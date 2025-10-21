คูห์เน่ พลัส นาเกิ้ล ขยายศักยภาพการขนส่งข้ามพรมแดนในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

คูห์เน่ พลัส นาเกิ้ล (Kuehne+Nagel) ประกาศการลงทุนเชิงกลยุทธ์ในยานพาหนะขนส่งชุดใหม่ในประเทศไทย เพื่อตอบสนองความต้องการที่เพิ่มขึ้นในการขนส่งข้ามพรมแดนอย่างมีประสิทธิภาพและเชื่อถือได้ทั่วภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ การลงทุนนี้ต่อยอดจากความสำเร็จของการเข้าซื้อกิจการ City Zone Express ในปี 2567 ซึ่งเป็นผู้ให้บริการโลจิสติกส์ที่มีชื่อเสียงและดำเนินงานครอบคลุมในประเทศมาเลเซีย สิงคโปร์ เวียดนาม ไทย และจีน
ยานพาหนะขนส่งจะถูกนำไปใช้งานเป็น 3 ระยะ โดยระยะแรกเริ่มดำเนินการแล้ว ขณะที่ระยะที่สองและสามมีกำหนดเปิดตัวในเดือนมกราคมและเมษายน 2569 ตามลำดับ เมื่อครบทุกระยะ กองรถขยายใหม่นี้จะประกอบด้วยรถลากจูงเกือบ 40 คัน และตู้คอนเทนเนอร์ 100 ตู้ มอบความจุและความยืดหยุ่นให้ลูกค้าสามารถเคลื่อนย้ายสินค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพทั่วภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
เดวิด รุสเซียร์ กรรมการผู้จัดการของ คูห์เน่ พลัส นาเกิ้ล ประเทศไทย กัมพูชา และพม่า กล่าวว่า “ลูกค้าในอุตสาหกรรมที่เติบโตอย่างรวดเร็ว เช่น อีคอมเมิร์ซและเทคโนโลยีขั้นสูง สามารถได้รับประโยชน์จากโซลูชันโลจิสติกส์ทางถนนที่ปรับแต่งเฉพาะ รวมถึงฟีเจอร์เสริม เช่น การมองเห็นแบบเรียลไทม์และตัวเลือกการขนส่งหลายรูปแบบ เมื่อห่วงโซ่อุปทานพัฒนาไป เรามุ่งมั่นที่จะช่วยธุรกิจสร้างความยืดหยุ่น ปรับต้นทุนให้เหมาะสม และบรรลุเป้าหมายด้านความยั่งยืน”
กระทรวงคมนาคมของไทยได้จัดสรรงบประมาณกว่า 64,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐสำหรับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานตั้งแต่ปี 2565 รวมถึงการลงทุนสำคัญในงานก่อสร้างทางหลวงและการเชื่อมต่อด้านโลจิสติกส์ ระบบศุลกากรผ่านแดนอาเซียน (ASEAN Customs Transit System – ACTS) ยังคงช่วยให้การดำเนินงานในประเทศกัมพูชา ลาว มาเลเซีย สิงคโปร์ ไทย และเวียดนามเป็นไปอย่างราบรื่น มีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมการค้าภายในภูมิภาคและลดต้นทุนในการทำธุรกรรม
ด้วยการขยายยานพาหนะขนส่งในประเทศไทย ลูกค้าจะได้รับประโยชน์จากความรวดเร็วในการตอบสนองและตัวเลือกการขนส่งที่เชื่อถือได้มากยิ่งขึ้น ช่วยให้ห่วงโซ่อุปทานเคลื่อนตัวได้อย่างราบรื่น