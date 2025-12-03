ยูโอบี-กสิกรไทยปล่อยกรีนโลนแก่ Levanta เข้าซื้อโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 34 โครงการในไทย

ธนาคารยูโอบี ประเทศไทย และธนาคารกสิกรไทย (KBank) ร่วมสนับสนุนสินเชื่อสีเขียวเพื่อการเข้าซื้อกิจการและการจัดโครงสร้างทางการเงินสำหรับ Levanta Renewables เพื่อใช้ในการเข้าซื้อโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์จำนวน 34 โครงการทั่วประเทศ ซึ่งดำเนินการภายใต้ 2 ข้อตกลงทางการเงิน
ธุรกรรมดังกล่าวนี้ได้รับการสนับสนุนจาก Actis ผู้ลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานที่ยั่งยืน ถือเป็นก้าวสำคัญในการขับเคลื่อนการเปลี่ยนผ่านสู่การใช้พลังงานหมุนเวียนในประเทศไทย และเสริมสร้างการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ทั้ง 34 โครงการ มีกำลังการผลิตรวม 230 เมกะวัตต์ ซึ่งจะผลิตไฟฟ้าสะอาดภายใต้สัญญาซื้อขายไฟฟ้าระยะยาว (Power Purchase Agreements: PPAs) กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) ของประเทศไทย สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของประเทศในการเพิ่มสัดส่วนพลังงานหมุนเวียนในระบบพลังงาน เพื่อบรรลุเป้าหมายการปล่อยคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์
นางวีระอนงค์ จิระนคร ภู่ตระกูล กรรมการผู้จัดการ Deputy CEO และ Wholesale Banking ธนาคารยูโอบี ประเทศไทย กล่าวว่า การเปลี่ยนผ่านสู่เศรษฐกิจคาร์บอนต่ำในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้กำลังเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว ธนาคารยูโอบี ภูมิใจที่ได้มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงนี้ ความร่วมมือกับ Levanta Renewables และกสิกรไทย เป็นการส่งเสริมการลงทุนสีเขียวในประเทศไทย เพื่อสร้างคุณค่าระยะยาวให้กับทั้งภาคธุรกิจและสังคม
นายทิพากร สายพัฒนา รองผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกสิกรไทย(KBANK) เปิดเผยว่า ธนาคารกสิกรไทยมุ่งมั่นเป็นผู้ให้บริการทั้งด้านการเงินและโซลูชันด้านสภาพภูมิอากาศที่ครอบคลุมที่สุด เพื่อช่วยส่งเสริมลูกค้า ภาคธุรกิจ และประเทศไทยมุ่งสู่เศรษฐกิจคาร์บอนต่ำไปด้วยกัน ธนาคารภูมิใจที่ได้มีส่วนสำคัญสนับสนุน Levanta Renewables ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานสะอาดของประเทศไทย ความร่วมมือครั้งนี้ตอกย้ำเป้าหมายของธนาคารในการส่งมอบสินเชื่อ และเงินลงทุนเพื่อความยั่งยืน เพื่อช่วยสนับสนุนประเทศไทยในการเปลี่ยนผ่านสู่เศรษฐกิจคาร์บอนต่ำอย่างมีประสิทธิภาพ”
นาย Pankaj Sakhuja CIO ของ Levanta Renewables กล่าวว่า การเข้าซื้อกิจการครั้งนี้เป็นหมุดหมายสำคัญของการเติบโตของ Levanta ในประเทศไทย และตอกย้ำความมุ่งมั่นของเราในการสนับสนุนเป้าหมายด้านพลังงานหมุนเวียนของประเทศ สะท้อนให้เห็นถึงวิสัยทัศน์ของเราในการสร้างอนาคตด้านพลังงานที่สะอาดและยั่งยืนมากยิ่งขึ้นสำหรับภูมิภาค เราขอขอบคุณยูโอบีและกสิกรไทยสำหรับการสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง โดยโซลูชันสินเชื่อสีเขียวของทั้งสองธนาคารมีบทบาทสำคัญในการช่วยให้เราส่งมอบพลังงานสะอาดที่มั่นคงและเชื่อถือได้แก่ชุมชนไทย”
"การสนับสนุนทางการเงินนี้ สะท้อนถึงความเชื่อมั่นของนักลงทุนต่อศักยภาพของตลาดพลังงานหมุนเวียนในประเทศไทย และช่วยให้เกิดการหมุนเวียนเงินทุนเพื่อพัฒนาโครงการใหม่ ๆ อันจะส่งเสริมการเติบโตของอุตสาหกรรมพลังงานสะอาดอย่างยั่งยืน"