WICE จัดงานวันเด็กแห่งชาติ พัฒนาศักยภาพเยาวชน รักสิ่งแวดล้อมยั่งยืน

นายพัทธดน คงสุนทร ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจระดับภูมิภาค บริษัท ไวส์ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) หรือ WICE ผู้ให้บริการโลจิสติกส์ระหว่างประเทศแบบครบวงจร เปิดเผยว่า บริษัทจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2569 ร่วมกับโรงเรียนวัดช่องนนทรี โดยร่วมมอบจักรยาน, ทุนการศึกษา และ อุปกรณ์กีฬา เพื่อสนับสนุนโอกาสทางการศึกษาและพัฒนาศักยภาพของเยาวชน อีกทั้งมีการจัดซุ้มอาหารและเครื่องดื่ม พร้อมจัดกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการขยะจากภาชนะและบรรจุภัณฑ์ อาทิ การคัดแยกขยะอย่างเหมาะสม เพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม รวมถึงการใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า เพื่อให้เยาวชนได้เรียนรู้และนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน พร้อมสร้างสีสันภายในงานด้วยมาสคอต “WICEGUY” ที่มาร่วมทำกิจกรรมและสร้างรอยยิ้มตลอดการจัดงาน
อีกทั้ง บริษัทได้ร่วมกับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชุมชนบัวหลวง โดยมอบอุปกรณ์ระบายสีและจัดเลี้ยงอาหารกลางวัน พร้อมจัดกิจกรรมเสริมสร้างจินตนาการและพัฒนาการที่เหมาะสมตามช่วงวัยผ่านงานศิลปะให้กับเด็กเล็กภายในชุมชน
“กิจกรรมดังกล่าวสะท้อนถึงความมุ่งมั่นของ WICE ที่ให้ความสำคัญกับการดำเนินธุรกิจให้เติบโต ควบคู่ไปกับความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยเน้นการสร้างการมีส่วนร่วมกับชุมชน และ ส่งเสริมการจัดการขยะอย่างเป็นระบบ เพื่อสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีให้กับสังคมในระยะยาว ขณะเดียวกัน บริษัทฯ มีความยินดีที่ได้ร่วมตอบแทนสังคม ผ่านการสร้างโอกาสและรอยยิ้มให้กับเด็กและเยาวชนซึ่งถือเป็นรากฐานสำคัญ พร้อมปลูกฝังแนวคิดการจัดการขยะ และ การดูแลสิ่งแวดล้อมภายในชุมชนอย่างยั่งยืนตั้งแต่วัยเยาว์” นายพัทธดน กล่าวเพิ่ม