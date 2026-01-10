xs
ยามาฮ่าจับมือกองบัญชาการกองทัพไทย จัดงานวันเด็ก 2569 เสริมสร้างวินัยจราจร เปิดคอร์สขับขี่ KID BIKE ปลูกฝังความปลอดภัยเยาวชน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:



นายกัมพล พรสูงส่ง รองผู้จัดการใหญ่ด้านการขาย บริการ และอะไหล่ นายอุกฤษฏ์ ภาควิวรรธ รองผู้จัดการใหญ่ด้านวางแผนการค้า และการตลาด พร้อมด้วยคณะผู้บริหารระดับสูง บริษัท ไทยยามาฮ่ามอเตอร์ จำกัด ให้การต้อนรับ พล.อ.นพดล ปิ่นทอง รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด พล.อ.กิตติพงศ์ ชื่นใจชน รองเสนาธิการทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย และพาเดินชมบูธกิจกรรมในงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2569 ซึ่งยามาฮ่าได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการจัดกิจกรรมดังกล่าว

สำหรับงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2569 บริษัท ไทยยามาฮ่ามอเตอร์ จำกัด ได้ร่วมมือกับกองบัญชาการกองทัพไทย จัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี โดยภายในงานยามาฮ่าได้นำของขวัญ และของรางวัลมากมาย มามอบให้แก่เด็ก และเยาวชน เพื่อสร้างรอยยิ้ม และความสุขในวันสำคัญของน้องๆ เยาวชนไทย

นอกจากนี้ยามาฮ่ายังได้นำรถจักรยานยนต์บิ๊กไบค์มาให้น้องๆ ได้ร่วมสัมผัสอย่างใกล้ชิด พร้อมจัดกิจกรรมเสริมสร้างวินัยจราจร และเปิดคอร์สฝึกขับขี่รถจักรยานยนต์สำหรับเยาวชนในหลักสูตร KID BIKE เพื่อปลูกฝังความรู้ด้านความปลอดภัย และพัฒนาทักษะการขับขี่อย่างถูกต้องตั้งแต่วัยเยาว์

พร้อมกันนี้ ยามาฮ่ายังมอบบริการพิเศษสำหรับผู้ปกครองที่นำรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามาร่วมงาน ด้วยบริการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องฟรี เพื่อเป็นการขอบคุณ และส่งมอบความใส่ใจแก่ลูกค้ายามาฮ่า

สำหรับกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2569 ในครั้งนี้ บริษัท ไทยยามาฮ่ามอเตอร์ จำกัด ได้ร่วมมือกับกองบัญชาการกองทัพไทย จัดขึ้น ณ กองบัญชาการกองทัพไทย ถ.แจ้งวัฒนะ

#YAMAHA #ยามาฮ่า #HappyChildrenDay2026 #YamahaSocietyThailand #FeelTheUniqueEperience #วันเด็กแห่งชาติ






















