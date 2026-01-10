ทอ.จัดงานวันเด็กฯ คึกคัก "มาร์ค-กรณ์-การดี" ร่วมชมการบินขับไล่ของ Gripen

วันนี้ (10 ม.ค.) นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ พร้อมด้วยนายกรณ์ จาติกวณิช และนางการดี เลียวไพโรจน์ รองหัวหน้าพรรค เดินทางไปเที่ยวชมงานวันเด็กแห่งชาติ ที่กองทัพอากาศ ซึ่งจัดขึ้นบริเวณฝูงบิน 601 กองบิน 6 พิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศและการบินแห่งชาติ โดยทั้ง 3 คน ได้เดินต่อแถวร่วมกับประชาชนเพื่อเข้าชมงานนี้ สร้างความประทับใจให้กับครอบครัวที่พาเด็กๆ มาเที่ยวชมงานดังกล่าว
ทั้งนี้ กองทัพอากาศได้จัดแสดงยุทโธปกรณ์สำคัญภายในพิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเครื่องบินขับไล่โจมตี Saab JAS-39 Gripen ซึ่งนายอภิสิทธิ์ได้หยุดแวะชมด้วยความสนใจ ขณะเดียวกัน ตลอดการเดินชมงาน มีเด็กเยาวชนและผู้ปกครองเข้ามาทักทาย รวมถึงขอถ่ายรูปกับนายอภิสิทธิ์และนางการดีอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งมีเด็กหลายคนที่เมื่อเห็นนายอภิสิทธิ์ ต่างพากันทักทายว่า “คุณอภิสิทธิ์ตัวจริงหล่อมาก” ขณะที่ผู้ปกครองบางส่วนกล่าวชื่นชมนายอภิสิทธิ์ว่าเป็นขวัญใจ สร้างรอยยิ้มและเสียงหัวเราะให้กับทีมงานและประชาชนรอบข้าง
