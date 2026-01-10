ยามาฮ่าจับมือกองบัญชาการกองทัพไทย จัดงานวันเด็ก 2569 เสริมสร้างวินัยจราจร เปิดคอร์สขับขี่ KID BIKE ปลูกฝังความปลอดภัยเยาวชน

นายกัมพล พรสูงส่ง รองผู้จัดการใหญ่ด้านการขาย บริการ และอะไหล่ นายอุกฤษฏ์ ภาควิวรรธ รองผู้จัดการใหญ่ด้านวางแผนการค้า และการตลาด พร้อมด้วยคณะผู้บริหารระดับสูง บริษัท ไทยยามาฮ่ามอเตอร์ จำกัด ให้การต้อนรับ พล.อ.นพดล ปิ่นทอง รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด พล.อ.กิตติพงศ์ ชื่นใจชน รองเสนาธิการทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย และพาเดินชมบูธกิจกรรมในงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2569 ซึ่งยามาฮ่าได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการจัดกิจกรรมดังกล่าว
สำหรับงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2569 บริษัท ไทยยามาฮ่ามอเตอร์ จำกัด ได้ร่วมมือกับกองบัญชาการกองทัพไทย จัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี โดยภายในงานยามาฮ่าได้นำของขวัญ และของรางวัลมากมาย มามอบให้แก่เด็ก และเยาวชน เพื่อสร้างรอยยิ้ม และความสุขในวันสำคัญของน้องๆ เยาวชนไทย
นอกจากนี้ยามาฮ่ายังได้นำรถจักรยานยนต์บิ๊กไบค์มาให้น้องๆ ได้ร่วมสัมผัสอย่างใกล้ชิด พร้อมจัดกิจกรรมเสริมสร้างวินัยจราจร และเปิดคอร์สฝึกขับขี่รถจักรยานยนต์สำหรับเยาวชนในหลักสูตร KID BIKE เพื่อปลูกฝังความรู้ด้านความปลอดภัย และพัฒนาทักษะการขับขี่อย่างถูกต้องตั้งแต่วัยเยาว์
พร้อมกันนี้ ยามาฮ่ายังมอบบริการพิเศษสำหรับผู้ปกครองที่นำรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามาร่วมงาน ด้วยบริการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องฟรี เพื่อเป็นการขอบคุณ และส่งมอบความใส่ใจแก่ลูกค้ายามาฮ่า
สำหรับกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2569 ในครั้งนี้ บริษัท ไทยยามาฮ่ามอเตอร์ จำกัด ได้ร่วมมือกับกองบัญชาการกองทัพไทย จัดขึ้น ณ กองบัญชาการกองทัพไทย ถ.แจ้งวัฒนะ
