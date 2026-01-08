วันเด็กปีนี้…สนุกกว่าที่เคย! กระทรวง อว. ชวนเปิดโลกอนาคตในงาน “อว. For Kids – Skill for Future” วันเด็กแห่งชาติ 2569 เรียนรู้ เล่นจริง เสริมทักษะอนาคต จัดพร้อมกันทั่วประเทศ

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ขอเชิญชวนเยาวชนและครอบครัว ร่วมสัมผัสประสบการณ์วันเด็กสุดยิ่งใหญ่แห่งปี กับงาน “อว. For Kids – Skill for Future” งานวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2569 ที่จะพาเด็กไทย เปิดประตูสู่โลกแห่งวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และทักษะแห่งอนาคต ผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ที่ทั้งสนุก ทันสมัย และสร้างแรงบันดาลใจ
วันเสาร์ที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2569 เวลา 08.30–16.30 น.
การจัดงานในปีนี้ยังคงจัดงานอย่างยิ่งใหญ่พร้อมกันทั่วประเทศกว่า 40 แห่ง พร้อมกันทั้งที่กระทรวง อว. และทำเนียบรัฐบาล เพื่อเปิดพื้นที่แห่งการเรียนรู้ให้เด็ก ๆ และครอบครัวได้เข้าถึงโลกวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมอย่างใกล้ชิด ในบรรยากาศวันเด็กที่เต็มไปด้วยความสุข รอยยิ้ม และความสนุกตลอดทั้งวัน ภายในงานมีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการ บริเวณ กระทรวง อว. ซอยโยธี ถนนพระรามที่ 6 ในวันที่ 10 มกราคม 2569 เวลา 08.30–10.30 น. โดยได้รับเกียรติจาก นายสุรศักดิ์ พันธ์เจริญวรกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นประธานในพิธีเปิดงาน
งานนี้ห้ามพลาด! เพราะนอกจากความสนุกจากกิจกรรมมากมาย เด็ก ๆ จะได้พบกับ เทคโนโลยีล้ำยุคที่จับต้องได้กิจกรรมวิทยาศาสตร์สุดตื่นตา ตื่นใจ ภารกิจเรียนรู้แบบเล่นจริง ทดลองจริง และของรางวัลสุดพิเศษ แจกตลอดทั้งงาน
ไฮไลต์สุด WOW ภายในงานเวิร์กชอปและการทดลองทางวิทยาศาสตร์ ที่ออกแบบให้เหมาะกับเยาวชนทุกช่วงวัย
นิทรรศการเทคโนโลยีล้ำสมัย ถ่ายทอดนวัตกรรมที่จะเปลี่ยนอนาคตประเทศไทย
เวทีการแสดง เปิดพื้นที่ให้เด็ก ๆ ได้โชว์ความสามารถและความคิดสร้างสรรค์
โซนของรางวัลสุดสนุก อาทิ บ่อสมบัติ ปาโป่ง ตักไข่ และกิจกรรมพิเศษอีกมากมาย
งาน “อว. For Kids – Skill for Future” จัดขึ้นเพื่อ ปลูกเมล็ดพันธุ์แห่งการเรียนรู้ จุดประกายความคิดสร้างสรรค์ และให้เด็กไทยได้สัมผัสว่า วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไม่ใช่เรื่องไกลตัว แต่คือกุญแจสำคัญของอนาคต
กิจกรรมที่ไม่ควรพลาด
Open House เปิดบ้าน อว. รู้จักภารกิจและบทบาทของหน่วยงานด้านอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม
โซนกิจกรรมสื่อสัมผัส ทดลองคิด แก้ปัญหา ผ่านเกมและภารกิจทางวิทยาศาสตร์
การแสดงโชว์เทคโนโลยี จากหน่วยงานชั้นนำในสังกัดกระทรวง อว.
ลุ้นรับของรางวัลมากมาย สำหรับเด็กและครอบครัวที่มาร่วมงาน
วันเด็กปีนี้…มาสนุก มาค้นพบ และมาสร้างอนาคตไปพร้อมกัน
กระทรวง อว. ขอเชิญทุกครอบครัวมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของความทรงจำดี ๆ
ในงาน “อว. For Kids – Skill for Future” วันเสาร์ที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2569 เวลา 08.30–16.30 น.
พร้อมกันที่กระทรวง อว. และทำเนียบรัฐบาล
สอบถามขอ้มูลเพิ่มเติม โทร. 02-123-4567
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ซอยโยธี ถนนพระรามที่ 6 กรุงเทพมหานคร
Press Release งาน อว. For Kids …