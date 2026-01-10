เด็กกว่า 2,000 คน ร่วมกิจกรรมวันเด็ก 69 ที่กกท.

เมื่อวันที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2569 นายสุรศักดิ์ เกิดจันทึก รองผู้ว่าการ กกท. ฝ่ายส่งเสริมกีฬา เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2569 ของการกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) โดยมี นางโปรดปราน สมานมิตร รองผู้ว่าการ กกท. ฝ่ายกีฬาอาชีพและกีฬามวย, นายธัชนาถ ทองประกอบ รองผู้ว่าการ กกท. ฝ่ายยุทธศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ และเด็กๆ กว่า 2,000 คน เข้าร่วมงาน ณ อินดอร์สเตเดียม หัวหมาก การกีฬาแห่งประเทศไทย
นายสุรศักดิ์ เกิดจันทึก รองผู้ว่าการ กกท. ฝ่ายส่งเสริมกีฬา กล่าวว่า
“การกีฬาแห่งประเทศไทย ได้จัดงานวันเด็กแห่งชาติ โดยมีการจัดการแข่งขันกีฬาและกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชน ได้เรียนรู้ เข้าใจในการเล่นกีฬาอย่างถูกต้อง ด้วยกีฬา จะช่วยพัฒนาศักยภาพในด้านต่างๆ ของเด็กและเยาวชน ให้เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่เป็นคนดี มีคุณภาพ การปลูกฝังให้เด็กและเยาวชนมีน้ำใจนักกีฬา จะทำให้เป็นคนที่รู้จักเคารพกติกา มีวินัย และมีความขยันหมั่นเพียร พร้อมที่จะเป็นกำลังสำคัญของประเทศในอนาคต ตามที่ นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี ได้ให้คำขวัญวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีพุทธศักราช 2569 ไว้ว่า ‘รักชาติไทย ใส่ใจโลก’
งานวันเด็กแห่งชาติในวันนี้ ขอให้เด็ก ๆ และเยาวชนที่มาร่วมงานได้รับความรู้ มีความสุขและสนุกสนานจากการร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ในวันนี้อย่างเต็มที่”
โดยกิจกรรมวันเด็กแห่งชาตินั้น จัดขึ้นเพื่อให้ทุกภาคส่วนของสังคมได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาและส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมีศักยภาพทั้งทางร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา มีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์ เพื่อจะเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาชาติบ้านเมืองให้เจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืน
สำหรับกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2569 ของ กกท. ในปีนี้ ประกอบด้วยกิจกรรมต่างๆ ประกอบด้วย กิจกรรมบนเวที, การแสดงดนตรี, การตอบปัญหาและเกมต่าง ๆ, การแสดงโชว์ของเด็กบนเวที, การแสดงเชียร์ (สมาคมกีฬาเชียร์แห่งประเทศไทย), การแสดงโชว์พุมเซ่ (สมาคมกีฬาเทควันโดแห่งประเทศไทย) กิจกรรมการแข่งขันกีฬา ได้แก่ การแข่งขันกีฬาฟุตบอล ณ สนามฟุตบอล 1, การแข่งขันกีฬาบาสเกตบอล 3 คน ณ สนามบาสเกตบอล ลานพลาซ่า, กิจกรรมเสริมทักษะ การประกวดวาดภาพระบายสี ณ อินดอร์สเตเดี้ยม, การสาธิตและการเล่นของสมาคมดาร์ทแห่งประเทศไทย และสมาคมงัดข้อแห่งประเทศไทย ณ อินดอร์สเตเดี้ยม, การสาธิตและกิจกรรมของสมาคมกีฬาแข่งรถจักรยานยนต์แห่งประเทศไทย (จักรยานขาไถ) ณ ลานกีฬาอเนกประสงค์ในร่ม, การสาธิตและกิจกรรมของสมาคมกีฬาเอ็กซ์ตรีมแห่งประเทศไทย ณ สนามบาสเกตบอล ลานพลาซ่า, การสาธิตและกิจกรรมของสมาคมกีฬาปีนหน้าผาแห่งประเทศไทย ณ สนามแข่งขันกีฬาปืนหน้าผา