธมิตร
ฐานะการเงินของบริษัทแข็งแรงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ หลังการเพิ่มทุนแบบ Rights Offering (RO) ที่ได้รับการตอบรับเต็มจำนวนจากผู้ถือหุ้น ส่งผลให้ส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้นเกือบ 400 ล้านบาท และทำให้อัตราหนี้สินต่อทุน (D/E) ลดลงเหลือเพียง 0.14 เท่า ความสำเร็จของการระดมทุนครั้งนี้สะท้อนถึงความเชื่อมั่นของผู้ถือหุ้นต่อทิศทางและกลยุทธ์ของบริษัท โดยเฉพาะแผน Synergy Move ที่ดำเนินการอย่างเป็นระบบและโปร่งใส
นายชัยพิพัฒน์ แก้วไตรรัตน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไทยพาร์เซิล จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “การปิดดีล First Transport และความคืบหน้าในการรวม CPC ถือเป็นอีกหมุดหมายสำคัญของแผน Synergy Move ที่เราวางไว้ บริษัทเดินหน้าอย่างชัดเจนในการสร้างแพลตฟอร์มโลจิสติกส์ครบวงจรและยกระดับมาตรฐานบริการของประเทศ โดยยังคงยืนหยัดบนแนวคิด Fast and Good ที่เป็นหัวใจของเรา”
“ขอขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจและสนับสนุนการเพิ่มทุนครั้งล่าสุด เงินทุนที่ได้รับช่วยให้เราพร้อมก้าวต่อสู่กลยุทธ์ระยะยาวได้อย่างมั่นใจ ปี 2569 จะเป็นปีแห่งผลลัพธ์ซินเนอร์จีที่ชัดเจนที่สุด ทั้งในด้านต้นทุน คุณภาพ และความแข็งแกร่งของธุรกิจในภาพรวม”
ทั้งนี้ภายหลังการปิดดีล First Transport บริษัทได้เริ่มนำรถของ TPL เข้ารับการซ่อมบำรุงที่ศูนย์ของ FT ซึ่งช่วยลดต้นทุน ควบคุมคุณภาพงานซ่อมและลดระยะเวลาที่รถต้องหยุดให้บริการ ถือเป็นสัญญาณแรกของการเห็นผลจากกลยุทธ์ Synergy ที่เริ่มชัดเจนขึ้น และคาดว่าจะเห็นผลเต็มรูปแบบในปี 2569 ทั้งในด้านต้นทุน การดำเนินงาน การใช้ทรัพยากรร่วม และการต่อยอดฐานลูกค้า ซึ่งจะกลายเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญให้ TPL เติบโตสู่แพลตฟอร์มโลจิสติกส์ครบวงจรอย่างแท้จริง