TL เสริมแกร่งธรรมาภิบาล ทั้งโครงสร้าง–ระบบ–วัฒนธรรม พร้อมก้าวสู่การเป็นองค์กรเทคโนโลยีที่มีการกำกับดูแลในระดับสากล

บริษัท เทคลีด เอ็นพีเอ็น จำกัด (มหาชน) หรือ TL (“บริษัท”) เดินหน้ายกระดับมาตรฐานกำกับดูแลกิจการให้สอดคล้องกับหลักสากลและแนวทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
เพื่อสร้างความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และเสริมความแข็งแกร่งให้องค์กรเติบโตอย่างมั่นคงในระยะยาว บริษัทเชื่อว่าการกำกับดูแลกิจการที่ดี หรือธรรมาภิบาลเป็นหัวใจสำคัญของการดำเนินธุรกิจมืออาชีพ และเป็นรากฐานของความเชื่อมั่นจากผู้ถือหุ้น ลูกค้า พนักงาน คู่ค้า และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม โดยการยกระดับธรรมาภิบาลครั้งนี้ครอบคลุมทั้งโครงสร้างคณะกรรมการ การบริหารความเสี่ยง การคุ้มครองข้อมูล การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น และความโปร่งใสในการเปิดเผยข้อมูลอันเป็นปัจจัยสำคัญต่อการเติบโตอย่างยั่งยืนของธุรกิจเทคโนโลยี
TL ได้มีการยกระดับในการทบทวนนโยบายด้านการกำกับดูแลกิจการ จรรยาบรรณธุรกิจ และกำหนดนโยบายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการองค์กร โดยนำค่านิยมด้านความซื่อสัตย์ความยุติธรรม ความโปร่งใส และความรับผิดชอบมาเป็นหลักการปฏิบัติในทุกระดับขององค์กรผ่านการตัดสินใจที่ตรวจสอบได้ การปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างเป็นธรรม และการเปิดเผยข้อมูลอย่างครบถ้วนทันเวลา เพื่อให้การกำกับดูแลมีประสิทธิภาพและเกิดผลในทางปฏิบัติจริง บริษัทดำเนินงานภายใต้โครงสร้างคณะกรรมการ พร้อมคณะกรรมการชุดย่อย 5 ชุด ทำหน้าที่กลั่นกรองและตรวจสอบในประเด็นเฉพาะด้าน เพื่อสร้างความสมดุลระหว่างกลยุทธ์การเติบโตและประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
TL บริหารความเสี่ยงครอบคลุมทั้งภายนอกและภายในบริษัทให้ครอบคลุม และสอดคล้องกับกลยุทธ์และทิศทางของธุรกิจ โดยเฉพาะความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และแผนการดำเนินธุรกิจ (Strategy & Planning Risk) ความเสี่ยงด้านการดำเนินงานและระบบโครงสร้างพื้นฐาน (Operation and Infrastructure Risk) ความเสี่ยงด้านการรายงานทางการเงิน (Financial Reporting Risk) และความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย (Compliance Risk) เพื่อรักษาความต่อเนื่องทางธุรกิจอย่างมั่นคง รวมถึงยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยในเรื่องการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล หรือ PDPA และ Data Governance พร้อมมาตรการควบคุมที่มีความชัดเจนและการทบทวนการบังคับใช้อย่างสม่ำเสมอ ยึดหลัก Zero Tolerance ต่อการทุจริตคอร์รัปชั่น พร้อมกลไกตรวจสอบและแจ้งเบาะแสที่โปร่งใสและเป็นธรรมตามหลักธรรมาภิบาลสำหรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ผ่านการคุ้มครองสิทธิผู้ถือหุ้นและการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง มุ่งเติบโตอย่างยั่งยืนตาม ESG ใช้เทคโนโลยีเพิ่มประสิทธิภาพทรัพยากร
สร้างผลลัพธ์เชิงบวกต่อสังคมควบคู่กับผลประกอบการ
นายอิศรา เรืองสุขอุดม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เทคลีด เอ็นพีเอ็น จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “ธรรมาภิบาลไม่ใช่เพียงข้อกำหนดบนเอกสาร แต่เป็นวัฒนธรรมที่ฝังอยู่ในพนักงานทุกระดับขององค์กร เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและผลักดันการเติบโตอย่างยั่งยืน ทั้งต่อผู้ถือหุ้นอุตสาหกรรมเทคโนโลยี และสังคมไทย เราจะยังคงพัฒนาธรรมาภิบาลให้แข็งแรงและโปร่งใส
เพื่อให้นวัตกรรมที่เราสร้างขึ้นช่วยให้ผู้คนมีความสุขได้อย่างแท้จริง”
ความมุ่งมั่นด้านธรรมาภิบาลของ TL ถือเป็นส่วนสำคัญของกลยุทธ์การเติบโตในระยะยาวบริษัทมองว่าการกำกับดูแลกิจการที่ดี ความโปร่งใส และการบริหารความเสี่ยงอย่างเป็นระบบ คือปัจจัยหลักในการสร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักลงทุนและตลาดทุน ในฐานะองค์กรเทคโนโลยี TL ยังคงเดินหน้าพัฒนานวัตกรรมและขยายธุรกิจภายใต้กรอบธรรมาภิบาลที่เข้มแข็ง เพื่อรองรับการเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืนในอนาคต