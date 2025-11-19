ฉาวอีก! ครูอุดรฯลงโทษนักเรียนรุนแรงเกินเหตุ ตบหน้าลูกศิษย์ สั่งพี่ม.1 รุมตบหัว

อุดรธานี-ครูโรงเรียนดังอุดรฯ ลงโทษนักเรียนเกินกว่าเหตุ หลังนักเรียนแกล้งกัน สอบถามจนนักเรียนยอมรับเป็นคนเริ่ม กลับลงโทษตบหน้านักเรียน ทั้งให้รุ่นพี่ ม.1 มารุมตบหัว ผู้ปกครองทราบเรื่อง ถามจิตใจความเป็นครู ขอความเป็นธรรมจากต้นสังกัด เอาผิดครูรายนี้
ประเด็นร้อนโลกออนไลน์ เมื่อผู้ใช้บัญชี Facebook ชื่อ Ninseeparn Pimrapat ออกมาเปิดเผยเรื่องราวสุดช็อก เกี่ยวกับการลงโทษนักเรียนชายอย่างรุนแรงเกินกว่าเหตุ ของครูท่านหนึ่งในโรงเรียนแห่งหนึ่งในจังหวัดอุดรธานี ข้อมูลระบุว่า เหตุการณ์เริ่มต้นจากนักเรียนชายคนดังกล่าว "แกล้งกัน" กับเพื่อน โดยเพื่อนนำแกลบไปใส่ในรองเท้าของเพื่อนก่อน
จากนั้นเพื่อนนักเรียนชายจึงโต้ตอบด้วยการนำแกลบไปใส่ในรองเท้านักเรียนของเพื่อนร่วมชั้นทั้งห้อง เมื่อคุณครูทราบเรื่อง และสอบถามว่าใครทำ นักเรียนชายได้ออกมายอมรับผิด แต่สิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากนั้นกลับเป็นการลงโทษที่รุนแรงจนน่าตกใจ
ผู้โพสต์ระบุว่า คุณครูท่านดังกล่าว ได้ทำร้ายร่างกายนักเรียนชายอย่างรุนแรง โดยการตบหน้าและตบที่บ้องหูจนใบหน้าของนักเรียนแดงและร้อน แต่การลงโทษยังไม่จบเพียงเท่านั้น ครูคนดังกล่าวได้เรียกนักเรียนรุ่นพี่ชั้น ม.1 ยกห้อง ให้ลงมารุมตบหัว นักเรียนชายผู้ถูกลงโทษอีกด้วย ซึ่งถือเป็นการทำร้ายร่างกายที่รุนแรงเกินกว่าเหตุ และไม่ควรเกิดขึ้นในสถานศึกษา
ภายหลังเหตุการณ์ นักเรียนชายที่ถูกทำร้ายมีอาการปวดหัว และเหมือนจะอาเจียน อ้วกตลอดทำให้ผู้ปกครองต้องรีบนำตัวนักเรียนส่งโรงพยาบาล เพื่อตรวจอาการอย่างเร่งด่วน
ผู้ปกครองได้แสดงความกังวลและเรียกร้องความเป็นธรรม โดยตั้งคำถามถึงจิตใจความเมตตาของคนเป็นครู และพฤติกรรมที่สั่งให้นักเรียนรุ่นพี่รุมทำร้ายรุ่นน้อง ซึ่งเป็นการลงโทษที่รุนแรงและป่าเถื่อน ไม่เหมาะสมกับการเป็นผู้ให้การศึกษาอย่างยิ่ง ขณะนี้ผู้ปกครองกำลังรอการดำเนินการและแสดงความรับผิดชอบจากทางคุณครูและต้นสังกัดของโรงเรียนดังกล่าว ท่ามกลางเสียงวิพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวางถึงมาตรฐานการลงโทษและจริยธรรมของผู้ประกอบวิชาชีพครู